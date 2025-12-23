Ovu hranu i pića izbjegavajte ako pijete lijekove za krvni tlak

3. NAMIRNICE BOGATE KALIJEM Određene skupine lijekova, poput ACE inhibitora, ARB-ova i diuretika koji štede kalij, mogu uzrokovati zadržavanje kalija u tijelu. Prekomjerna količina kalija, stanje poznato kao hiperkalemija, može biti opasna jer utječe na srčani ritam. Iako su banane, avokado i druge namirnice bogate kalijem često preporučljive za snižavanje tlaka, kod ovih lijekova potreban je oprez. Dodatni problem predstavljaju proizvodi s oznakom „niskog udjela natrija“, koji često sadrže zamjene za sol na bazi kalijeva klorida. Preporučuje se pažljivo čitanje deklaracija i savjetovanje s nutricionistom ili liječnikom. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA