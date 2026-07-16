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Ovo su znakovi da vam tijelo stari brže nego što je normalno

Dok većina ljudi prve znakove starenja, poput bora, sijede kose i usporenog metabolizma, očekuje u pedesetim ili šezdesetim godinama, kod nekih se oni pojavljuju znatno ranije. Ako vaše tijelo počne starjeti brže nego što je uobičajeno, to može biti znak da nešto nije u redu
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Ovo su znakovi da vam tijelo stari brže nego što je normalno
Zašto kod nekih ljudi biološki sat ubrzava prije vremena i koji su znakovi da vaše tijelo stari prerano? Donosimo najčešće pokazatelje na koje biste trebali obratiti pozornost. | Foto: 123RF
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Zašto kod nekih ljudi biološki sat ubrzava prije vremena i koji su znakovi da vaše tijelo stari prerano? Donosimo najčešće pokazatelje na koje biste trebali obratiti pozornost. | Foto: 123RF
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