Ozempic efekt: Nutricionistica objašnjava kako postići iste učinke prirodnom prehranom

Sada kada smo normalizirali uzimanje Ozempica za brzo postizanje cilja i rješavanje viška kila, čini se kao da smo zaboravili ono osnovno - kako se hraniti. Cristina Barrous objašnjava kako djeluje popularni lijek i kako postići isti rezultat bez njega.
Ozempic šalje mozgu i probavnom sustavu signal da ste siti i da ne trebate ništa jesti. Ove prehrambene navike mogu pomoći da prirodno proizvedete ovu tvar.
1. TOPIVA VLAKNA Prvo, pomažu usporiti probavu, sprečavajući apsorpciju hranjivih tvari u prvom dijelu crijeva, što odgađa pojavu gladi. Namirnice poput zobi, mahunarki i jabuka izvrsne su za tu svrhu.
2. POLIFENOLI Organski spojevi koji smanjuju upalu u tijelu i jačaju imunološki sustav. Također će pomoći u regulaciji instinkta gladi i proizvodnji GLP-1. Nalazimo ih u maslinovom ulju, bobičastom voću, crvenom kupusu, luku. Također ih ima u crnom vinu, kavi i zelenom čaju.
3.FERMENTIRANA HRANA Odličan je saveznik u mršavljenju. Budući da sadrži žive mikroorganizme, ostaje netaknuta tijekom probave, što opet pomaže odgoditi osjećaj gladi. Uključite u svaki obrok opcije poput kiselog kupusa, misa ili kefira.
4. PROTEINI Konačno, jedan od čimbenika koji je najviše povezan s prekomjernom konzumacijom ugljikohidrata (a time i debljanjem) jest konzumiranje manje proteina nego što bismo trebali. Dakle, povećajte količinu mesa i ribe koju jedete u svakom obroku kako biste obuzdali žudnju za slatkišima nakon obroka i regulirali apetit.
5. IZBJEGAVAJTE ZASLAĐENA PIĆA Čak i ona sa zaslađivačima jer će vam potaknuti apetit. Umjesto toga, pokušajte piti zeleni čaj i matchu.
