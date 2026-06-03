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ZA ZDRAVIJI KRVOŽILNI SUSTAV

Ovo je popis namirnica koje sprječavaju začepljenje arterija

Ateroskleroza je stanje u kojem se masne naslage nakupljaju u arterijama i otežavaju protok krvi. To može dovesti do srčanih i moždanih udara. Uz tjelovježbu, i određene namirnice mogu pomoći u održavanju zdravih krvnih žila
Ovo je popis namirnica koje sprječavaju začepljenje arterija
U nastavku pogledajte najzdravije namirnice koje sprječavaju začepljenje krvnih žila. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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U nastavku pogledajte najzdravije namirnice koje sprječavaju začepljenje krvnih žila. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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