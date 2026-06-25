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SPREMNI ZA BUDUĆNOST?

Ovo su najtraženije poslovne vještine danas - kako stojite?

Gospodarstvo je zbog pandemije doživjelo promjene. Manjak određenih vještina čini njihove nositelje vrlo zapošljivima. Platforme poput Indeeda, Glassdoora i LinkedIna analizirale su najtraženije vještine poslovne vještine danas
Ovo su najtraženije poslovne vještine danas - kako stojite?
U nastavku pogledajte koje su najtraženije vještine za današnje poslove. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje su najtraženije vještine za današnje poslove. | Foto: 123RF
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