Ovo su znakovi visoke emotivne inteligencije: Koliko ih imate?

IMATE KORISTI OD KRITIKE Umjesto da se branite ili ljutite, kritiku doživljavate kao priliku za učenje. U stanju ste odvojiti emocije od poruke i usmjeriti se na osobni razvoj. Čak i kada kritika nije savršeno izrečena, pokušavate iz nje izvući nešto korisno. Takav stav pomaže vam rasti. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija