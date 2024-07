Ovu hranu izbjegavajte nositi na plažu - može vam naštetiti

Kad se pripremamo za dan na plaži, odabir hrane je vrlo bitan, da ne bismo kasnije imali probavnih problema. Naime, neki obroci i grickalice nisu prikladni za konzumaciju pod suncem i na visokim temperaturama. Evo nekoliko namirnica koje biste trebali izbjegavati ponijeti na plažu.

Sexy woman in bikini relaxing on Red beach in Santorini, Greece.

Mliječni proizvodi

Jogurt, mlijeko i svježi sirevi brzo se kvare na visokim temperaturama i mogu uzrokovati trovanje.

Mesni proizvodi

Kobasice, šunke i razne paštete, baš kao i mliječni proizvodi, brzo se kvare na vrućini te već za par sati mogu postati riskantni za konzumaciju.

Foto: 123rf

Jaja

Kuhana jaja, salate s jajima... sve je to bolje ostaviti doma. Naime, jaja su sklona brzom kvarenju, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Salate s dressingom

Krumpir salata, salata od tune... jako su fine, no nisu prikladne radi tih umaka koji se brzo kvare, naročito ako su s majonezom. Naime, majoneza se brzo kvari na toplom vremenu te povećava rizik od trovanja hranom.

Čokolada i slatkiši

Čokolada i slatkiši se tope na suncu, radi čega se lako uprljamo, a osim toga, time i gube na kvaliteti.

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Voće koje se brzo kvari

Neka voća postaju prezrela i mekana na toplini, što ih čini manje praktičnima za jelo, primjer su avokado, banana i slično.

Sendviči s majonezom i mesom

Također se mogu brzo pokvariti, ne odgovaraju im visoke temperature.

Sva ta hrana može uzrokovati trovanje, ako se previše 'skuha' na vrućini, zato su bolje suhe hrane.