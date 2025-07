Ovo je trend: Roditeljstvo koje štedi, dijeli i razmišlja održivo

Roditeljstvo je uvijek bilo izazovno, ali danas se sve više roditelja suočava s novom vrstom pitanja, kako osigurati sve što je potrebno djetetu, a da se pritom ne naruši kućni budžet i ne stvara nepotreban otpad? Upravo iz tog razloga sve je veći broj onih koji se okreću praktičnijim i održivijim rješenjima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Idila u Šestanovcu, općini koja ulaže u mlade: 'Imamo sve i zato smo ostali ovdje s djecom' | Video: 24sata/pixsell

Umjesto da nasjednu na trend da “sve mora biti novo”, roditelji sve češće biraju rabljene stvari kao što su odjeća, oprema, kolica i igračke, i to ne samo iz štednje, nego i iz ekološke svijesti. Nije rijetkost da se dječja soba opremi stvarima koje su već bile u upotrebi, ali su još uvijek u izvrsnom stanju. Takav pristup ne samo da rasterećuje novčanik, nego i smanjuje količinu otpada koja svakodnevno nastaje.

Secondhand fondovi i nova kultura darivanja

Jedna od zanimljivijih novosti na tržištu je tzv. secondhand fund, koji je pokrenula platforma Babylist. Riječ je o fondu kojemu prijatelji i obitelj mogu donirati novac za kupnju rabljene dječje opreme, a roditelji sami biraju gdje će ga i na što potrošiti, bilo da se radi o online second hand trgovinama, buvljacima ili aplikacijama.

Foto: Kirill Gorlov

Ovakav način darivanja postaje popularna alternativa klasičnim baby shower poklonima. Umjesto brendiranih pelena ili najnovijih igračaka, daruju se resursi koji roditeljima omogućuju da opreme dijete kvalitetno, ali povoljnije i održivije.

Digitalne zajednice u Hrvatskoj

Održivo roditeljstvo dodatno potiče rast Buy Nothing grupa, online zajednica, najčešće na Facebooku, u kojima korisnici međusobno daruju stvari koje im više ne trebaju. U Hrvatskoj također postoje brojne takve grupe i forumi: “PRODAJ, POKLONI, ZAMIJENI - MAME, BEBE I DJECA”, "Mame kupuju, prodaju, mijenjaju, poklanjaju" i “Prodaja, razmjena dječje odjeće, obuće i opreme” samo su neke od njih.

Foto: 123RF

Uz to, roditelji sve češće koriste domaće platforme poput Njuškala, Letgo aplikacije, Marketplacea ili Vinteda, gdje se mogu pronaći gotovo sve dječje potrepštine, od odjeće i obuće, do električnih ljuljački, sterilizatora i krevetića, često po simboličnim cijenama ili čak besplatno. Tu su i specijalizirane second trgovine u Zagrebu ili buvljaci dječje opreme koji se često organiziraju u raznim gradovima.

Rabljeno je praktično i održivo

Kupovina rabljenog nekoć se povezivala s nuždom ili manjkom novca. Danas je znak odgovornosti, brige i snalažljivosti. Roditelji koji biraju održivo roditeljstvo ne biraju manje već biraju pametnije. Jedna mama na forumu je izjavila: “Ne treba mi pet pari cipela koje će dijete prerasti za mjesec dana. Treba mi jedan dobar par i ne mora biti nov.”

Osim što štede novac, ovakvi izbori smanjuju količinu otpada, potiču cirkularnu ekonomiju i uče djecu od malih nogu da vrijednost stvari nije nužno u njihovoj novčanoj vrijednosti, nego u njihovoj korisnosti.

Roditeljstvo više nije natjecanje u količini i novitetima, već promišljeni projekt. Sve više obitelji uviđa da je moguće, ali i poželjno odgajati djecu uz više štednje, manje otpada i puno više međusobne solidarnosti.