Pamte sve! Rang lista znakova Zodijaka s izvrsnim pamćenjem

Znak Zodijaka može utjecati, na različite aspekte našeg uma, a na to nije ostala imuna ni naša memorija. Svi poznaju tu jednu osobu koja pamti sve do zadnjeg detalja ili nekog tko bi zaboravilo obući hlače. Odgovor može ležati u vašem znaku Zodijaka
U nastavku pogledajte rang listu od horskopskog znaka s najlošijom memorijom do znaka s najboljom memorijom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte rang listu od horskopskog znaka s najlošijom memorijom do znaka s najboljom memorijom. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte rang listu od horskopskog znaka s najlošijom memorijom do znaka s najboljom memorijom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. BLIZANCI - Blizanci su izuzetno inteligentni, ali njihov um stalno „trči maraton“. Teško im je prisjetiti se svakodnevnih događaja, ali mogu vam nabrojati povijesne činjenice jer su majstori u poznavanju malo svega. Njihov um svakodnevno proživljava jurnjavu moćnih misli, što otežava koncentraciju. Ipak, snažne životne trenutke pamte i čuvaju u srcu. Blizanci su poput „roadrunnera“. Brzo stvaraju i doživljavaju život.
| Foto: Fotolia
11. RIBE - Ribama je sanjarenje punog radnog vremena. Njihove priče su umjetničke vizije, često s nadopunjenim detaljima, a uspomene se pretvaraju u epske priče u kojima oni uvijek izlaze kao pobjednici. Vjeruju u ono što pričaju i pričanje obogaćuju dramatikom. Ribe ne namjeravaju izmisliti činjenice, ali pričanje mora biti zanimljivo i zabavno. Njihova mašta dodaje život pričama koje dijele s drugima.
| Foto: Fotolia
10. VAGA - Vage doživljavaju život kao zabavu i uvijek su spremne za njega. Često manipuliraju uspomenama kako bi ih prilagodile sebi, a njihove uspomene su površne i bez dubine. Ne zadržavaju se previše na prošlim događajima, već čuvaju samo opći dojam incidenta. Vage vole živjeti u svojoj raskošnoj mašti gdje su one zvijezde. Dodaju dramatične detalje kako bi život učinile uzbudljivijim.
| Foto: Fotolia
9. LAV - Lav, moćni kralj džungle, nema vremena za sitnice iz prošlosti. Najčešće je fokusiran na vlastitu dobrobit i teško se zanima za događaje koji ga osobno ne pogađaju. Ključni trenuci koji snažno utječu na njega ostaju u sjećanju. Sukobi s jakim protivnicima ili pobjede posebno se pamte. Lav rado dijeli svoje teškoće i uspjehe, ali samo dramatični trenuci ostaju u njegovom sjećanju.
| Foto: Fotolia
8. STRIJELAC - Strijelci su simbol slobode i bezbrižnosti, uvijek u pokretu. Sjećanja se često aktiviraju kroz sadašnja iskustva ili putovanja na mjesta iz prošlosti. Konflikte pamte, ali ih lako puštaju ako su riješeni. Ne drže zamjerke i grade nove, vrijedne uspomene s voljenima. Sve dok su u miru sa sobom, mogu se s vremena na vrijeme vratiti u prošlost i uživati u sjećanjima.
| Foto: Fotolia
7. OVAN - Ovnovi su temperamentni, a njihova sjećanja su poput ledenih blokova. Ona se tope ili ostaju smrznuta, ovisno o intenzitetu događaja. Ne zadržavaju svakodnevne uspomene, već one snažno dramatične. Kada su povrijeđeni, mogu postati hladni i distancirani. Sjećanja se aktiviraju samo kad netko zagrije njihovo srce ili se dogode iznimni događaji.
| Foto: Fotolia
6. VODENJAK - Vodenjaci zrače hladnom ležernošću, ali uvijek su informirani. Upijaju energiju svake prostorije i ljudi koje susretnu, uvijek su svjesni okolnog. Ne otkrivaju da pamte ili znaju, ali su stalno prisutni u detaljima prošlosti. Njihov um je poput škrinje s blagom, čuvajući uspomene koje će otkriti u pravo vrijeme.
| Foto: Fotolia
5. JARAC - Jarci su poznati po iznimnoj radnoj etici i snažnoj memoriji. Njihove uspomene funkcioniraju poput flash kartica jer su organizirane, precizne i uvijek pod kontrolom. Teško im je nešto promaknuti jer su uvijek pažljivi. Njihov uspjeh mjeri se trudom, vremenom i ljudima koji su im pomogli. Nikada neće zaboraviti one koji su im bili podrška u ključnim trenucima.
| Foto: Fotolia
4. DJEVICA - Djevice su majstori organizacije, kritične i marljive. Pamte svaki detalj svog života i njihov um funkcionira poput knjižnice. Mogu precizno locirati „pravu knjigu“ ili uspomenu čak i na najskrivenijem mjestu. Njihove uspomene su kolekcionarski predmeti, pažljivo čuvani u njihovom sofisticiranom umu. Djevice su prirodne čuvarice sjećanja.
| Foto: Fotolia
3. RAK - Rakovi su brižni, ali često stavljaju zaštitnu „ljušturu“ kako bi se zaštitili od boli. Vrlo su oprezni i promatraju okolinu, jer duboko u sebi su osjetljivi. Pamte razočaranja i izdaje, čuvajući ih u sjećanju. Njihova sjećanja su snažna jer ih događaji duboko oblikuju. Rakovi nikada ne zaboravljaju tko ih je povrijedio ili iznevjerio.
| Foto: Fotolia
2. BIK - Bik je poput sestre Škorpiona u memoriji. Nikada ne zaboravlja uvrede. Pričaju svoje uspomene slikovito i dramatično, često kroz vizualnu ili umjetničku ekspresiju. Njihova pripovijest može biti u obliku glazbe, akcije ili umjetničkog prikaza. Bikovi se ne boje zadržati bolne uspomene i ne ustručavaju se podsjetiti druge kako su ih povrijedili.
| Foto: Fotolia
1. ŠKORPION - Škorpioni imaju najbolju memoriju u Zodijaku i to je jedan od razloga da ih se ne izaziva. Njihova sposobnost pamćenja može se protegnuti desetljećima unatrag. Kao vodeni znak, vrlo su vizualni i precizno opisuju događaje iz života. Bilo da se radi o trivijalnom događaju ili snažnom iskustvu, Škorpioni mogu dočarati detaljnu sliku riječima. Njihova pamćenja su intenzivna, detaljna i nezaboravna.
| Foto: Fotolia