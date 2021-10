Predsjednica Kluba roditelja nedonoščadi Palčići, Željka Vučko, u ime Palčića i navijača Dinama BBB danas je predala tri vrijedna uređaja Općoj bolnici Nova Gradiška: Transkutani bilirubinometar (vrijednosti 34 087,50 kuna) i fototerapijsku posteljicu (vrijednu 43.875,00 kuna), nabavljene u sklopu akcije Palčići za Hrvatsku, te naprednu perfuzijsku pumpu (vrijednu 13 250,00 kuna), koja je donacija Kluba roditelja nedonoščadi Palčići.

Ukupna vrijednost uređaja koji su donirani Odjelu Pedijatrije OB Nova Gradiška je 91 212,50 kuna, istaknuto je na primopredaji.

Inače, ovo je već drugi puta da Klub roditelja nedonoščadi Palčići dolazi u ovu bolnicu sa vrijednom donacijom. Prvi puta, u sklopu akcije Palčić gore 2014. godine bolnici su donirali reanimacijski stolić vrijedan 122 000 kuna, rečeno je.

Inače, vrijedi podsjetiti: Klub roditelja nedonoščadi Palčići započeo je sa humanitarnom akcijom u ožujku 2020. godine, samo dva dana nakon potresa u kojem je pogođeno zagrebačko rodilište u popularnoj Petrovoj bolnici. Uz neizmjernu podršku Bad Blue Boysa tada je organizirana akcija Vratimo Palčiće u Petrovu, prvotno namijenjena zamjeni uređaja koji su stradali u Petrovoj i nabavci nekoliko novih koji su bili potrebni već neko vrijeme. Zbog izvanrednog odaziva ovaj dio akcije završio je nabavom čak 26 vrijednih uređaja za Kliniku za ženske bolesti i porode u Petrovoj, ali i šest vrijednih uređaja za rodilište u KB Merkur.

No, kako donatori, posebno brojni članovi Bad Blue Boysa, na tome nisu htjeli stati, u lipnju je akcija proširena s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu uređaja i za druga rodilišta u Hrvatskoj, samo pod geslom Palčići za Hrvatsku. Čudesni val dobrote doveo je do toga da se nabave uređaji za niz bolnica koje su ih dosad već dobile, od KBC Rijeke, Splita i Osijeka, do Dubrovnika, a sada i do OB Nova Gradiška.

