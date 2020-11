Ovo su pravila kojih se treba pridržavati pri nošenju maske za lice

U nekim situacijama maske jednostavno treba zamijeniti novima

<p>Znamo da se COVID-19 prenosi kapljičnim putem, a to znači da se infekcija primarno prenosi s osobe na osobu malim kapljicama iz nosa ili usta koje se izbacuju kad oboljela osoba kašlje, kiše ili govori. Do danas smo svi naučili da su zaštitne maske dobra zaštititi od virusa jer predstavljaju jaku barijeru od širenja virusa kapljičnim putem.</p><p>Ako se stave pravilno, moraju prekrivati nos i usta. Važno je te iste maske održavati čistima i dezinficiranima cijelo vrijeme inače nema niti puno smisla nositi ih. No, neke su vrste maski, poput medicinskih, namijenjene samo jednokratnoj upotrebi, a to bi značilo da ju je potrebno baciti odmah nakon korištenja</p><p>Ako niste u mogućnosti zamijeniti masku odmah nakon korištenja, a potrebna vam jer nemate druge opcije, savjet je da ju dobro pregledate kada ju skinete. Ako je prljava, poderana ili vlažna od znoja, morate ju baciti u smeće. Ako se čini da je čista, savjet je da ju spremite u zatvorenu vrećicu prije drugog korištenja. Idealno bi bilo, naravno, da ju koristite samo jednom.</p>