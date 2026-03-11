Ovo su simptomi raka gušterače koje ne smijete zanemariti

ŽUTICA I ŽUĆKASTE OČI Kada koža ili bjeloočnice postanu žućkaste, to je znak žutice koja može biti povezana s rakom gušterače jer tumor često blokira žučni kanal. Zbog začepljenja žuč ne može normalno teći iz jetre u crijeva, a bilirubin se nakuplja u krvi i dovodi do promjene boje kože i očiju. To je često jedan od jasnijih i vidljivijih znakova koji ne treba ignorirati. Ipak, žutica može ukazivati i na druge bolesti jetre ili žučnog trakta, ali uvijek zahtijeva liječničku provjeru. | Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio