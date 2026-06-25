Ovo su najtraženije poslovne vještine danas - kako stojite?

Gospodarstvo je zbog pandemije doživjelo promjene. Manjak određenih vještina čini njihove nositelje vrlo zapošljivima. Platforme poput Indeeda, Glassdoora i LinkedIna analizirale su najtraženije vještine poslovne vještine danas
U nastavku pogledajte koje su najtraženije vještine za današnje poslove.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su najtraženije vještine za današnje poslove. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su najtraženije vještine za današnje poslove.
| Foto: 123RF
RAČUNALSTVO U OBLAKU (CLOUDU) Tvrtke sve više prelaze na rad u oblaku, pa je ova vještina vrlo tražena. Stručnjaci za cloud sustave dizajniraju i održavaju takvu infrastrukturu. Oni osiguravaju da podaci i aplikacije budu dostupni putem interneta. Ova tehnologija smanjuje troškove i povećava fleksibilnost poslovanja.
| Foto: 123RF
UMJETNA INTELIGENCIJA Umjetna inteligencija mijenja gotovo sve industrije. Stručnjaci razvijaju, testiraju i održavaju AI modele. AI se koristi za analizu podataka i automatizaciju zadataka. Potražnja za ovom vještinom stalno raste.
| Foto: 123RF
VODSTVO U PRODAJI Voditelji prodaje ključni su za ostvarivanje prihoda poduzeća. Oni motiviraju timove i vode ih prema ciljevima. Potrebne su im dobre komunikacijske vještine. Također moraju znati zaključivati poslove i pregovarati.
| Foto: 123RF
ANALIZA Analitičke vještine pomažu u rješavanju problema i donošenju odluka. Stručnjaci analiziraju podatke i uočavaju obrasce. Ova vještina je važna u gotovo svakoj industriji. Omogućuje bolje poslovne odluke.
| Foto: 123RF
PREVOĐENJE U globalnom svijetu prevođenje je sve traženije. Uključuje prijenos informacija između jezika i kultura. Osim jezika, važno je razumjeti kulturne razlike. Ova vještina pomaže u međunarodnoj komunikaciji.
| Foto: 123RF
RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA Mobilne aplikacije su dio gotovo svake usluge. Programeri ih razvijaju i održavaju. Potražnja za ovom vještinom je vrlo visoka. Aplikacije olakšavaju svakodnevni život korisnicima.
| Foto: 123RF
UPRAVLJANJE LJUDIMA Ova vještina uključuje vođenje i organizaciju timova. Menadžeri moraju motivirati zaposlenike i rješavati sukobe. Važna je za produktivnost i dobru radnu atmosferu. Tražena je u svim industrijama.
| Foto: 123RF
VIDEO PRODUKCIJA Video sadržaj dominira medijima i marketingom. Stručnjaci stvaraju i uređuju video materijale. Potrebni su im kamera, računalo i softver za montažu. Ova vještina se može naučiti i samostalno.
| Foto: 123RF
AUDIO PRODUKCIJA Audio produkcija se koristi u glazbi, radiju i filmu. Stručnjaci snimaju i uređuju zvuk. Sve je traženija i u gaming industriji. Potrebno je dobro poznavanje zvučne tehnologije.
| Foto: 123RF
UX/UI DIZAJN UX/UI dizajn poboljšava korisničko iskustvo digitalnih proizvoda. Dizajneri rade na izgledu i funkcionalnosti aplikacija. Važan je u IT i drugim industrijama. Cilj je olakšati korištenje proizvoda.
| Foto: 123RF
SEO/SEM MARKETING Ova vještina pomaže povećati vidljivost web stranica. Stručnjaci optimiziraju sadržaj za tražilice. Cilj je povećati promet i prodaju. Ključna je u digitalnom marketingu.
| Foto: 123RF
BLOCKCHAIN Blockchain omogućuje sigurne digitalne transakcije. Stručnjaci pomažu tvrtkama u decentraliziranom poslovanju. Ne ovisi o bankama ili posrednicima. Sve je traženiji u financijskom sektoru.
| Foto: 123RF
INDUSTRIJSKI DIZAJN Industrijski dizajneri oblikuju proizvode i njihove funkcije. Rade na automobilima, uređajima i drugim proizvodima. Cilj je spojiti estetiku i praktičnost. Važni su u proizvodnoj industriji.
