Ozempic efekt: Nutricionistica objašnjava kako postići iste učinke prirodnom prehranom

4. PROTEINI Konačno, jedan od čimbenika koji je najviše povezan s prekomjernom konzumacijom ugljikohidrata (a time i debljanjem) jest konzumiranje manje proteina nego što bismo trebali. Dakle, povećajte količinu mesa i ribe koju jedete u svakom obroku kako biste obuzdali žudnju za slatkišima nakon obroka i regulirali apetit. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija