Ovo su top poze za muškarce s erektilnom disfunkcijom

Erektilna disfunkcija, poznata i kao impotencija, znači nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije. Povremeni problemi nisu razlog za zabrinutost, ali stalna disfunkcija može utjecati na seksualni život i kvalitetu veze
Dobra vijest? Postoje seks poze koje mogu pomoći muškarcima s ED-om da uživaju u intimnosti i povećaju kontrolu nad erekcijom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Dobra vijest? Postoje seks poze koje mogu pomoći muškarcima s ED-om da uživaju u intimnosti i povećaju kontrolu nad erekcijom. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Dobra vijest? Postoje seks poze koje mogu pomoći muškarcima s ED-om da uživaju u intimnosti i povećaju kontrolu nad erekcijom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Muškarci s ED-om mogu imati zadovoljavajući seksualni život uz:
| Foto: 123RF
1. DUGOTRAJNU PREDIGRU - Istraživanje erogenih zona povećava uzbuđenje
| Foto: 123RF
2. ISPROBAVANJE NOVIH TEHNIKA - Što više varijacija, to bolje
| Foto: 123RF
3. OTVORENU KOMUNIKACIJU S PARTNEROM - Strpljenje i razumijevanje smanjuju pritisak
| Foto: 123RF
4. SEKSUALNA POMAGALA - Igračke, lubrikanti i eterična ulja mogu pomoći
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte seks poze koje pomažu kod erektilne disfunkcije.
| Foto: 123RF
1. ŽLICA POZA - Oboje su okrenuti na bok. Potiče intimnost i bliskost
| Foto: Andrey Guryanov
2. LOTUS POZA - Muškarac sjedi prekriženih nogu, partnerica mu se priljubljuje nogama oko struka. Omogućuje duboku penetraciju i maksimalnu bliskost
| Foto: 123RF
3. OBRNUTA KAUBOJKA - Partnerica je gore, okrenuta leđima prema muškarcu. Omogućuje dublju penetraciju i slobodne ruke za dodirivanje.
| Foto: Iakov Filimonov
4. DOGGY POZA - Muškarac kontrolira dubinu i tempo penetracije.
| Foto: Andrey Guryanov
5. SJEDENJE NA RUBU - Muškarac sjedi na rubu kreveta ili stolice, partnerica sjedi okrenuta prema njemu. Omogućuje kontrolu dubine i intenziteta penetracije
| Foto: 123RF
6. STOJEĆA POZA UZA ZID - Muškarac stoji, partnerica ga obgrli nogama ili se nasloni na zid. Intenzivira kontakt tijela i daje bolju kontrolu nad pokretima
| Foto: 123RF
7. MISIONARSKA POZA S JASTUKOM - Jastuk pod bokovima partnerice povećava kut penetracije. Pomaže muškarcu da zadrži erekciju dulje vrijeme
| Foto: 123RF