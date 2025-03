Ožujak u cvjetnjaku: Sada se sade gladiole, ljiljani, karanfili

Ožujak još uvijek zna biti vrlo prevrtljiv i hladan, posebno ujutro i navečer, kad se još može javiti i mraz, tako da još nije vrijeme za to da se razmašete sa sadnjom cvijeća u vrtu. No, dobro je vrijeme da neke vrste vrtnog cvijeća posadite u lončanicama na osunčanom balkonu ili terasi zaštićenoj od vjetra.

Među njima su, na primjer, karanfili, plavi lan (koji možete saditi i u visećim lončanicama i rast će vrlo efektno), kao i gorskog maka. U sva tri slučaja birajte univerzalnu zemlju i osigurajte dobru drenažu jer vole obilno zalijevanje, ali korijenje ne smije ‘plivati’ u vodi. Kad voda iz zemlje oteče, svakako ispraznite tanjurić ispod tegle. Svakih dva do tri tjedna dobro je dodati malo gnojiva za zemlju i sigurno ćete cijelo proljeće i ljeto uživati u divnim cvjetovima. No, ne zaboravite povremeno odrezati one koji se osuše, kako bi novi imali prostora za rast. Ako ih želite presaditi u vrt, učinite to u svibnju ili lipnju, kad više ne bude tako velikih oscilacija u temperaturama.

Ovo je dobro vrijeme i za sadnju vučike, zlatice, bergenije, kokotića i ljubica i maćuhica. Dobro je pričekati da se vrijeme stabilizira i da stanu mrazevi, no kod sadnje ih možete zaštititi i malčiranjem zemlje slojem trave ili grančica koje ste odrezali obrezujući vrt.

Ovih dana dobro je vrijeme i za sadnju gladiola i ljiljana. Imajte na umu da oni vole jače sunce, pa birajte izloženiji dio vrta u kojem nema previše sjene drveća i drugih biljaka. Vrlo efektno će izgledati ako ih posadite u skupinama od po 10 komada, što će, kad se za dva do tri mjeseca rascvjetaju izgledati kao da rastu u grmovima, odnosno kao da u vrtu imate otoke cvijeća. Postoji i zgodan trik za to da uživate u njima tijekom cijelog ljeta, sadite ih sada i u travnju u razmaku od svaka dva tjedna. I gladiole i ljiljani vole redovitu gnojidbu, no ne direktno, jer gnoj koji biste bacili direktno oko biljke može spaliti korijen. Zato gnojite zemlju barem pola metra dalje od biljke.

Sve ove biljke koje spominjemo mogu se pronaći u više vrsta i boja, pa imajte na umu da nije dobro pretjerivati. Dvije do tri boje u kombinaciji mogu biti vrlo efektne, no ako ih izaberete puno više, dobit ćete nepreglednu šarenu livadu, što možda i niste htjeli.