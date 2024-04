Ovo su dijelovi tijela koje velika većina ljudi ne pere pravilno

Stručnjakinja za higijenu, Kanađanka Mary Futher, daje savjete o urednosti svakodnevice te naglašava da je higijena pola zdravlja. Zajedno s dermatologinjom, Amerikankom dr. Margaritom Lolis, otkriva koje su moguće pogreške i propusti.

Stručnjakinje su se uključile u raspravu o tome kako se pravilno brinuti o zdravlju tijela. Smatraju da ono osnovno pranje pod tušem nije dovoljno te da se ljudi moraju posvetiti boljoj higijeni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Kineziolog Joško Bašić govori o povećanom broju mladih koji pretjerano vježbaju | Video: Miroslav Lelas/Sanjin Strukic/Pixsell

Za stopala: Formule sa soli

Prema Futher, jednostavno , brzinsko pranje nogu pod tušem nije dovoljno.

- Žlijezde znojnice mirisa nalaze se u stopalima, preponama i ispod pazuha, ime im je ekrine žlijezde. Kada se znojite, znoj se taloži na površini kože i pretvara u bakterije, uzrokujući vrlo smrdljivu vrstu bakterija - navodi Futher.

- Oni koji se jako znoje imaju više te bakterije. Zato za njegu stopala predlažem koristiti dezodorans sa solima - izjavila je Futher.

Naime, objasnila je da sol pomaže eliminirati bakterije koje uzrokuju loš miris, jer ostavlja tanki film, pa će pomoći tijekom dana, u borbi protiv neželjenih mirisa.

Foto: 123RF

- Poanta je vrlo dobro oprati stopala sapunom, uključujući i između nožnih prstiju - navodi.

Ističe i prednost pudera za znoj u čarapama, kako bi se apsorbirao dio znoja, jer će to spriječiti da se vlaga pretvori u bakterije.

Dr. Lolis se složila s time i upozorila da vlaga i toplina između nožnih prstiju stvaraju idealno okruženje za gljivične infekcije.

Dermatologica je predložila i detaljno sušenje te nanošenje pudera za stopala ili korištenje dezodoransa kako bi se smanjila mogućnost neugodnih mirisa i znoja.

Ispod pazuha: Kad sredstvo za pranje tijela jednostavno ne pomaže

Ako se čini kao da dezodorans nije dovoljan, stručnjakinje navode da je možda problem u gelu za pranje tijela.

Futher je izjavila da se većina ljudi zapravo površno pere, u premalo vremena.

- No, to neće pomoći kada je riječ o neugodnom mirisu ispod pazuha, jer je to područje kojemu se treba bolje posvetiti, obzirom na broj bakterija, kao i bakterija koje uzrokuju neugodan miris u tom području - upozorio je Futher.

Umjesto toga, savjetovala je pranje 20 sekundi prirodnim antibakterijskim sapunom, za koji je rekla da će biti odličan u kombinaciji s dezodoransom.

Stručnjakinja od sastojaka za antibakterijski sapun predlaže sol i jabučni ocat, koji će na pazuhu stvoriti barijeru za borbu protiv bakterija. To ni jako mirisni sapun za tijelo ne može učiniti. Futher je čak razvila sapun posebno za tu svrhu, no kaže da ga preporučuje samo ispod pazuha.

Foto: Dreamstime

- Osim jednostavnog nanošenja dezodoransa, pravilno pranje pazuha pomaže u kontroli bakterija koje uzrokuju neugodan miris - napomenula je Dr. Lolis.

Dermatologica predlaže korištenje sredstva za pranje s benzoil peroksidom kao što je Panoxyl za smanjenje bakterija koje uzrokuju neugodan miris.

- Pomažu i prirodni biljni sastojci koji ostavljaju to područje suhim i bez neugodnih mirisa - ističe liječnica.

Vrat: Područje koje su mnogi davno zaboravili

Futher je objasnila da je stražnji dio vrata još jedno područje na koje se treba usredotočiti, jer većina ljudi pretpostavlja da sapun iz šampona može obaviti posao.

- Moguće je, ako je higijena vrata loša, razviti pigmentaciju, jer se znoj i prljavštine na tom području skupljaju zbog ovratnika odjeće, što stvara nabore na koži - navodi stručnjakinja.

A prljavština na vratu vidjet će se na odjeći, što je znak da ga treba bolje čistiti.

Vlasište: Obavezno masirajte kako biste se riješili nakupina

Redovito pranje kose ne jamči da je čista, što se vidi i po suhom i nadraženom vlasištu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Usred klasičnog pranja kose, možda vlasište neće biti dovoljno čisto. Sve to dovodi do nakupljanja masnoća - upozorila je dr. Lolis.

- Masaža vlasišta tijekom šamponiranja može poboljšati zdravlje vlasišta i rast kose, pa svakako odvojite vrijeme za šamponiranje - tumači.

Ako i dalje osjećate 'sloj' na vlasištu, možda je vrijeme da promijenite šampon.

- Predlažem i piling za vlasište, koji skida slojeve masnoće - savjetuje liječnica.

Uši: Više od same upotrebe štapića

Futher je predložila konkretno trljanje sapunom područja iza ušiju, kako bi se spriječilo nakupljanje voska koji se često stvara na tom mjestu.

Preporučila je korištenje krpe za lice za piling za to područje. Naime, ističe kako se iza ušiju mogu skupljati znoj, masnoće i ostala prljavština. Veli da to vidi kod brojnih klijenata.

Predlaže obavezno ispiranje šamponom ili regeneratorom područja iza ušiju i onda sušenje laganim tapkanjem.

Pupak: nečišćenje može dovesti do infekcije

- Možda ne razmišljate o svom pupku tako često, ali zapravo je imperativ da ga održavate čistim - inače biste mogli dobiti infekciju - veli liječnica.

Dr. Lolis je naglasila da pupak može skupljati dlačice, znoj i bakterije, što dovodi do neugodnog mirisa i infekcije ako se redovito ne čisti sapunom i vodom.

- Dolazi mi mnogo pacijenata koji u pupku imaju izraslinu, a to je zapravo nakupina keratina koja se može stvrdnuti i teško ju je ukloniti - rekla je dr. Lolis.

Keratin je vrsta proteina koji pomaže u formiranju tkiva kose, noktiju i vanjskog sloja kože, ali njegova prevelika koncentracija može blokirati pore na koži i uzrokovati ozbiljne probleme, piše Daily Mail.