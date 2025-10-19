Ovo su 10 znakova da imate ozbiljnih problema s bubrezima

Postoji niz fizičkih znakova bolesti bubrega, ali ljudi ih često pripisuju drugim stanjima. Simptomi se obično ne pojavljuju sve do kasnih faza bolesti, kada bubrezi već ozbiljno popuštaju ili kada se u mokraći nalazi velika količina proteina
Tijelo često šalje suptilne signale prije nego što bolest postane ozbiljna. Prepoznati ih na vrijeme može značiti razliku između zdravlja i tihe opasnosti.
1. MANJAK ENERGIJE I TEŠKOĆE S KONCENTRACIJOM
Smanjena funkcija bubrega dovodi do nakupljanja toksina i nečistoća u krvi, što može uzrokovati osjećaj umora, slabosti i poteškoće s koncentracijom. Anemija, koja je česta kod bolesti bubrega, također može pridonijeti umoru i iscrpljenosti.
2. PROBLEMI SA SPAVANJEM
Kada bubrezi ne filtriraju pravilno, toksini ostaju u krvi umjesto da se izlučuju mokraćom, što može otežati san. Osobe s bolešću bubrega češće pate od apneje u snu, a postoji i povezanost između pretilosti i kronične bolesti bubrega.
3. SUHA I KOŽA KOJA SVRBI
Zdravi bubrezi uklanjaju otpadne tvari, stvaraju crvene krvne stanice, jačaju kosti i održavaju ravnotežu minerala u krvi. Suha, svrbežljiva koža može ukazivati na poremećaj ravnoteže minerala i kostiju koji se često javlja u uznapredovalim fazama bolesti bubrega.
4. UČESTALO MOKRENJE
Ako osjećate potrebu za učestalim mokrenjem, osobito noću, to može biti znak oštećenja bubrežnih filtera. Ipak, povećano mokrenje može biti i simptom urinarne infekcije ili povećane prostate kod muškaraca.
5. KRV U MOKRAĆI
Zdravi bubrezi zadržavaju krvne stanice u tijelu dok filtriraju otpadne tvari. Kada su bubrežni filteri oštećeni, krvne stanice mogu „procuriti“ u mokraću. Osim bolesti bubrega, krv u mokraći može upućivati na tumore, bubrežne kamence ili infekcije.
6. PJENASTA MOKRAĆA
Pretjerano pjenasta mokraća, koja zahtijeva više ispiranja da bi se nestala, može biti znak prisutnosti proteina u mokraći. Takva pjena podsjeća na onu koja nastaje pri miješanju jaja, jer se u oba slučaja radi o proteinu albuminu.
7. OTEČENOST OKO OČIJU
Pojava natečenosti oko očiju može ukazivati na to da bubrezi propuštaju velike količine proteina u mokraću umjesto da ga zadrže u tijelu. To je jedan od ranih znakova oštećenja bubrežnih filtera.
8. OTEČENI GLEŽNJEVI I STOPALA
Smanjena funkcija bubrega može uzrokovati zadržavanje natrija, što dovodi do nakupljanja tekućine i oticanja nogu i gležnjeva. Ovakva otečenost može biti i znak bolesti srca, jetre ili problema s venskom cirkulacijom.
9. SLAB APETIT
Iako je to nespecifičan simptom, gubitak apetita može biti povezan s nakupljanjem toksina u krvi zbog smanjene funkcije bubrega.
10. GRČEVI U MIŠIĆIMA
Neravnoteža elektrolita, poput niskih razina kalcija i povišenog fosfora, česta je kod bolesti bubrega te može uzrokovati bolne mišićne grčeve.
