Ovo su klinci koji na Instagramu zarađuju najviše: Curica (7) dobiva 110.000 kuna po objavi

Mnogi slavni svake godine zarađuju milijune zahvaljujući velikom broju pratitelja na Instagramu. No neki roditelji na platformi su 'unovčili' i djecu. Internetska trgovina Bella Baby objavila je tko od klinaca najviše zarađuje

<p>Britanska internetska trgovina za bebe, Bella Baby, analizirala je profile nekih od najpopularnijih dječjih Instagram zvijezda na svijetu, koje redovito dobivaju sponzorske ugovore i surađuju s poznatim brendovima, kako bi utvrdili koliko oni zarađuju po objavi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (propusti u odgoju):</p><p>Sastavili su listu TOP 10 djece koja najviše zarađuju na Instagramu, sa sedmogodišnjom Everleigh Rose LaBrant iz Los Angelesa na prvom mjestu. Bella Baby procjenjuje da ona može zaraditi do 110.000 kuna po objavi zahvaljujući svojih 5,1 milijun pratitelja i prosječno 590.403 lajkova po objavi.</p><p>Na popisu su se našli i dječak Boomer, sin olimpijca Michaela Phelpsa te sin DJ Khaleda Asahda, dok je jednogodišnja Alaïa Marie McBroom, također iz SAD-a, najmlađa na listi.</p><h2>Djeca koja najviše zarađuju na Instagramu</h2><p><strong>1. Everleigh Rose Soutas - @everleighrose</strong></p><p>Instagram stranicu sedmogodišnje Everleigh Rose Soutas vodi njezina majka, modna blogerica i fotografkinja Savannah LaBrant iz Los Angelesa.</p><p>Može se pohvaliti s 5,1 milijuna pratitelja, a ima i svoj YouTube kanal. Everleigh može dobiti između 65.000 i 110.000 kuna za sponzoriranu objavu, privlači u prosjeku 590.403 lajka po objavi i ima stopu angažmana od 11,39 posto.</p><p>Everleigh u objave često uključuje mlađu sestru Posie Rayne LaBrant, koja ima 1,7 milijuna pratitelja, a tek joj je jedna godina.</p><p>Dvojac redovito pozira u slatkim ogrtačima dok je Everleigh nedavno počela dijeliti plesne videe.</p><p><strong>2. Elle Lively McBroom - @elle</strong></p><p>Četverogodišnja Elle Lively McBroom, kći kanadske glumice Catherine Paiz i američkog košarkaša Austina McBrooma, druga je na listi Belle Baby, a zarađuje između 64.000 i 107.000 kuna po objavi.</p><p>Ima pet milijuna pratitelja i prosječno milijun lajkova po objavi. Elle se često slika sa svojom sestrom, jednogodišnjom Alaïom, koja je na petom mjestu ove liste i bratom Steelom, koji ima tek tri mjeseca, a već je skupio milijun pratitelja. </p><p>Osim što pozira sa bratom i sestrom, pomaže i u oglašavanju brenda pića svojih roditelja, Silly Juice. Nedavno je počela dijeliti i plesne rutine.</p><p><strong>3. Obitelj Stauffer - @kcstauffer</strong></p><p>Slatke blizanke Emma i Mila Stauffer, petogodišnjakinje iz Arizone, zvijezde su Instagram računa njihove majke Katie Stauffer, a procjenjuje se da zarađuju od 45.000 do 75.000 kuna po sponzoriranoj objavi.</p><p>Katie, koja je udana za Charlesa, pokrenula je stranicu nekoliko godina prije nego što su se djevojčice rodile, ali sada je poznata zbog kreativnih fotografija Mile i Emme.</p><p>Obitelj ima četiri milijuna pratitelja i u prosjeku 64.075 lajkova po objavi.</p><p>Blizanke imaju još troje braće i sestara, Kaitlin, Charlesa Jr. i Finna, a obitelj je nedavno s Walmartom pokrenula i asortiman dječje odjeće.</p><p><strong>4. Taytum i Oakley Fisher - @taytumandoakley</strong></p><p>Četverogodišnje blizanke Taytum i Oakley krenule su stopama svojih roditelja, YouTube zvijezda Madison Bontempo i Kylera Fishera.</p><p>Dvojac može zaraditi između 40.000 i 66.000 kuna po objavi prema Bella Baby. Imaju 3,1 milijun pratitelja i prosječno 187.590 lajkova po objavi.