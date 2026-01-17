Ovo je najgori mjesec u 2026. godini za svaki znak Zodijaka

Nakon pregleda godišnjeg horoskopa za svaki znak, otkrijte kada bi mogli imati najviše nesreće. To ne znači da treba živjeti u strahu, već ukazuje na moguće izazove. S ovom spoznajom unaprijed, 2026. može proteći glatko bez previše prepreka
U nastavku pogledajte koji mjesec u 2026. će biti najgori za vaš znak Zodijaka.
OVAN - STUDENI Ovaj mjesec bit će posebno težak jer će vaš vladajući planet Mars biti u nepovoljnom položaju, stvarajući atmosferu snažne frustracije. Imat ćete osjećaj kao da vaše napore blokiraju nevidljivi zidovi, osobito na profesionalnom planu. Umor koji se nakupljao tijekom godine mogao bi vas naglo sustići i prisiliti na obavezni odmor. Pazite da ne donosite impulzivne odluke u žaru trenutka.
BIK - VELJAČA Ovo razdoblje obilježit će neočekivane napetosti u odnosima, dodatno pojačane Suncem u Vodenjaku koje stvara kvadrat prema vašem znaku. Mogli biste se osjećati neshvaćeno ili požurivano u vlastitim navikama, što će probuditi vašu tvrdoglaviju i nefleksibilniju stranu. Neočekivani troškovi vezani uz dom ili obitelj mogu narušiti vašu financijsku ravnotežu. Sve to može stvoriti značajnu razinu stresa.
BLIZANCI - RUJAN Sa Suncem u Djevici koje stvara napet aspekt prema vašem znaku, povratak s odmora donijet će mentalnu zbrku i nervozno opterećenje. Imat ćete poteškoća s jasnom komunikacijom, što može dovesti do nesporazuma na poslu ili s bliskim osobama. Ovo je mjesec u kojem će rasipanje energije imati visoku cijenu. Osjećat ćete se rastrgani između previše obaveza, a nijednu nećete uspjeti dovršiti kako treba.
RAK - SIJEČANJ Godina započinje izazovno zbog planetarne opozicije iz Jarca koja će staviti vaše odnose na kušnju. Možete osjetiti emocionalnu hladnoću partnera ili distancu autoriteta na poslu. Ova stroga atmosfera probudit će vaše duboko ukorijenjene nesigurnosti. Možete se osjećati usamljeno pred odgovornostima koje će vam se činiti preteškima.
LAV - VELJAČA Opozicija Plutona u Vodenjaku prema vašem znaku bit će posebno snažna ovog mjeseca i potaknut će borbe za moć. Vaš ego može biti povrijeđen kritikama ili propitkivanjem vašeg autoriteta, što ćete doživjeti kao nepravdu. Ovo je razdoblje krize identiteta u kojem ćete morati popustiti kako ne biste „pukli“. Posebno će biti osjetljiva profesionalna partnerstva ili ljubavni odnos.
DJEVICA - OŽUJAK Prolazak Sunca kroz vašu suprotnu riblju energiju zamutit će vaše uobičajene orijentire i unijeti sumnju u vaš analitički um. Moguća su razočaranja u odnosima ili neispunjena obećanja koja će vas emocionalno destabilizirati. Vaša potreba za kontrolom bit će narušena nejasnim i neuhvatljivim situacijama. To može izazvati prikrivenu tjeskobu koju će biti teško usmjeriti.
VAGA - TRAVANJ Ovo je bez sumnje najzahtjevniji mjesec u godini jer će se Saturn u Ovnu izravno suprotstaviti vašem Suncu. Osjećat ćete težinu ograničenja i pravila koja vam drugi nameću, bez mogućnosti da reagirate. Fizički umor bit će prisutan. Odnosi, inače vaša jača strana, postat će izvor pritiska i opterećujućih obaveza.
ŠKORPION - KOLOVOZ Kvadrat planeta u Lavu sukobit će se s vašom dubokom prirodom i potaknuti eksplozivne sukobe ponosa. Imat ćete tendenciju vidjeti neprijatelje posvuda i reagirati obrambenom agresijom. Takav pristup mogao bi štetiti vašoj karijeri. Ovo je mjesec u kojem će se testirati vaša sposobnost prilagodbe promjenama. Ako se odbijete odreći opsesije ili zamjeranja, riskirate živčanu iscrpljenost.
STRIJELAC - LIPANJ Vaš prirodni entuzijazam bit će prigušen opozicijom planeta u Blizancima, što stvara osjećaj nestabilnosti i raspršenosti. Imat ćete dojam da trčite na sve strane bez jasnog cilja. Kašnjenja i pogrešne procjene bit će česte. Obećanja dana na brzinu mogu vam se obiti o glavu, a administrativni ili pravni problemi mogu zasjeniti vaš uobičajeni optimizam.
JARAC - TRAVANJ Ulazak Saturna, vašeg vladajućeg planeta, u Ovna stvara napet kvadrat s vašim znakom, čineći ovaj mjesec posebno suhim i teškim. Suočit ćete se s blokadama između obiteljskog života i profesionalnih ambicija. Bit ćete prisiljeni na bolne kompromise. Osjećaj da nemate podršku i da sve morate nositi sami bit će vrlo izražen. To može dovesti do tmurnog i pesimističnog raspoloženja.
VODENJAK - STUDENI Sa Suncem u Škorpionu koje vam je „sumnjičavo okrenuto“, ovaj mjesec budi duboke tjeskobe i egzistencijalna pitanja. Prisutnost Plutona u vašem znaku dodatno će pojačati ovu krizu. Bit ćete prisiljeni oprostiti se od situacije ili odnosa koji vam više ne odgovara. Ovo je razdoblje intenzivnog psihološkog „presvlačenja“, često praćeno padom energije i potrebom za povlačenjem.
RIBE - RUJAN Opozicija Sunca u Djevici dovest će u pitanje vaše snove i suočiti vas s grubom materijalnom stvarnošću. Osjećat ćete se kritizirano zbog sitnica i preopterećeno papirologijom ili svakodnevnim obavezama. Sve će vam se činiti nepremostivo. Vaša osjetljivost bit će na rubu, a mogli biste zauzeti ulogu žrtve pred zahtjevima okoline. To može stvoriti pukotine u komunikaciji s drugima.
