Ovo su sve mane i vrline vašeg horoskopskog znaka, astrolozi objasnili kako ih uravnotežiti

Svaki horoskopski znak ima svoje prednosti i nedostatke. Iako su češće podjele koji je znak najjači, a koji najslabiji, istina je da svatko ima svoje snage i slabosti. Dok neki imaju veće šanse za uspjeh, drugi mogu spasiti stvar svojom inteligencijom, popularnošću ili društvenim vještinama
Ovaj astrološki vodič, koji su izradili stručnjaci, detaljno opisuje najbolje i najgore osobine ličnosti svakog horoskopskog znaka. Otkrijte svoje vrline i mane.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ovaj astrološki vodič, koji su izradili stručnjaci, detaljno opisuje najbolje i najgore osobine ličnosti svakog horoskopskog znaka. Otkrijte svoje vrline i mane.
|
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ovaj astrološki vodič, koji su izradili stručnjaci, detaljno opisuje najbolje i najgore osobine ličnosti svakog horoskopskog znaka. Otkrijte svoje vrline i mane.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
OVAN - Poznat je po svom pionirskom duhu, samopouzdanju i snažnoj snazi volje. Kada se na nešto namjere, sigurno će to i ostvariti. Međutim, njihov autonomni, individualistički pristup životu ponekad može djelovati sebično drugima. Iako ponekad mogu biti nestrpljivi, nemirni i nametljivi, istina je da su sposobni za veličinu kada nauče uravnotežiti svoju impulzivnost.
| Foto: Fotolia
BIK - Pouzdan je i odan ljubavnik. Vladan Venerom, ovaj zemljani znak žudi za senzualnošću, udobnošću i luksuzom kako bi podijelio svoje uspjehe s voljenima. Međutim, poznati su i po svojoj tvrdoglavoj prirodi, pa ih je teško natjerati da promijene mišljenje ili priznaju krivnju u svađi. Međutim, mogu postići sklad otpuštanjem svojih posesivnih i beskompromisnih sklonosti.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI - Njima vlada Merkur, planet intelekta. Ovaj zračni znak je brz, u pokretu i brz na nogama. Učinkovito rješavaju probleme, a istovremeno šarmiraju druge svojim društvenim duhom i darom za brbljanje. Međutim, njihov otvoren pristup ponekad ih može ostaviti neodlučnima, nesigurnima i nestabilnima. Kada nauče prestati previše obećavati i premalo se posvećivati, pronalaze više pouzdanosti.
| Foto: Fotolia
RAK - Intuitivan vodeni znak, osjetljiv, empatičan i usklađen s potrebama drugih. Kao rođeni njegovatelji, stvaraju siguran prostor za svoje voljene i sebe kako bi bili ranjivi, skriveni od surovog vanjskog svijeta. Međutim, Rak može biti prilično ćudljiv, pretjerano emotivan ili ovisan o drugima. Mora naučiti postavljati granice i poštovati druge.
| Foto: Fotolia
LAV - Hrabar je vođa, oni su kraljevi i kraljice svojih džungli, privlačeći pažnju i poštovanje gdje god da idu. Njihove karizmatične, blistave osobnosti sjaje jarko poput njihove vladavine nad Suncem. Međutim, mogu biti autoritativni, nametljivi, zahtjevni i intenzivni kada žele ponovno preuzeti kontrolu.
| Foto: Fotolia
DJEVICA - Kao znak povezan s uslužnosti, obavlja bitan posao. Vole pomagati drugima, vraćati i ulagati praktične napore i resurse u uzdizanje ljudi. Međutim, ponekad mogu biti previše zahtjevni, pedantni ili strateški, dajući prioritet planovima ili logistici nad osjećajima i povezanošću. Kada uravnoteže svoju organizacijsku, tip A osobnost s ljubavlju prema ljudima, slijede dobre stvari.
| Foto: Fotolia
VAGA - Dok upravljaju životom, prioritet daju harmoniji, ravnoteži i povezanosti. Kao znak najviše orijentiran na veze, društveni su, simpatični i šarmantni. Lako je žudjeti za Vagom ili se s njom sprijateljiti. Međutim, ponekad mogu djelovati površni ili izbjegavati sukobe. Njihove navike ugađanja ljudima mogu naštetiti njima samima i drugima.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION - Utjecajni su u svojoj prisutnosti, očaravaju misterijom, intenzitetom i fokusom. Njihova aura se osjeća kada uđu u bilo koju prostoriju, ponekad zastrašujući druge. Njihova sposobnost suočavanja s izazovima je plus jer normaliziraju tabue. Međutim, mogu imati poteškoća s poštivanjem privatnosti, granica ili prostora između sebe i drugih. Žele biti informirani, pod svaku cijenu.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC - Poznat je po svojoj slobodoumnoj prirodi i sklonosti da ih ponese vjetar. Zabavni su, avanturistički i uvijek spremni za intelektualno stimulirajući razgovor. Njihove filozofije su intrigantne i privlače druge. Međutim, ponekad mogu biti neskloni obvezama, šaljući pomiješane signale drugima. U istini, oni svoju slobodu stavljaju iznad svega ostalog.
| Foto: Fotolia
JARAC - Oni su stare duše. Vladan Saturnom, planetom karme, ovaj zemljani znak ima snažan moralni integritet i predanost pravdi. Traže dugoročni uspjeh i zadovoljstvo umjesto privremenog užitka, što ih čini odanim, pouzdanim i dosljednima. Međutim, ponekad mogu biti materijalistički, osuđujući ili cinični prema drugima.
| Foto: Fotolia
VODENJAK - Poznat je po svojim vrhunskim idejama i inovativnom načinu razmišljanja. Uvijek gledaju naprijed, imajući na umu budućnost. To ih čini zanimljivim, ekscentričnim i jedinstvenim dušama. Međutim, mogu biti prilično emocionalno distancirani i teško ih je definirati u smislu osjećaja i odnosa. Iako će se obvezati zahvaljujući svojoj prirodi fiksnog znaka, skloni su se usredotočiti na objektivno razmišljanje iznad svega.
| Foto: Fotolia
RIBE - Oni su sanjari Zodijaka, često ploveći u mislima kroz zemlju snova. Imaju živu maštu, kreativan duh i empatičnu osobnost. Međutim, mnogima mogu biti tajnoviti, teško ih je pročitati i misteriozni su. Kada uravnoteže svoju želju da usklade energiju drugih s ostankom vjernima svojoj temeljnoj frekvenciji, uče postavljati granice, reći ne i pronaći više povjerenja u sebe i druge.
| Foto: Fotolia