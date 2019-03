Pacijenti na samrti opisali iste snove: Svi sanjaju bliske ljude

Iako nam je smrt još poprilično mistična, kako piše portal Pittsburgh.cbslocal.com, tim liječnik iz bolnice Hospice Buffalo u New Yorku je otkrio nešto o umiranju. Tim s doktorom Christopherom Kerrom na čelu, godinama je dokumentirao snove smrtno bolesnih pacijenata, a ustanovili su da ljudi kojima se smrt bliži uglavnom sanjaju ugodne snove i ljude koji im najviše nedostaju.

- Odjednom mi se u snu pojavi moja pokojna žena - ispričao je pacijent na samrti Horace, a pacijentica Jeanne je dodala da su ti snovi jako životopisni.

Foto: SINA SCHULDT/DPA/PIXSELL

- Vidim u snu svaki dio lica voljenih ljudi, vidjela sam mamu i tatu, ujaka i šogora i bilo mi je jako drago, bila sam sretna - rekla je. Maggie, koja je uglavnom sanjala svoju sestru, je ispričala kako je u snu govorila pokojnoj sestri da 'ostane s njom, da je ne ostavlja', ali je ona rekla da 'ne može, ali da će ubrzo biti zajedno'.

Dr. Kerr, kako kaže, nije uvijek vjerovao da se može pretpostaviti kad će netko umrijeti, no još na početku liječničke karijere je promijenio mišljenje:

- Dao sam pacijentu infuziju, ne bi li tako dulje poživio, ali medicinska sestra mi je, bez da ga je i pogledala, rekla da će on brzo umrijeti bez obzira na sve - priča dr. Kerr, koji ju je upitao zašto to govori, a ona mu je objasnila da se pacijentu stalno priviđa pokojna majka, i da to znači da nema puno vremena.

- Da, baš - odgovorio sam, priča liječnik koji je brzo shvatio da je sestra bila u pravu.

- Mi ne učimo kako se nositi s tom stranom smrti, snovima i vizijama, zato sam htio doznati malo više o tome i shvatio sam da su ti snovi uvijek umirujući i da imaju terapeutski učinak - kaže i dodaje da ga smrt više ne plaši jer zna da postoji nešto 'puno veće'.

U deset je godina dr. Kerr dokumentirao nekoliko tisuća ljudi na samrti, a 80 posto njih je imalo umirujuće snove i vizije.

Foto: Dreamstime

- Svi se slažu da su ti snovi 'drugačiji i stvarniji od svih snova prije' - priča.

Dok je razgovarao s pacijentom na samrti Greggom Leiberom, ovaj mu je rekao da su mu 'majka i baka već prešle na drugu stranu'.

Na pitanje je li ih sanjao, Gregg je odgovorio da ih stalno sanja. Njegova je sestra, koja je inače i medicinska sestra u bolnici Buffalo, je objasnila da je Gregg uvijek bio blizak s bakom i djedom, koji mu se sada stalno i pojavljuju u snovima.

- To su ljudi koje je najviše volio i koji su ga odgojili, a sada opet vidi sebe kao dječaka i priča s njima - rekao je dr. Kerr, a Gregg, koji je umro tri tjedna kasnije, mu je prije smrti rekao i da su ti snovi uvijek jako ugodni.

- Fizički se pomalo isključujemo, ali čini se da smo unutra još itekako živi - kaže dr. Kerr i dodaje da su snovi češći što je smrt bliža, te da se kroz njih javljaju i teme poput putovanja ili rješenja nekih problema koje imamo s pokojnicima. Jedna je pacijentica dr. Kerru tako opisala da joj je u snu došao pokojni suprug kojeg je 'ukorila jer je nije slušao kako se treba paziti za života', na što joj se on nasmiješio, a nju je to smirilo pred smrt.

Foto: Dreamstime

Dr. Kerr je objasnio i da, kad djeca umiru, često sanjaju kućne ljubimce koji su uginuli, jer ne znaju druge umrle osobe.

Tako mu je curica Jessica prije smrti ispričala da je sanjala svog psa Shadowa koji je uginuo. Dr. Kerr dodaje i da 'on nema medicinsko objašnjenje što uzrokuje te snove, ali da se svi žele vratiti onima koje su sanjali, i da se ne boje, te da to treba poštivati i ne treba inzistirati na smislenom odgovoru'.