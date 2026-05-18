Ovo su ženski beauty trendovi koji su muškarcima antipatični

Beauty trendovi stalno se mijenjaju pod utjecajem slavnih osoba i neprestano promjenjivim standardima stila. Ono što je u jednom trenutku 'in' vrlo brzo može postati zastarjelo. Tako su i muškarci otkrili što im je to privlačno ili neprivlačno kada je riječ o beauty trendovima kod žena
Provjerite koji su popularni beauty stilova za koje mnogi muškarci priznaju da im nisu posebno privlačni.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Pretjerano iscrtane obrve - Guste i naglašene obrve već su godinama veliki trend, ali mnogi muškarci priznaju da ipak više vole prirodniji izgled.
Kada su obrve previše iscrtane ili izgledaju kao debeli blokovi boje, djeluju umjetno umjesto privlačno. Cilj lijepih obrva trebao bi biti da lijepo uokvire lice, a ne da privlače svu pažnju.
Mekani potezi koji imitiraju prave dlačice uglavnom izgledaju puno ljepše od grubih i pretjerano definiranih linija. Većina muškaraca cijeni kada obrve naglašavaju crte lica bez da postanu glavna stvar koju primijete na cijelom licu.
Lagani pristup olovci za obrve može napraviti veliku razliku i dati pristupačniji i prirodniji izgled.
| Foto: DREAMSTIME
2. “Duck face” selfieji - Sjećate se kada su svi počeli pućiti usne na fotografijama?
Taj “duck face” izraz postao je izuzetno popularan na društvenim mrežama, ali muškarci često kažu da izgleda prisiljeno i pomalo smiješno.
Iskren osmijeh ili opušten izraz lica uglavnom su puno privlačniji od namještenog napućivanja usana.
“Duck face” može ostaviti dojam nesigurnosti ili kao da se netko previše trudi izgledati slatko.
Prirodni izrazi lica pokazuju osobnost i toplinu, što je većini ljudi puno privlačnije od trendovskih poza.
Samopouzdanje se najbolje vidi kada ste opušteni i svoji, umjesto da kopirate trendove koji mnogima djeluju neprirodno i prenapadno.
| Foto: 123RF
3. Ekstremno dugi umjetni nokti - Stiletto nokti i vrlo dugi akrili možda izgledaju upečatljivo, ali mnogim muškarcima nisu jasni.
Odmah se nameće praktično pitanje - kako tipkati, slati poruke ili obavljati svakodnevne stvari s noktima toliko dugima?
Osim praktičnosti, ekstremno dugi nokti često djeluju zastrašujuće umjesto elegantno.
Mnogi muškarci preferiraju kraće, uredne nokte koji izgledaju njegovano bez pretjerivanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Jake konture -
Konturiranje je postalo ogroman trend zahvaljujući beauty influencerima i slavnim osobama, ali nisu svi oduševljeni tim izgledom.
Kada je konturiranje pretjerano, može izgledati kao da su po licu nacrtane tamne pruge umjesto suptilnih sjena.
Ideja konturiranja je naglasiti strukturu lica, ali pretjerivanje stvara umjetan izgled nalik maski.
Muškarci često kažu da više vole vidjeti nečije pravo lice nego slojeve šminke.
Lagano konturiranje može lijepo naglasiti crte lica, ali ekstremne verzije često postižu suprotan efekt.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. Pretjerano povećane usne - Pune usne smatraju se lijepima, ali definitivno postoji granica kada je riječ o filerima.
Kada usne izgledaju natečeno, neprirodno ili nesrazmjerno ostatku lica, postaju distrakcija.
Mnogi muškarci priznaju da im pretjerano povećane usne djeluju zabrinjavajuće umjesto privlačno te se pitaju zašto prirodan izgled nije bio dovoljan.
Suptilno povećanje može izgledati odlično, ali kada je estetski zahvat očit, efekt često bude suprotan željenome.
Usne koje izgledaju prenapuhano ljudima stvaraju nelagodu umjesto dojma ljepote.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Previše dramatične umjetne trepavice - Lepršave trepavice mogu lijepo naglasiti oči, ali neke umjetne trepavice prelaze granicu i izgledaju poput kostima.
Kada su trepavice toliko duge i guste da podsjećaju na pauke ili perje, postaju jedina stvar koju ljudi primijete.
Oči su same po sebi lijepe, a trepavice bi ih trebale nadopuniti, a ne potpuno zasjeniti.
Mnogi muškarci kažu da se ne mogu fokusirati na nečije oči kada su trepavice pretjerano naglašene.
