Ovo su najgori bivši partneri po Zodijaku: Posesivni su i zločesti

1. Bik

Kombinacija tvrdoglavosti i posesivnosti čini Bika bivšim iz noćne more. Znate one filmove u kojima odbačena bivša djevojka ili žena stoji s hladnim oružjem iznad glavnom glumca? Da, to je otprilike kako izgleda prekid s Bikom - ako vas oni ne mogu imati, onda vas nitko neće imati.

POGLEDAJTE VIDEO: Najzločestiji znakovi Zodijaka

2. Blizanci

U početku prekid s Blizancima se čini u redu, bez previše drame, a onda odjednom se pojavi "zločesti blizanac" čija jedina želja je osvetiti se i pokazati vam koliko ste u krivu što ste ih izgubili.

U jednom trenutku će se ponašati kao da je sve u redu i predlagati kavu za idući tjedan, a u drugom trenutku će vaša ulica biti oblijepljena posterima s vašom slikom na kojima piše da imate herpes ili sifilis. Taman kad ste pomislili da je sve gotovo i da je dobro prošlo, onda vas iznenadi nekim nevjerojatno zlobnim pothvatom.

3. Lav

Lav ne bi bio toliko loš bivši da nije toliko pun sebe. Jednostavno biste se razišli i to bi bilo to. Ali, zato što Lav ima izrazito visoko mišljenje o sebi, u kontrastu s mišljenjem o svima drugima, on jednostavno ne može shvatiti kako je to uopće moguće da ste VI prekinuli s NJIM?

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

On je pobjednik, ratnik, kralj cijelog svemira i svi ljudi imaju čast što uopće mogu biti u njegovom društvu, a vi ste nitko i ništa, jedan obični mizerni čovjek kojeg je on izvukao iz potpune anonimnosti i pretvorio u zvijezdu... (otprilike u ovom tonu će biti vaši razgovori i poruke, pa se pripremite).

4. Vaga

Ono što Vagu čini paklenim bivšim je sposobnost da izmanipuliraju svaku situaciju i okrenu sve u svoju korist. A uz to su još i arogantni, tako da će posegnuti za bilo kojim oružjem (sjećanjem ili događajem) pomoću kojeg će vas uvjeriti da ste vi krivi, a ne oni.

Kad se oporavite od manipulacije i shvatite da zapravo vi niste krivi za sve što vas oni optužuju te da je u pitanju samo izvrtanje činjenica u njihovu korist, mislit ćete da ste im na repu. I onda će vas opet izmanipulirati da se osjećate loše i krivo za sve što se dogodilo, piše Your tango.

5. Škorpion

Škorpion nije toliko grozan bivši, koliko je grozna njihova reputacija da su tihi, promišljeni i vrlo tajnoviti. Ova kombinacija daje dojam lika iz filma Psycho i sam Škorpion zapravo ništa ne mora napraviti.

Foto: Fotolia

Osjećat ćete se loše samo razmišljajući i pitajući što je Škorpion naumio, jer kod njegove osvete često se zna dogoditi da ni ne znate da vam je on smjestio, a smjestit će vam dobro, i to tamo gdje jako boli.

6. Ribe

Ako ste prekinuli s Ribom, zaboravite da ćete se ikad družiti, ili razgovarati, ili se čak sresti negdje u gradu a da se on relativno "normalno" ponaša i da se ne osjećate kao najgora osoba na svijet.

Ribe nisu sposobne zaboraviti ni oprostiti, tako da nakon prekida bi bilo najbolje da pokupite svoje stvari i preselite u drugi grad jer s Ribama ne možete dijeliti ni prijatelje, ni mjesta izlaska, jer ne postoji zajedničko mjesto na kojim bi se osjećali ugodno. Njihov prezir će se osjećat u zraku.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

7. Rak

Rakovi, za razliku od drugih znakova na ovom popisu nemaju zločestu crtu, oni su na ovom popisu jer su preosjetljivi. Što znači da će prekid s Rakom biti okupan u suzama.

Pojavljivat će vam se u uredu, stajati ispod vašeg prozora, slati vam patetične poruke i ostavljati glasovne poruke i nikad vam neće dopustiti da zaboravite koliko ste ih povrijedili i koliko oni još uvijek pate za vama.