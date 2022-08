Ovo je radno vrijeme trgovina i centara za blagdan Velike Gospe

Plodine

Radno vrijeme Plodina razlikuje se od lokacije do lokacije, a kako će raditi trgovina u vašoj blizini, provjerite OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Što misle prodavači o vama?

Konzum

Konzum radi prema posebnom radnom vremenu, koje nije isto za sve trgovine. OVDJE provjerite koje je radno vrijeme Konzuma u vašoj blizini.

Lidl

U ponedjeljak na Veliku Gospu Lidl trgovine će imati različita radna vremena, neke će raditi od 8 do 14 sati, neke od 7 do 20 sati, a dio i od 7 do 23 sata. OVDJE provjerite radno vrijeme za vašu najbližu poslovnicu.

Spar i Interspar

Poslovnice Spara i Interspara će na blagdan imati različita radna vremena. OVDJE provjerite koje je radno vrijeme određenih poslovnica.

Kaufland

Trgovine će na Veliku Gospu raditi od 7 do 21 sat. Dodatne informacije možete OVDJE pronaći.

Studenac

Trgovine rade prema prilagođenom radnom vremenu, koje možete OVDJE provjeriti.

Bipa

Dio trgovina će za blagdan biti zatvoreno, a dio će raditi po prilagođenom radnom vremenu koje možete OVDJE provjeriti.

Müller

Trgovine imaju različita prilagođena radna vremena koje možete OVDJE provjeriti.

DM

Samostalne trgovine će za blagdan biti zatvorene, a one unutar shopping centara će prilagođeno raditi. OVDJE možete provjeriti radno vrijeme željene poslovnice.

Pevex

Trgovine Pevexa su na blagdan Velike Gospe zatvorene.

Bauhaus

Poslovnice Bauhausa neće raditi na blagdan.

IKEA

Robna kuća ne radi na blagdan.

Emmezeta

Poslovnice Emmezete na blagdan ne rade.

Shopping centri

Arena Centar Zagreb

Trgovine su zatvorene na blagdan Velike Gospe, ali radi dio ugostiteljskih objekata. Njihovo radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

Avenue Mall Zagreb

Trgovine su zatvorene, ali rade dio ugostiteljskih objekata. Radno vrijeme provjerite OVDJE.

Westgate Shopping City

Westgate Shopping City je zatvoren.

City Center One

Oba City Centera One - West i East u Zagrebu su zatvoreni. Unutar centara radit će Cineplexx i Wettpunkt prema redovnom radnom vremenu.

City Center One Split je otvoren prema redovnom radnom vremenu, ali unutar njega su zatvorene poslovnice Fine, Erste banke i Hrvatske pošte.

Mall of Split radi po redovnom radnom vremenu.

TC Portanova Osijek

Prizemlje i prvi kat su zatvoreni, a drugi kat centra radi po prazničnom radnom vremenu od 13 sati. CineStar otvara blagajne u 10 sati.

Supernova

Supernova Zagreb Buzin, Supernova Varaždin, Supernova Karlovac i Supernova Sisak West i Supernova Sisak East će biti zatvoreni.

Shopping centar Supernova Zadar radit će prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 22 sata.

Tower Center Rijeka

Većina trgovina shopping centra Tower Center Rijeka radit će po nedjeljnom radnom vremenu - od 10 do 21 sat. Neki objekti ipak imaju drugačije radno vrijeme koje možete OVDJE provjeriti.

Najčitaniji članci