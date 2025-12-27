Ovo su sve mane i vrline vašeg horoskopskog znaka, astrolozi objasnili kako ih uravnotežiti

OVAN - Poznat je po svom pionirskom duhu, samopouzdanju i snažnoj snazi ​​volje. Kada se na nešto namjere, sigurno će to i ostvariti. Međutim, njihov autonomni, individualistički pristup životu ponekad može djelovati sebično drugima. Iako ponekad mogu biti nestrpljivi, nemirni i nametljivi, istina je da su sposobni za veličinu kada nauče uravnotežiti svoju impulzivnost. | Foto: Fotolia