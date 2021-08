Ovako to izgleda kad tata dođe kući, a prije nego što dadilja ode, prokomentirala je majka dvoje male djece Rachel (34) u videu na TikToku i tako uzburkala strasti na webu.

U videu se vidi njezin suprug Andrew i njihova 23-godišnja dadilja Lizzie Norton kako izvode sve i svašta pa čak i neke plesne pokrete iz filma 'Prljavi ples'.

U jednom dijelu se čuje Rachel kako govori: 'Dodirnuo si joj grudi!', a njezin suprug odgovara: 'Znam, znam'.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Video je odmah postao veliki hit. Prikupio je preko 8 milijuna pregleda na Rachelinoj stranici i preko 5 milijuna kad ga je podijelio korisnik po imenu 'The Best-Loved Nanny'.

Mnoge promatrače na TikToku taj je video toliko uznemirio da su Rachel zatrpali savjetima, od toga neka pazi na muža kako ne bi ostala bez njega do komentara kako je to skroz neprimjereno pa čak i sramotno. Neki su išli toliko daleko da 'su sigurni kako on i dadilja dijele krevet zajedno'.

Javila se i jedna osupnuta dadilja koja 'u svojoj 15-godišnjoj karijeri nije ništa slično napravila'.

Međutim, Rachel ne vidi ništa loše u tome jer su svi zajedno poput obitelji, a na Lizzie gleda kao na mlađu sestru.

Zamolila je ljude na TikToku da više prestanu napadati njihovog 'anđela od dadilje' koju su upoznali dok je radila u vrtiću, a kad su vrtić zbog pandemije zatvorili, dogovorili su se s njom da dođe kod njih raditi kao dadilja.

Neki su u svemu vidjeli humorističnu stranu pa je jedan muškarac napisao: 'Moja žena se razvela od mene samo zbog gledanja ovog videa', prenosi Daily Mail.