Pamte sve! Rang lista znakova Zodijaka s izvrsnim pamćenjem

8. STRIJELAC - Strijelci su simbol slobode i bezbrižnosti, uvijek u pokretu. Sjećanja se često aktiviraju kroz sadašnja iskustva ili putovanja na mjesta iz prošlosti. Konflikte pamte, ali ih lako puštaju ako su riješeni. Ne drže zamjerke i grade nove, vrijedne uspomene s voljenima. Sve dok su u miru sa sobom, mogu se s vremena na vrijeme vratiti u prošlost i uživati u sjećanjima. | Foto: Fotolia