</p><p>Njihova stranica na Instagramu prepuna je idiličnih snimaka blizanki koje se maze i anđeoski smiješe za kameru, kao i snimaka na kojima su malene modeli za dječju odjeću.</p><p><strong>5. Alaïa Marie McBroom - @alaiamcbroom</strong></p><p>Sestra druge na listi, Elle Lively McBroom, jednogodišnja Alaïa ima svoj profil na Instagramu s 2,8 milijuna pratitelja. </p><p>Procjenjuje se da po objavi može zaraditi od 36.000 do 60.000 kuna i privlači prosječno 722.359 lajkova, što je potaknuto popularnim YouTube kanalom njezinih roditelja ACE Family.</p><p>Profil na Instagramu dobila je već dva tjedna nakon rođenja.</p><p><strong>6. Ava i Leah Clements - @clementstwins</strong></p><p>Djevojčice koje zovu 'najljepšim blizankama na svijetu', Ava i Leah Clements (9) imaju 1,8 milijuna pratitelja na Instagram profilu kojeg vode njihovi roditelji, Jaqi i Kevin, koji su također influenceri s po više od 200.000 pratitelja.</p><p>Blizanke su dobile profil na Instagramu za svoj 7. rođendan, a majka ih je za posao modela prijavila kad su imale samo šest mjeseci.</p><p>Doduše, nisu radile kao modeli sve dok se nisu pojavile na Instagramu, gdje su u samo nekoliko mjeseci skupile preko milijun pratitelja. Sa slavom su došli i angažmani i djevojčice su do sada radile za Nike, Disney, Mattel i Target.</p><p>Po objavi mogu zaraditi između 23.000 i 38.000 kuna. Djevojčice i dalje idu u školu, a svi poslovi koje dogovore predviđeni su za popodne ili vikend, kako ne bi propustile nastavu.</p><p><strong>7. Asahd Tuck Khaled - @asahdkhaled</strong></p><p>Trogodišnji Asahd sin je američkog producenta i izvođača, DJ-a Khaleda i njegove supruge Nicole Tuck.</p><p>Već se s roditeljima pojavio na crvenom tepihu, prisustvovao je 59. dodjeli Grammyja u Staples Centeru 2017. godine, a bio je i na nekim ilustracijama albuma. Ima 1,7 milijuna pratitelja na Instagramu, što znači da po objavi može zaraditi od 22.000 do 36.000 kuna.</p><p>Uz videozapise kako otpakirava igračke i pakete odjeće, na Asahdovoj se stranici često nalaze nasmijani snimci njegove braće i sestara, uključujući malenog Aalama, koji sam već ima 138.000 Instagram pratitelja.</p><p><strong>8. Ava Marie Foley - @avafoley</strong></p><p>Kći YouTube zvijezde Michelle Foley, preslatka Ava, sedmogodišnjakinja iz Kalifornije, ima preko 816.000 pratitelja, a procjenjuje se da zarađuje između 15.000 i 26.000 kuna po objavi.</p><p>Eva ima i zajednički profil na Instagramu s prvom na listi Everleigh Rose Soutas, koji se zove @foreverandforava i ima 1,1 milijun pratitelja, a vode ga njihove majke.</p><p>Slatki dvojac zvijezde su u usponu na TikTok-u i uživaju se oblačiti, izvoditi plesne rutine i pozirati s lutkama i slatkim životinjama.</p><p>Avin brat Jayden Foley (3) također je Instagram zvijezda sa 138.000 pratitelja.</p><p><strong>9. Coco Pink Princess - @coco_pinkprincess</strong></p><p>Devetogodišnja Coco iz Tokija u Japanu, čiji roditelji posjeduju vintage trgovinu Funktique u Harajukuu, svojih 635.000 pratitelja redovito uveseljava poziranjem u visokoj modi.</p><p>Njezina majka Misato pokrenula je stranicu, a Coco sada može zaraditi otprilike 12.000 do 20.000 kuna po objavi.</p><p><strong>10. Boomer Phelps - @boomerphelps</strong></p><p>Njegov je otac najuspješniji olimpijac svih vremena, a majka Nicole Johnson misica pa nije ni čudo što je četverogodišnji Boomer Phelps već skupio preko 610.000 pratitelja na Instagramu.</p><p>Bella Baby procjenjuje da može zaraditi od 11.000 do 20.000 kuna po objavi, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8814333/The-REAL-rich-kids-Instagram-Highest-earners-10-revealed.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>