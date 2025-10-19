Ovo su 10 znakova da imate ozbiljnih problema s bubrezima

2. PROBLEMI SA SPAVANJEM Kada bubrezi ne filtriraju pravilno, toksini ostaju u krvi umjesto da se izlučuju mokraćom, što može otežati san. Osobe s bolešću bubrega češće pate od apneje u snu, a postoji i povezanost između pretilosti i kronične bolesti bubrega. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA