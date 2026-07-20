Ovo su simptomi da vašem tijelu nedostaju važni minerali

Mnogi ljudi znaju da je moguće imati nedostatak vitamina. No, jeste li znali da vam mogu nedostajati i određeni minerali koji su također neophodni za zdravlje? Ponekad je dovoljan jednostavan test krvi kako bi se utvrdilo kojih vam mikro- ili makrominerala možda nedostaje
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Pregledajte galeriju kako biste saznali koji su to znakovi te koje namirnice uključiti u prehranu ako vam nedostaju ovi esencijalni minerali.
| Foto: 123RF
Pregledajte galeriju kako biste saznali koji su to znakovi te koje namirnice uključiti u prehranu ako vam nedostaju ovi esencijalni minerali. |
Foto: 123RF
Pregledajte galeriju kako biste saznali koji su to znakovi te koje namirnice uključiti u prehranu ako vam nedostaju ovi esencijalni minerali.
| Foto: 123RF
KROM. Nedostatak ovog mikrominerala može dovesti do smanjene tolerancije na glukozu i gubitka tjelesne težine. Kako biste povećali unos kroma, u prehranu uključite gljive, zeleno lisnato povrće, soju, sjemenke suncokreta, slanutak, indijske oraščiće, melasu i jetru.
| Foto: AI
MAGNEZIJ. Zbog toga što se magnezij nalazi u velikom broju namirnica, njegov je nedostatak relativno rijedak.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MAGNEZIJ. Ipak, nedostatak je moguć. Zato je važno u prehranu uključiti mahunarke, orašaste plodove, sjemenke, cjelovite žitarice, voće i avokado, koji su odlični izvori magnezija.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
FLUOR. Nedostatak ovog minerala povećava rizik od karijesa i drugih problema sa zdravljem usne šupljine.
| Foto: 123RF
NATRIJEV KLORID (SOL). Nedostatak soli obično nije posljedica nedovoljnog unosa hranom. Najčešće nastaje zbog pojačanog gubitka tekućine iz organizma.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
NATRIJEV KLORID (SOL). U tom slučaju važno je pratiti unos tekućine kako bi razina natrija i vode u organizmu ostala u ravnoteži.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KALIJ. Niska razina kalija rijetko je posljedica nedovoljnog unosa hranom. Češće nastaje zbog velikog gubitka tekućine iz organizma, primjerice mokrenjem, povraćanjem ili proljevom.
| Foto: dreamstime/ilustracija
KALIJ. Kada do toga dođe, unos kalija možete povećati konzumacijom batata, rajčice, zelenog lisnatog povrća, mrkve, suhih šljiva, graha, melase, bundeve, ribe, banana, breskvi, marelica, dinje, krumpira, datulja, grožđica i gljiva.
| Foto: dreamstime/ilustracija
JOD. Nedostatak ovog minerala može usporiti rast i narušiti razvoj živčanog sustava. Najčešći znak nedostatka joda je oteklina na prednjem dijelu vrata (gušavost).
| Foto: 123RF
JOD. Kako biste spriječili nedostatak joda, u prehranu uključite alge, jodiranu sol, jaja, jagode, šparoge i zeleno lisnato povrće.
| Foto: 123RF
MANGAN. Nedostatak ovog mikrominerala rijedak je kod ljudi. No, kada se pojavi, može uzrokovati slabiji razvoj kostiju, smanjenu plodnost i smanjenu toleranciju na glukozu.
| Foto: 123RF
MANGAN. Ako primjećujete ove znakove, u prehranu uključite više zelenog lisnatog povrća, bobičastog voća, zelene salate, zobi, soje, smeđe riže, slanutka i ananasa.
| Foto: DREAMSTIME
KALCIJ. Kalcij je ključan za čvrste kosti i zube. Njegov nedostatak može dovesti do osteoporoze.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
KALCIJ. Kako biste osigurali dovoljan unos kalcija, u prehranu uključite mliječne proizvode, tofu, sojino mlijeko, brokulu, zeleno lisnato povrće, mahunarke, melasu, pastrvu, srdele, orašaste plodove i grah.
| Foto: 123RF
CINK. Niska razina cinka može oslabiti imunitet i povećati podložnost infekcijama.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
CINK. Najbogatiji izvori cinka su kamenice, meso, grah i orašasti plodovi.
| Foto: 123RF
ŽELJEZO. Željezo je neophodno za normalnu proizvodnju crvenih krvnih stanica. Njegov nedostatak može dovesti do anemije.
| Foto: 123RF
ŽELJEZO. Kako biste održali odgovarajuću razinu željeza, u prehranu uključite bademe, marelice, pečeni grah, datulje, lima grah, crveni grah, grožđice, smeđu rižu, zeleno lisnato povrće, brokulu, sjemenke bundeve, tunu, list, piletinu i svinjetinu.
| Foto: 123RF
SELEN. Nedostatak selena rijedak je kod zdravih osoba. Ipak, može uzrokovati neplodnost, umor, slabost mišića i oslabljen imunološki sustav.
| Foto: 123RF
SELEN. Dobri izvori selena su brazilski oraščići, gljive, riža, grah, losos, cjelovite žitarice, orasi i jaja.
| Foto: 123RF
MOLIBDEN. Nedostatak molibdena obično se ne javlja kod ljudi.
| Foto: 123RF
MOLIBDEN. Ovaj mikromineral prirodno se nalazi u mahunarkama i cjelovitim žitaricama.
| Foto: 123RF
FOSFOR. Nedostatak ovog makrominerala rijedak je, no može se javiti zbog loše prehrane ili određenih poremećaja prehrane.
| Foto: 123RF
FOSFOR. Dobri izvori fosfora su mahunarke, orašasti plodovi, sjemenke, cjelovite žitarice, jaja, riba, plodovi mora, kukuruz i divlja riža.
| Foto: 123RF
BAKAR. Nedostatak bakra također je prilično rijedak, no ipak se može javiti kod nekih ljudi.
| Foto: 123RF
BAKAR. Ako imate manjak bakra, u prehranu uključite gljive, zeleno lisnato povrće, soju, sjemenke suncokreta, slanutak, indijske oraščiće, melasu i jetru.
| Foto: 123RF