Prirodnije ekstenzije ili suptilne umjetne trepavice uglavnom su puno privlačnije od teatralnih verzija.
| Foto: Andrey Popov
7. Iscrtavanje usana izvan prirodne linije - Pokušaj stvaranja dojma punijih usana iscrtavanjem izvan prirodne linije postao je vrlo popularan.
Nažalost, ta tehnika rijetko koga uspije prevariti i često izgleda neuredno ili neprirodno.
Vidljiva linija izvan pravog ruba usana privlači pažnju iz pogrešnih razloga.
Većina muškaraca kaže da bi radije vidjela nečiji pravi oblik usana nego očit pokušaj povećanja.
Takav look možda dobro izgleda na fotografijama uz određene filtere, ali uživo često djeluje kao greška u šminkanju.
Prihvaćanje prirodnog oblika usana i tehnike koje ih naglašavaju umjesto mijenjaju uglavnom daju puno ljepši i uvjerljiviji rezultat.
| Foto: 123RF
8. Pretjerani highlighter - Suptilan sjaj može koži dati zdrav i blistav izgled, ali previše highlightera postiže sasvim suprotan efekt.
Kada lice izgleda poput disko kugle ili djeluje masno iz daljine, highlighter više ne ispunjava svoju svrhu.
Muškarci često kažu da im pretjerani sjaj djeluje više ometajuće nego lijepo te se pitaju izgleda li osoba samo znojno.
Cilj bi trebao biti prirodan sjaj, a ne zasljepljujući odsjaj.
Mala količina na pravim mjestima može izgledati odlično, dok pretjerivanje stvara umjetan i prenaglašen dojam.
Koža koja izgleda prirodno zdravo uglavnom je privlačnija od previše sjajne šminke, osobito na dnevnom svjetlu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. Vidljiva olovka za usne bez ruža - Nekada je tamna olovka za usne uz nude ruž bio hit. Taj trend se povremeno vraća, ali muškarci ga i dalje često svrstavaju među najmanje privlačne beauty trendove.
Oštra linija stvara dojam nedovršenog make-upa, kao da je netko zaboravio završiti šminkanje.
Usne tada izgledaju manje i umjetnije umjesto prirodno.
Većina muškaraca više voli prirodan izgled usana ili kompletan look s ružem nego ovaj “između” stil.
| Foto: 123RF
10. Pretjerano brončana ili narančasta koža - Preplanuli ten može izgledati prekrasno, ali postoji tanka granica između zdravog sjaja i narančaste nijanse.
Kada self-tanner ili bronzer pođu po zlu, rezultat izgleda vrlo umjetno, što muškarci često navode kao neprivlačno.
Ako je lice nekoliko nijansi tamnije od vrata ili koža vuče na narančasto, jasno je da nešto ne izgleda prirodno.
Prirodni tonovi kože lijepi su sami po sebi i ne trebaju drastične promjene.
Mnogi muškarci cijene kada netko prihvaća svoj prirodni ten umjesto da pokušava izgledati potpuno drugačije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Debeli sloj pudera - Besprijekorna koža uvijek je privlačna, ali mnogi muškarci primjećuju kada puder izgleda težak, debeo ili poput maske.
Umjesto glatkog izgleda, previše proizvoda može se uvući u bore, sakriti prirodnu teksturu kože i učiniti lice beživotnim pod određenim svjetlom.
Lagani pristup uglavnom djeluje svježije i ljepše jer dopušta da se vidi prava koža.
Većina ljudi ionako ne očekuje savršenstvo, a prirodan sjaj često ostavlja bolji dojam od sloja pudera koji izgleda očito izbliza.
Takav make-up često djeluje manje elegantno nego što je bio cilj, čak i kada je zamišljen kao glamurozan izgled za fotografije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. Krupni glitter make-up - Malo sjaja može biti zabavno, ali mnogi muškarci priznaju da krupni glitter make-up djeluje više poput kostima nego istinski lijepo.
Kada su šljokice posvuda - na obrazima, kapcima pa čak i ključnim kostima - odvlače pažnju s lica i postaju jedina stvar koju ljudi primijete.
Suptilan sjaj uglavnom je puno privlačniji, posebno na dnevnom svjetlu gdje teški glitter može izgledati prenapadno ili neuredno.
Blagi sjaj lijepo reflektira svjetlost, dok veliki glitter češće djeluje prikladnije za festivale, tematske zabave ili fotografije na društvenim mrežama nego za svakodnevni izgled koji većina muškaraca smatra privlačnim.
| Foto: 123RF