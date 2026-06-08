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KOD ŽENA I MUŠKARACA

Ovo su znakovi inzulinske rezistencije koje većina ignorira

Inzulinska rezistencija je stanje u kojem stanice slabije reagiraju na inzulin pa glukoza ostaje povišena u krvi. Gušterača zato proizvodi više inzulina. Može se razvijati bez simptoma, ali postoje znakovi koji na nju upućuju
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U nastavku pogledajte prve znakove iznulinske rezistencije, kod muškaraca, žena, trudnica i djece. | Foto: NagaetsAlex
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U nastavku pogledajte prve znakove iznulinske rezistencije, kod muškaraca, žena, trudnica i djece. | Foto: NagaetsAlex
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