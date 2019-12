Ovo je osam znakova da je duh osobe koja je preminula uz vas

Gubitak voljene osobe jedan je od najbolnijih trenuraka u životu. Čak i ako vjerujete da ćete se jednog dana opet sresti, osjećaj da je ta osoba negdje daleko, često dovodi do toga da se osjećamo slomljeno i prazno. Srećom, voljeni nam se ponekad vrate, naravno, ne u fizičkom, već u duhovnom smislu, što može biti utjeha na mnogo načina i učiniti da se osjećamo kao da su uz nas naši anđeli čuvari.

Kad netko tko je preminuo dođe u naš život, često se borimo protiv toga što se događa jer znakovi ponekad nisu jasni i kao što bismo to željeli. Te znakove bismo trebali znati prepoznati, kako bismo mogli osvijestiti da nam iz duhovnog svijeta stižu poruke.

Znate li kako vam se vaši voljeni koji su preminuli mogu javiti?

Foto: Dreamstime

1. Ako vidite tu osobu u snovima i slike su jako jasne

Dok spavamo, granica između svjesnog i podsvjesnog svijeta je najtanjam pa nas voljeni u snu mogu posjetiti puno jednostavnije nego tijekom dana. Ljudi iz prošlosti mogu 'doći' u vaše snove ili vam poslati neku poruku. Ako je san neobično živ, velike su šanse da je riječ o stvarnom iskustvu s nekim tko vam se pojavio u snovima.

2. Stalno se smješkate zbog nečeg što vas podsjeća na tu osobu

Kad nas voljena osoba posjeti, često to čini kroz podsjećanje na neke događaje iz prošlosti koje 'izvuče' na površinu naših misli. To je njihov način da vam pokažu da su uz vas. Na primjer, ako je vaša baka radila najbolju pitu od trešanja na svijetu, možda ćete osjetiti miris svježe pečene pite, iako oko vas nema ni komadića kolača koji tome nalikuje. To je način da vas podsjeti na neke zajedničke trenutke.

3. Ponavlja se neka pjesma koja za vas i tu osobu ima posebno značenje

Foto: Fotolia

Možda svako malo čujete pjesmu koju ste vi i preminula osoba nekada voljeli i često zajedno slušali, pjevali te stihove ili plesali na njene taktove. Možda vam se čini da to nema nikakve veze, no ako se često ponavlja, stvari postaju jasnije. On ili ona pokušavaju vam dati do znanja da su još uvijek na vašoj strani, bez obzira na to što su preminuli.

4. Stalno nalazite bijelo pero

Bijelo pero uvijek je znak da je osoba koja je preminula uz vas. Što ih češće nalazite, to je vjerojatnije da je riječ o poruci voljene osobe da je uz vas. Želi vam poručiti da niste sami.

5. Ponekad čujete da vas ta osoba zove

Ako čujete da vas osoba koja je preminula doziva, to je jesana znak da pokušava stupiti u kontakt s vama. Želi pridobiti vašu pažnju i možda vam želi reći nešto posebno, ako budete dovoljno strpljivi i otvoreni da to čujete.

6. Svjetla, glazba, TV... pale se i gase u čudno vrijeme

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

To je čest slučaj kad su duhovi prisutni. Možete primijetiti da svjetla trepere, da se televizor ne gasi iako ste stisnuli gumb na daljinskom, ili se upali usred noći. I štogod pokušali da to prestane, i dalje se ponavlja.

7. Imate osjećaj da je ta osoba prisutna

Kad netko s kim smo bili povezani dođe da nas posjeti, to često možemo osjetiti tako što ćeo osjetiti nečiju prisutnost. Stvar je u snažnoj povezanosti s tom osobom, toliko da čak ni smrt ne može ugasiti svu ljubav koju osjećamo.

8. Viđate neke posebne predmete

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Ako u nekoj laditi imate novčić iz kolekcije koju je skupio vaš djed, ili njegov stari sat i dugo ih niste imali u rukama, možda ćete ga primijetiti pred sobom. Na taj način i ta osoba nam se vraća u misli, podsjeća nas da je i dalje uz nas i čuva nas, bez obzira na to s čime smo se suočili u životu, piče Gerald Sinclair, bivši policijski inspektor i odvjetnik, na portalu Awareness Act.

