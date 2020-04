'Oživjeli' slavna remek djela i svojim fotkama nasmijali sve

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:Ovi nacionalni parkovi u SAD-u nude virtualne šetnje prirodom

Kako su ljudi uslijed pandemije korona virusa zatvoreni u svojim stanovima i kućama, nitko ne posjećuje muzeje, pa su se u Getty muzeju sa sjedištem u Los Angelesu dosjetili kako ih potaknuti da ne zaborave na umjetnost, piše Daily Mail.

Famous paintings recreated by people stuck at home during the #CoronaCrisis, challenged by @GettyMuseum. Enjoy! https://t.co/DWc6iSPeC5 — Sascha Kersken (@theNeo42) April 2, 2020

Muzej je na Twitteru pozvao ljude da odaberu omiljene umjetničke radove i u svome kućanstvu pronađu predmete uz čiju pomoć ih mogu - oživjeti.

#Getty museum challenge. recreate a painting with stuff you have.... the ugly duchess. pic.twitter.com/mnyINLgwLP — charissa afshar (@CharissaAfshar) April 2, 2020

Ljubitelji umjetnosti nisu razočarali.

Na profilu Getty muzeja bezbroj je odgovora onih koji su odlučili odgovoriti na izazov i pritom se dobro zabaviti.

Stigao je veliki broj vrlo simpatičnih fotografija koje često vrlo duhovito prikazuju umjetnička djela.

@Sylvia_thedoodle With The Pearl Earring takes the @GettyMuseum challenge. pic.twitter.com/b2TsSwFTfo — Diane V Radel (@dianevradelart) April 3, 2020

Za sve one kojima ideja zvuči zgodno treba reći - poziv još uvijek traje.

