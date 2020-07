Myers ka\u017ee kako je rije\u010d o biljci koja je vrlo popularna na dru\u0161tvenim mre\u017eama i mnogi objavljuju fotografije bujnog lisnatog fikusa, ispod kojih bi,\u00a0isti\u010de, trebalo napisati:

'Odmah nakon\u00a0fotografiranja biljku smo vratili na mjesto ispred prozora'. Naime, sve vrste fikusa trebaju puno svijetla i to ravnomjerno svjetlo.

- I uz bilo kakvu promjenu, brzo odbacuju li\u0161\u0107e - ka\u017ee. Lirasti fikus treba i vla\u017eno tlo, ali ne podnosi previ\u0161e zalijevanja.

- To mogu biti vrlo \u0161kakljive biljke za odr\u017eavanje, a ako po\u010dnu odbacivati li\u0161\u0107e, izgledaju neuredno, ka\u017ee vrtlarica. Dodaje kako ove\u00a0\u00a0popularne vise\u0107e biljke vole vlagu, zbog \u010dega su \u010desto lijepe\u00a0ljeti, ali 'pate na suhom zimskom\u00a0zraku'.

Ako ne volite odr\u017eavati svoj dom toplim i vla\u017enim te nemate mjesto gdje cijelo vrijeme mo\u017ee biti izlo\u017eena\u00a0 neizravnom sun\u010devom svjetlu, va\u0161a paprat te\u0161ko \u0107e pre\u017eivjeti.\u00a0

Ove pahuljaste\u00a0\u010detinja\u010de\u00a0postaju popularne\u00a0tijekom bo\u017ei\u0107nih blagdana, ali njihova veli\u010dina i jedinstvene grane \u010dine ih atraktivnim tijekom cijele godine. No, ako im nije sve po volji,\u00a0\u00a0donje grane po\u010dnu dobivati sme\u0111u boju i opadati, a nove rastu neravnomjerno i drvce izgleda ba\u0161 jadno. Ove biljke vole jarku, ravnomjernu svjetlost i vlagu, pa ih je te\u0161ko odr\u017eavati preko zime.

Omiljeni su u \u00a0trgova\u010dkim centrima jer imaju \u0161iroko\u00a0li\u0161\u0107e\u00a0i atraktivno\u00a0cvije\u0107e, no ako zaboravljate zalijevati biljke, nisu za vas.\u00a0Bez vode, brzo propadaju, a \u010dim ih napojite, opet \u0107e se rascvjetati, no jednog dana \u0107e jednostavno odustati.

Ne vole direktnu svjetlost s otvorenih prozora (bez zavjesa) i mogu biti osjetljivi\u00a0na kemikalije poput klora i fluorida u va\u0161oj vodi, \u0161to mo\u017ee uzrokovati mrlje na li\u0161\u0107u.

Ove bujne ru\u017ee\u00a0u zimskim mjesecima mogu biti prekrasne. No,\u00a0minijaturne ru\u017ee jako pate pri slabom svjetlu i uz\u00a0slabu\u00a0vla\u017enost. U tom slu\u010daju postaju posivjela pau\u010dina, toliko otu\u017eno izgledaju da \u0107ete se i vi zbog njih osje\u0107ati lo\u0161e.\u00a0Postavite ih na mjesto s visokom vlagom i nekoliko sati izravne sun\u010deve svjetlosti, tako imaju najvi\u0161e \u0161anse.\u00a0

Drecaenas i yuccas popularni su u interijerima jer su visoki, ali kompaktni te djeluju profinjeno. Trebaju im pravi uvjeti:\u00a0blago vla\u017ena zemlja i vlaga,\u00a0ili \u0107e izgubiti li\u0161\u0107e i na krajevima dobiti sme\u0111e vrhove, ka\u017ee Myers. Mora biti u sjeni (izravna sun\u010deva svjetlost\u00a0\u00a0mo\u017ee spr\u017eiti li\u0161\u0107e)\u00a0i povremeno ih treba prskati vodom\u00a0da ostanu vla\u017eni, ali ne previ\u0161e vla\u017eni.

Ovo su popularne biljke koje intrigiraju i djecu koja se u\u010de vrtlarstvu. Najbolje uspijevaju u terariju, jer obo\u017eavaju visoku vlagu. Rijetko \u0107e uspjeti u stanovima sa suhim zrakom.

Osim toga, one jedu bube, pa ih morate loviti i osigurati biljkama hranu.

To su biljke koje se u trgovinama \u010desto pojavljuju na jesen, kad imaju izra\u017eene naran\u010daste, \u017eute\u00a0i crvene\u00a0vene\u00a0na\u00a0zelenom li\u0161\u0107u, pa izgledaju kao lijepa nadopuna jesenskim dekorima. No, to su vrlo osjetljive biljke, koje su osjetljive na slabo osvjetljenje i propuh. Vrlo su osjetljive i na zalijevanje.\u00a0U tamnom \u0107e kutu izgubiti sjajnu boju, no ako ih premjestite na svjetlo, to mo\u017ee uzrokovati opadanje li\u0161\u0107a.

Iako su gardenije ljupke, imaju blagi\u00a0miris\u00a0i svijetlozelene\u00a0listove i djeluju vrlo otporno, one su zapravo jako nezahvalne. Radije bi bile u Kaliforniji, nego u va\u0161oj ku\u0107i i tako se dr\u017ee:\u00a0Vole jarko svjetlo i kiselo tlo, a zimi kada su na\u0161i domovi suhi i nema svjetla, jednostavno ne uspijevaju.

Vrlo su neotporne na mnoge vrste \u0161teto\u010dina, tako da, ako ih ne ubije manjak svjetla, bube ho\u0107e.

Ova je biljka vrlo\u00a0popularna zbog svoje \u017eivo zelene boje i vrlo nje\u017enih okruglih listova. U\u00a0pravim\u00a0uvjetima mo\u017ee se brzo razlistati i \u0161iriti, no te\u0161ko je pogoditi joj savr\u0161ene uvjete\u00a0uzgoja u zatvorenom prostoru. Te\u0161ko je odr\u017eavati biljku vla\u017enom, a da ne trune. Zato je terarij bolje okru\u017eenje za tu biljku, prenosi portal Real Simple.\u00a0\u00a0

Evo biljaka koje je teško uzgojiti kod kuće

Stručnjakinja za vrtlarstvo i autorica TV serijala o uzgoju biljaka istaknula je nekoliko najčešćih vrsta biljaka koje se uzgajaju u domovima, ali su vrlo osjetljive i teško uspijevaju. Jesu li vaše među njima?

