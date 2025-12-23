Ovu hranu i pića izbjegavajte ako pijete lijekove za krvni tlak

Visoki krvni tlak pogađa gotovo polovicu odraslih, no tek ga četvrtina uspijeva držati pod kontrolom. Ukoliko uzimate lijekove za krvni tlak, pripazite, jer neke namirnice mogu poremetiti terapiju
Iako su uravnotežena prehrana, redovito kretanje i izbjegavanje pušenja temelj prevencije i liječenja, većini ljudi ipak su potrebni lijekovi kako bi vrijednosti tlaka ostale u zdravim granicama. Podaci pokazuju da mnogi pacijenti koji već uzimaju antihipertenzive često trebaju veću dozu ili dodatni lijek kako bi postigli ciljani krvni tlak.
1. ALKOHOLNA PIĆA
Iako je konzumacija alkohola društveno prihvaćena, osobe koje uzimaju beta-blokatore trebale bi je ograničiti ili u potpunosti izbjegavati. Alkohol može povisiti srčanu frekvenciju i krvni tlak, čime izravno poništava učinak lijekova koji su namijenjeni snižavanju tih vrijednosti.
Beta-blokatori usporavaju rad srca i opuštaju krvne žile, ali njihovo uzimanje u kombinaciji s alkoholom može izazvati pojačanu vrtoglavicu i nestabilnost, osobito kod osoba osjetljivih na alkohol.
2. GREJP I SOK OD GREJPA
Grejp i njegov sok poznati su po interakcijama s lijekovima, a posebno su problematični kod blokatora kalcijevih kanala. Ovi lijekovi opuštaju mišiće srca i krvne žile sprječavajući ulazak kalcija u stanice, čime se snižava tlak.
Grejp ometa enzime koji razgrađuju lijek, što može dovesti do opasno visokih razina lijeka u krvi. Posljedice mogu uključivati izraženu vrtoglavicu, prenizak tlak i poremećaje srčanog ritma. Stručnjaci savjetuju potpuno izbjegavanje grejpa kod ove terapije.
3. NAMIRNICE BOGATE KALIJEM
Određene skupine lijekova, poput ACE inhibitora, ARB-ova i diuretika koji štede kalij, mogu uzrokovati zadržavanje kalija u tijelu. Prekomjerna količina kalija, stanje poznato kao hiperkalemija, može biti opasna jer utječe na srčani ritam.
Iako su banane, avokado i druge namirnice bogate kalijem često preporučljive za snižavanje tlaka, kod ovih lijekova potreban je oprez. Dodatni problem predstavljaju proizvodi s oznakom „niskog udjela natrija“, koji često sadrže zamjene za sol na bazi kalijeva klorida. Preporučuje se pažljivo čitanje deklaracija i savjetovanje s nutricionistom ili liječnikom.
4. OBROCI S VISOKIM UDJELOM MASTI
Masna hrana sporije se probavlja, što može promijeniti način apsorpcije određenih lijekova. Posebno je važno izbjegavati obroke bogate mastima kod uzimanja brzodjelujućeg propranolola.
Visok udio masti može uzrokovati nepredvidivo povećanje apsorpcije lijeka, zbog čega se preporučuje uzimanje propranolola na prazan želudac, sat vremena prije ili dva sata nakon obroka.
5. NAMIRNICE BOGATE NATRIJEM (SOLJU)
Smanjenje unosa soli općenito je preporuka za osobe s visokim krvnim tlakom, no kod terapije ACE inhibitorima to postaje osobito važno. Ovi lijekovi smanjuju proizvodnju angiotenzina, tvari koja sužava krvne žile, pa prekomjeran unos soli može umanjiti njihov učinak.
Osobama na ovoj terapiji savjetuje se prehrana s niskim udjelom soli te oprez pri korištenju zamjena za sol i dodataka prehrani koji sadrže kalij.
