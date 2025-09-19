Obavijesti

Ovo su zdravstveni benefiti meda za koje sigurno niste znali

Med je prirodni zaslađivač s antioksidansima i protuupalnim svojstvima. Pomaže imunitetu, ublažava kašalj, podržava probavu i zacjeljivanje rana. Ipak, djeci mlađoj od godinu dana i alergičarima treba ga davati oprezno
U nastavku pogledajte zdravstvene prednosti meda za koje niste znali. | Foto: Dreamstime