| Foto: 123RF
KREATIVNOST Kreativnost pomaže u rješavanju problema i inovacijama. Važna je u gotovo svim poslovima. Omogućuje nove ideje i pristupe. Poslodavci je jako cijene.
| Foto: 123RF
SURADNJA Suradnja je ključ uspjeha u timskom radu. Zaposlenici moraju dobro komunicirati i raditi zajedno. Bez suradnje teško je ostvariti ciljeve. Važna je u svakoj organizaciji.
| Foto: 123RF
PRILAGODLJIVOST Prilagodljivost znači brzo učenje i prilagođavanje promjenama. Važna je u brzo promjenjivim industrijama. Poslodavci traže fleksibilne zaposlenike. Pomaže u suočavanju s novim izazovima.
| Foto: 123RF
UPRAVLJANJE VREMENOM Upravljanje vremenom uključuje planiranje i organizaciju zadataka. Pomaže u povećanju produktivnosti. Važno je za ispunjavanje rokova. Traženo je u svim poslovima.
| Foto: 123RF
UVJERAVANJE Uvjeravanje se koristi u prodaji i pregovorima. Pomaže u utjecanju na odluke drugih. Može se razvijati vježbom i iskustvom. Važno je u poslovnoj komunikaciji.
| Foto: 123RF
DIGITALNO NOVINARSTVO Digitalni novinari pišu i objavljuju online sadržaj. Rade istraživanja i izvještavaju o temama. Potrebni su medijima i tvrtkama. Važan je u digitalnom dobu.
| Foto: 123RF
ANIMACIJA Animacija se koristi u filmu, igrama i marketingu. Stručnjaci stvaraju pokretne slike i efekte. Potrebno je znanje softvera i dizajna. Sve je traženija kreativna vještina.
| Foto: 123RF
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Upravitelji projekata planiraju i nadziru projekte. Brinu se da se zadaci završe na vrijeme. Koordiniraju timove i resurse. Ključni su u poslovanju.
| Foto: 123RF
FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Financijske vještine potrebne su u svakoj tvrtki. Uključuju upravljanje novcem i analizom troškova. Važne su za donošenje poslovnih odluka. Primjenjive su u svim industrijama.
| Foto: 123RF
EMOCIONALNA INTELIGENCIJA Emocionalna inteligencija pomaže u razumijevanju drugih ljudi. Važna je za vođenje timova i rješavanje sukoba. Često je imaju HR stručnjaci. Poboljšava radne odnose.
| Foto: 123RF
PROGRAMIRANJE Programiranje je osnova moderne tehnologije. Programeri razvijaju softver i aplikacije. Koristi se u gotovo svim industrijama. Vrlo je tražena vještina.
| Foto: 123RF
UPRAVLJANJE SUSTAVIMA POHRANE Digitalni podaci moraju biti organizirani i sigurni. Stručnjaci upravljaju sustavima pohrane informacija. Važno je za poslovne i financijske podatke. Sve je traženije zbog digitalizacije.
| Foto: 123RF
RUDARENJE PODATAKA Rudarenje podataka pomaže u pronalasku obrazaca u velikim skupovima podataka. Koristi se za donošenje boljih odluka. Tvrtke ga koriste za analizu tržišta. Vrlo je važno u modernom poslovanju.
| Foto: 123RF
WEB ARHITEKTURA Web arhitekti dizajniraju strukturu web stranica. Osiguravaju funkcionalnost i jednostavnost korištenja. Iako postoje alati za izradu stranica, stručnjaci su i dalje potrebni. Važna je u IT industriji.
| Foto: 123RF
UPRAVLJANJE SADRŽAJEM Ova vještina uključuje organizaciju digitalnog sadržaja. Koristi se u marketingu i komunikaciji. Stručnjaci planiraju objave i kampanje. Važna je za online prisutnost.
| Foto: 123RF
STROJNO UČENJE Strojno učenje omogućuje računalima da uče iz podataka. Koristi se za analizu i predviđanja. Temelji se na statistici i algoritmima. Sve je važnije u tehnološkoj industriji.
| Foto: 123RF
MREŽNA I INFORMACIJSKA SIGURNOST Stručnjaci za sigurnost štite sustave od napada. Svake godine raste broj kibernetičkih prijetnji. Ova vještina je vrlo tražena i dobro plaćena. Ključna je za zaštitu podataka i sustava.
| Foto: 123RF