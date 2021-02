1. Ne pripremate kožu prije nanošenja šminke

Prvo morate očistiti i uravnotežiti kožu kako biste uklonili ostatke i pročistili pore. Tada je vrijeme za podlogu. Podloge ne samo da pomažu da šminka traje već mogu dobro doći i za skrivanje malih mrlja.

Potrebno je samo nanijeti malenu količinu podloge/primera na dobro navlaženu kožu kako biste omekšali bore, smanjili pore i učinili da koža izgleda glatko, piše Brightside.

2. Korektor koji je puno svjetliji

Kad želimo prekriti podočnjake ispod očiju, obično odaberemo svjetliju nijansu, misleći da će nam to učiniti čuda. No, upravo je suprotno. Zbog svjetlijeg korektora vaši podočnjaci još više dolaze do izražaja i vi izgledate još umornije. Ispravan način da sakrijemo naše podočnjake jest da koristimo korektor koji je malo svjetliji od naše boje kože. Nakon njega nanesite korektor koji je istog tona kao i vaša koža.

3. Ne koristite četkicu za nanošenje pudera

Ako prstima nanosite puder to može izgledati baš onako kako ne želite. Osim toga, nije baš higijenski. Umjesto toga, odlučite se za četkicu s kojom ćete postići nježniji učinak na vašoj koži.

Morate biti oprezni prilikom nanošenja jer je to proizvod koji vašem tijelu daje jednolik ton i bit će osnovni sloj za ostatak vaše šminke. Na primjer, ako stavljate previše pudera, izgledat ćete kao da imate 'masku'.

4. Korištenje proizvoda za matiranje

Tekući puder, korektori i puder za matiranje dizajnirani su kako se vaša T zona (čelo, nos i brada) ne bi sjajila. Ali ako ih koristite u drugu svrhu ili se ne primijene na pravi način, smanjit će sjaj vašeg tena i neće vam dati onaj dobro odmorni izgled. Štoviše, oni će naglasiti sve bore na vašoj koži.

Ove se vrste proizvoda obično preporučuju za masnu kožu i trebaju se nanositi samo na T-zonu. Ako imate suhu ili normalnu kožu, bolje ih je izbjegavati.

5. Koristite previše sjaja

Možda je lijepo i pomaže nam da se istaknemo, ali sjaj i šljokice trebaju se primjenjivati ​​samo iz pravih razloga. Palete i boje koje su previše sjajne ističu teksturu naše kože, pa ih izbjegavajte koristiti na mjestima s borama ili podočnjacima.

Sjajna sjenila čine vaše podočnjake još vidljivijima. Ista se stvar događa s našim ustima, sjajila i ruževi sa sjajem istaknut će bore i linije u tom području.

6. Pretjerivanje s bronzerom

Ako pretjerate s bronzerom nećete nimalo izgledati prirodno niti svježe. Nanosite ga postepeno, dok ne postignete željeni učinak. Treba ga nanositi na sljedeća područja: ispod linije kose, preko obraza i rubova nosa i na bradu.

7. Previše maskare na donje trepavice

Maskara nam je najveći saveznik kada želimo uljepšati pogled i proširiti oči. Međutim, trebali biste biti oprezni kada ju nanosite na donje trepavice, jer to može učiniti bore vidljivijima.

Suprotno tome, trebali biste upotrijebiti pravu količinu proizvoda kako biste izbjegli da vam gornji kapak izgleda manje. U suprotnom ćete završiti s nakupinama koje vam mogu dati neuredan izgled.

8. Zanemarivanje obrva

Obrve se smatraju okvirom lica. Važno je pravilno ih oblikovati, kako ne bi na kraju izgledali umorno ili staro te bi trebali koristiti pravu nijansu, prema vašoj boji obrva.

Korisni trik je češljati ih prema van, lagano ih povlačeći. Zatim nanesite malo gela. Odaberite olovku za obrve malo svjetlije nijanse od boje vaših obrva (izgledat će prirodnije i ne tako ukočeno), te ih ocrtajte kao da ih ispunjavate.

9. Nanošenje debelog sloja tuša za oči

Nanošenje tuša za oči jedna je od najtežih stvari kada je u pitanju šminkanje. Morate biti pedantni i imati mirnu ruku. Jedna od najčešćih pogrešaka je nanošenje debelog sloja tuša za oči, zbog čega će vaši kapci izgledati manji. Također nije preporučljivo nanositi tuš na donju liniju trepavica. Zbog toga je uvijek najbolje povući tanku crtu tuša.

10. Korištenje intenzivnih mat boja ruževa

Korištenje mat ruževa u bordo, smeđim ili tamnoljubičastim tonovima čini vas umornima i starima jer naglašava znakove starenja. Također, odaje efekt ispucalih usana, koji će se samo naglašavati kako vrijeme prolazi. Bolje je na usne nanijeti malo sjaja ili balzama u boji, piše Brightside.