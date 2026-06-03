Ovo je popis namirnica koje sprječavaju začepljenje arterija

Ateroskleroza je stanje u kojem se masne naslage nakupljaju u arterijama i otežavaju protok krvi. To može dovesti do srčanih i moždanih udara. Uz tjelovježbu, i određene namirnice mogu pomoći u održavanju zdravih krvnih žila
U nastavku pogledajte najzdravije namirnice koje sprječavaju začepljenje krvnih žila.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte najzdravije namirnice koje sprječavaju začepljenje krvnih žila. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte najzdravije namirnice koje sprječavaju začepljenje krvnih žila.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MASNA RIBA Masna riba poput lososa, inćuna, sardina i haringe bogata je omega-3 masnim kiselinama i važnim nutrijentima. Ove masti imaju snažno protuupalno djelovanje i pomažu zdravlju krvnih žila. Mogu smanjiti rizik od ateroskleroze, odnosno zadebljanja i sužavanja arterija. Redovita konzumacija povezuje se s boljim zdravljem srca i krvotoka.
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INĆUNI Inćuni su mala, ali vrlo hranjiva riba bogata omega-3 masnim kiselinama. Pomažu u smanjenju upala u tijelu i podržavaju zdravlje krvnih žila. Također smanjuju procese koji dovode do “lijepljenja” stanica i začepljenja arterija. Zbog toga su korisni u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.
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SARDINE Sardine su izvrstan izvor omega-3 masnih kiselina i proteina. Pomažu u snižavanju triglicerida u krvi i povećanju dobrog HDL kolesterola. Također mogu smanjiti rizik od stvaranja krvnih ugrušaka. Redovita konzumacija doprinosi zdravlju srca i krvnih žila.
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HARINGA Haringa je masna riba bogata zdravim mastima koje štite krvožilni sustav. Istraživanja pokazuju da redovita konzumacija može smanjiti rizik od ateroskleroze. Pomaže u očuvanju elastičnosti arterija i smanjenju upalnih procesa. Također je dobar izvor proteina i vitamina D.
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BOBIČASTO VOĆE Bobičasto voće poput borovnica i jagoda bogato je vlaknima, vitaminima i biljnim spojevima. Ima snažna antioksidativna svojstva koja štite stanice i krvne žile. Redovita konzumacija povezuje se s boljim zdravljem srca i manjim rizikom od bolesti. Može se lako uključiti u doručke, smoothieje ili grickalice.
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CITRUSI Citrusi poput naranči, limuna i grejpa bogati su vitaminom C i flavonoidima. Ovi spojevi imaju antioksidativno i protuupalno djelovanje. Pomažu u zaštiti LDL kolesterola od oksidacije, što je važno za zdravlje arterija. Također mogu doprinijeti boljoj cirkulaciji i imunitetu.
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LANENE SJEMENKE Lanene sjemenke su bogat izvor biljnih omega-3 masnih kiselina i vlakana. Pomažu u regulaciji šećera u krvi i razine inzulina. Najbolje ih je konzumirati mljevene jer se tako bolje apsorbiraju. Često se dodaju jogurtu, zobenim kašama ili smoothieju.
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EKSTRA DJEVIČANSKO MASLINOVO ULJE Ekstra djevičansko maslinovo ulje važan je dio mediteranske prehrane. Bogato je mononezasićenim mastima i antioksidansima koji podržavaju zdravlje srca. Pomaže u snižavanju lošeg LDL kolesterola i povećanju dobrog HDL kolesterola. Također smanjuje upale i može sniziti krvni tlak.
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AVOKADO Avokado je bogat zdravim mastima koje pomažu stabilizirati šećer u krvi. Sadrži vlakna, kalij i magnezij koji podržavaju zdravlje srca. Redovita konzumacija može pomoći u snižavanju lošeg kolesterola. Iako sadrži masnoće, one su uglavnom zdrave i korisne.
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RAJČICE Rajčice su bogate likopenom, snažnim antioksidansom. Likopen pomaže u smanjenju upala i može povećati razinu dobrog HDL kolesterola. Kuhane rajčice s maslinovim uljem još su korisnije za apsorpciju nutrijenata. Ova kombinacija posebno dobro štiti krvne žile.
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MAHUNARKE Mahunarke uključuju grah, leću, slanutak i grašak. Bogate su vlaknima, proteinima i korisnim biljnim spojevima. Pomažu u snižavanju LDL kolesterola i regulaciji krvnog tlaka. Redovita konzumacija povezuje se s boljim zdravljem srca.
| Foto: 123RF
LUK I SRODNO POVRĆE Luk i srodno povrće uključuje luk, češnjak, poriluk i vlasac. Bogati su sumpornim spojevima koji mogu smanjiti upale u krvnim žilama. Također mogu spriječiti stvaranje ugrušaka i poboljšati cirkulaciju. Često se koriste kao osnova okusa u mnogim jelima.
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KRIŽASTO POVRĆE Križasto povrće uključuje brokulu, cvjetaču i kupus. Bogato je vlaknima i biljnim spojevima koji podržavaju zdravlje krvnih žila. Može pomoći u smanjenju kolesterola i stabilizaciji šećera u krvi. Redovita konzumacija povezuje se s boljim zdravljem arterija.
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ŠPINAT Špinat je lisnato zeleno povrće bogato nitratima. Tijelo ih pretvara u dušikov oksid koji opušta krvne žile i poboljšava cirkulaciju. Također sadrži kalij koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka. Smatra se vrlo korisnim za zdravlje srca.
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CIKLA Cikla je bogata nitratima koji poboljšavaju protok krvi. Tijelo ih pretvara u dušikov oksid koji širi krvne žile. Može pomoći u snižavanju krvnog tlaka i smanjenju upala. Često se preporučuje za bolju cirkulaciju i izdržljivost.
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ORASI Orasi su bogati zdravim mastima, proteinima i vlaknima. Sadrže biljne omega-3 masne kiseline koje podržavaju zdravlje srca. Mogu pomoći u smanjenju upala i lošeg kolesterola. Redovita konzumacija povezuje se s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.
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ZAČINI Začini poput kurkume, đumbira i cimeta imaju snažna protuupalna svojstva. Sadrže spojeve koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala. Mogu poboljšati razinu masnoća u krvi i podržati zdravlje srca. Često se koriste kao prirodna potpora zdravlju.
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KAKAO I TAMNA ČOKOLADA Tamna čokolada u umjerenim količinama može biti korisna za zdravlje. Bogata je flavonoidima koji poboljšavaju protok krvi i snižavaju krvni tlak. Također mogu smanjiti upale u krvnim žilama. Najkorisnija je čokolada s visokim udjelom kakaa.
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ZELENI ČAJ Zeleni čaj sadrži katehine, snažne antioksidanse. Pomažu u smanjenju upala i zaštiti krvnih žila. Također mogu smanjiti razinu lošeg kolesterola. Redovito ispijanje može podržati zdravlje srca i cirkulacije.
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