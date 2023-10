Ovo je sedam najjezivijih sela u Europi: Tu je i jedno u Hrvatskoj

Turisti koji imaju nizak prag tolerancije na zastrašujuće detalje trebali bi izbjegavati ovih sedam europskih sela koja su poznata po svojoj mučnoj povijesti. Ovo su mjesta koja izazivaju jezu u kostima i zajamčeno izazivaju strah, a među njima je i jedno selo u – Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Noć vještica

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Od ukletog španjolskog sela, do mjesta u Italiji u kojima se sudilo vješticama, pa do mjesta u kojima su se odvijali sotonistički obredi u Walesu, to je tek dio onoga što bi putnici bez živaca trebali izbjegavati, preporučuje se. S druge strane, ljubitelji horora možda će biti fascinirani posjetom Puckleyju, najukletijem selu u Velikoj Britaniji ili mjestu Bran, u Transilvaniji, u Rumunjskoj, gdje se nalazi grob grofa Drakule, utvrdili su stručnjaci za putovanja na StressFreeCarRental.com.

- Oni koji vole nadnaravno imaju sreće jer postoji mnogo jezivih sela diljem Europe koja treba posjetiti. Zemlje u Europi imaju dugu i jezivu povijest, uključujući suđenja vješticama, jeziva javna pogubljenja i jame u kojima su pokapani preminuli od kuge. Od Roslina u Škotskoj, za koji se kaže da je dom mumificirane glave Isusa Krista, do smrtonosnih suđenja vješticama u Triori u Italiji, mnoga sela imaju zabrinjavajuću prošlost, kaže John Charnock.

Evo sedam najjezivijih sela u Europi

1. Bran, Rumunjska

Foto: Dreamstime

Smješten u srcu Transilvanije, Bran je poznat po Dvorcu Bran, koji se smatra dvorcem grofa Drakule. Mnogi vjeruju da je taj dvorac od kojega se ježi koža pun tajnih prolaza i srednjovjekovnih sprava za mučenje. Mitovi kažu da je najpoznatiji vampir Drakula koristio dvorac kao svoju jazbinu, kako bi se hranio krvlju nevinih, čiji duhovi još uvijek opsjedaju dvorac.

2. Triora, Italija

Foto: Dmytro Surkov

Triora ima mračnu povijest suđenja vješticama, što je uključivalo stotine ljudi i završilo smrću brojnih žena. Preko 300 žena je optuženo i ispitivano pod sumnjom da su vještice, a čak 50 ih je mučeno i ubijeno. Na suđenjima su ih optuživali za zločine poput veze s vragom, pravljenja otrovnih napitaka i pretvaranja ljudi u mačke.

3. Pluckley, Engleska

Foto: Dreamstime

Pluckley ima reputaciju najukletijeg sela u Britaniji, a čak mu je i Guinnessova knjiga rekorda pripisala tu titulu. Smatra se da postoji najmanje dvanaest sablasnih stanovnika. To uključuje duh Ciganke koja se utopila u potoku, obješeno tijelo učitelja i damu koja opsjeda crkveno dvorište Svetog Nikole.

4. Ochate, Španjolska

Foto: Wikipedia

Brojna su izvješća o tome da se u napuštenom selu Ochate mogu vidjeti duhovi za koje se kaže da su rezultat triju epidemija koje su odnijele živote seljana. Od priče o pojavi tajanstvenih svjetala, do navodno jezivih glasova žena i djece koji 'govore' istraživačima da napuste selo, sve je to priskrbilo Ochati reputaciju ukletog mjesta.

5. Roslin, Škotska

Foto: Dreamstime

U Roslinu se nalazi 500 godina stara kapela Rosslyn, koju opsjeda nekoliko duhova i jezivih artefakata. Postoje glasine da se u originalnoj kripti kapelice koja je godinama bila zapečaćena nalazi Sveti gral i mumificirana glava Isusa Krista. Također, postoje priče o mnogim duhovima koji vrebaju u kapeli i oko nje, uključujući viteza koji jaše na konju i misterioznu damu u bijelom.

6. Škrinjari, Hrvatska

Škrinjari imaju povijest smrti, ubojstava i progona, ali su najpoznatiji po napuštenoj kući Škrinjari. Kuća je navodno prokleta jer je sagrađena na groblju pa budi mrtve iz vječnog sna. Mještani izvještavaju o osjećaju nelagode oko kuće i čak kažu da su ondje česte prometne nesreće.

7. Tintern, Wales

Foto: Dreamstime

Tintern je dom stare crkve Svete Marije za koju se kaže da je opsjedaju redovnici i sjenovite figure koje se često mogu vidjeti u dvorištu crkve. Također, postoje dokazi sotonističkih rituala u ruševinama crkve, a mještani kažu da se klone zbog osjećaja nečije tamne prisutnosti.