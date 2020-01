Ovo je najopasniji muški potez u seksu - i zbilja može ubiti!

Opće je poznato kako seks može riskirati zdravlje - kroz nezaštićen odnos riskiraju se razne spolne bolesti, od kojih neke poput HIV-a i hepatitisa doista mogu ugroziti život.

Za većinu ljudi seks je ugodna i bezopasna aktivnost, no čini se kako bi nekima ipak dobro došao priručnik s uputama "što ne raditi", a obično je riječ o raznim vratolomijama i neobičnim fetišima koji završe odlaskom u bolnicu. Ipak, postoji i opasna aktivnost koju velik broj ljudi prakticira, bez da su svjesni kako može biti kobna.

Naime, riječ je o oralnom seksu koji se pruža ženi. Ako partner kod pružanja takve vrste ugode iz zafrkancije ili drugih motiva "upuše" zrak u ženinu vaginu, a pritom ustima spriječi izlazak zraka van - to može biti vrlo opasno, ističu stručnjaci.

Od ugode do opasnosti

U tom slučaju može doći do zračne embolije, odnosno mjehurića zraka koji može ući u krvotok te rezultirati srčanim ili moždanim udarom. Za one koji vole osjećaj strujanja zraka na genitalijama savjetuje se puhanje isključivo na vanjski dio spolovila, no ne i unutra.

Vrlo česta ozljeda

Mmnoge seksualne ozljede su privremene, a za jednu vrlo čestu, žene čak niti ne znaju. Riječ je uobičajenoj seksualnoj ozljedi, odnosno modrici na cerviksu do koje najčešće dolazi kada žena nije dovoljno uzbuđena. Simptomi ove ozljede su grčevi, krvarenje, bol tijekom spolnog odnosa i bol u donjem dijelu trbuha.

Ako neki od ovih simptoma nisu pretjerano izraženi, nema razloga za paniku, ozljeda će sama proći. Do oštećenja cerviksa, odnosno vrata maternice, dolazi kada žena nije dovoljno uzbuđena tijekom seksa. Prilikom seksualnog uzbuđenja, vrat maternice postaje veći te se podiže centimetar do dva prema maternici.

No, ako žena ne osjeti uzbuđenje, on ostaje nisko tijekom seksa zbog čega ga je lakše ozlijediti penisom. Također, do ove ozlijede dolazi kada se je žena pred kraj menstrualnog ciklusa jer je tada cerviks tvrđi i bliže je rodnici.

'Nešto je zapelo'

Dva najčešća 'strana objekta' s kojima se ginekolozi susreću su zaboravljeni tamponi i izgubljeni prezervativi. Ako se to dogodilo i tebi, prvi savjet je ostati smiren i osvijestiti da se takve stvari jednostavno događaju te da ih nije teško riješiti.

Treba pričekati deset do petnaest minuta nakon seksa kako bi se vagina vratila na svoju uobičajenu veličinu. Potom treba duboko udahnuti i pokušati izvaditi predmet, a u slučaju da je to neuspješno, obratite se liječniku.

Slomljeni penis

Iako vrlo rijetko, događa se da se penis slomi. Da bi uopće došlo do loma, potrebni su erekcija i visok pritisak. To se najčešće događa tijekom grubog seksa, kada penis isklizne iz vagine i udari u stidnu kost ili u međicu. Također, postoji mogućnost da žena dok je na penisu učini brz, oštar pokret i na taj ga način slomi.

Penis je sastavljen od dva velika i jednog malog spužvastog tijela. Ta se spužvasta tkiva tijekom erekcije pune krvlju, zbog čega se penis ukruti. Spužvasta su tijela obavijena posebnim membranskim tkivom, nazvanim tunica albuginea. Svrha te membrane je ovijanje spužvastog tkiva i držanje svega toga na okupu. Puknuće te membrane naziva se lomom penisa. Na mjestu pucanja dolazi do podlijevanja krvi, zbog čega se penis počinje naginjati na jednu stranu i vrlo je bolan.

Potrebno je brzo otići u bolnicu, a u međuvremenu stavljati hladne obloge.

