1. Ovan i Bik

Ovan je aktivan i uvijek radi nešto kako bi mu život bio zanimljiv. Ne mrzi toliko lijene ljude, koliko dosadne i pasivne živote koje vode. Oni žele biti poznati kao oni koji vole zabavu. Srećom, Bik je dovoljno siguran u sebe da mu nekoliko uvreda i drugačijih mišljenja neće nanijeti veliku štetu. Međutim, kad ih netko konstantno vrijeđa, neće sjediti prekriženih ruku.

2. Jarac i Ribe

Jarac preispituje sve što nije logično ili razumno, a kad naiđe na ljude čije su glave uvijek u oblacima, odbija se družiti s njima. Smatra da nema razloga gubiti vrijeme s nekim tko stvari ne vidi kao oni. Nema vremena za Ribe jer smatra da joj je glava u oblacima i da joj nije stalo stvari učiniti na pravi način. To što su Ribe sanjari, ne znači da nisu inteligentne. Ribe se smatraju sretnima jer svijet gledaju otvorenog uma.

3. Vodenjak i Blizanci

Blizanci najviše napreduju kada su okruženi prijateljima i dobro se zabavljaju. Za razliku od Vodenjaka, radije bi ostali vani cijelu noć i sljedeći dan umjesto da idu kući. Vodenjak mrzi to što Blizanci ne znaju provoditi vrijeme sami, a i ponosi se time što je uvijek sposoban ispuniti obećanje, bez obzira na sve. Blizanci definitivno imaju problem s ispunjavanjem obećanja, i misle da je Vodenjak netko s kime se ne mogu povezati.

4. Lav i Djevica

Lay je kralj drame i uvijek želi biti u centru pozornosti. Ne samo da pozornost s bilo čega može usmjeriti na sebe, nego to ponekad čini tako da druge Ijude sramoti. Djevica ne može podnijeti ovu stalnu potrebu da budu u centru pažnje i zato će se udaljiti od Lava. Zbog svoje sposobnosti da se drži daleko od središta pozornosti ponekad može izgledati kao samotnjak, ali to je samo zato što to ne podnosi.

5. Rak i Strijelac

Rak voli ono što voli i ne pokušava često nove stvari. Ponekad može biti nesiguran i nametljiv, ali to je obično samo zato što se tako osjeća ugodnije. Strijelac ne može podnijeti ovu stranu Raka. On se jako trudi da se zabavi s prijateljima i ne voli biti vezan za nekoga, dok je kod Raka obrnuto.

6. Vaga i Škorpion

Vaga ulaže mnogo truda u stvaranje poštenog, uravnoteženog života, što znači da se mora odvojiti od svega zbog čega bi mogla izgledati agresivno ili nestabilno. Uz svu tu kontrolu, Vaga se želi kloniti ljudi poput Škorpiona, koji se ne slažu ni s čim u što vjeruje. Škorpion je više tip 'oko za oko' nego za mir i poštenje, što Vagi može biti jako zastrašujuće, piše YourTango.