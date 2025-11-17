Ovo voće pomaže otopiti masti na trbuhu u samo mjesec dana

JAGODE - Imaju prirodno malo šećera, ali puno vlakana (oko 3 grama po šalici) što pomaže da ostanete siti. Također stabiliziraju šećer u krvi i sprječavaju grickanje, koje dovodi do nakupljanja masnoće na trbuhu. Bogate su vitaminom C i antioksidansima, koji pomažu u borbi protiv upale i podržavaju proizvodnju kolagena za zdraviju kožu dok gubite kilograme. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija