Obavijesti

Galerija

Komentari 1
RIJEŠITE PROBLEM

Ovo su top poze za muškarce s erektilnom disfunkcijom

Erektilna disfunkcija, poznata i kao impotencija, znači nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije. Povremeni problemi nisu razlog za zabrinutost, ali stalna disfunkcija može utjecati na seksualni život i kvalitetu veze
Ovo su top poze za muškarce s erektilnom disfunkcijom
Dobra vijest? Postoje seks poze koje mogu pomoći muškarcima s ED-om da uživaju u intimnosti i povećaju kontrolu nad erekcijom. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/15
Dobra vijest? Postoje seks poze koje mogu pomoći muškarcima s ED-om da uživaju u intimnosti i povećaju kontrolu nad erekcijom. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025