ZA RAVAN TRBUH

Ovo voće pomaže otopiti masti na trbuhu u samo mjesec dana

Ovih osam vrsti voća bogato je vlaknima koja vam mogu pomoći da sagorite masnoću na trbuhu i brže smršavite. Djeluje i jer ima nizak glikemijski indeks i puno hranjivih tvari koje podržavaju metaboličko zdravlje.
Možda neće pomoći samo, ali u kombinaciji s uravnoteženom prehranom i treningom snage, voće može pomoći u stabilizaciji šećera u krvi, smanjenju upale i podršci hormonskoj ravnoteži U nastavku pogledajte što nutricionisti savjetuju da ubacite u svoju prehranu želite li smršavjeti. | Foto: Dreamstime
