Ugrožena svjetska borba protiv dječjeg mortaliteta

Nedavna istraživanja UNICEF-a i WHO-a otkrila su da je pandemija ugrozila zdravstvenu zaštitu majki i djecu širom svijeta uključujući zaštitu trudnica i poslijeporođajnu skrb te programe cijepljenja

<p>Broj smrti koje su se mogle spriječiti kod djece u svijetu mlađe od pet godina u 2019. je pao na rekordno nisku razinu od nešto više od pet milijuna u odnosu na 12,5 milijuna takvih smrti u 1990. godini, no pandemija koronavirusa potkopava ta postignuća, objavili su UN i Svjetska banka. Prema izvješću o razinama i trendovima dječje smrtnosti UNICEF-a, Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), UN-ova odjela za ekonomska i društvena pitanja te Svjetske banke pandemija ugrožava milijune dječjih života, prenosi CNN.</p><p>- Ne smijemo dozvoliti da Covid-19 preokrene upečatljiv napredak za našu djecu i buduće generacije - , kazao je ravnatelj WHO-a dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus u priopćenju.</p><p>Nedavna istraživanja Unicefa i WHO-a otkrila su da je pandemija ugrozila zdravstvenu zaštitu majki i djecu širom svijeta uključujući zaštitu trudnica i poslijeporođajnu skrb te programe cijepljenja zbog otežanog pristupa zdravstvenoj skrbi i straha od zaraze covidom-19.</p><p>- Globalna je zajednica otišla predaleko u eliminaciji uzroka koji izazivaju umiranje djece koje se može spriječiti da bi dozvolila da pandemija Covida-19 zaustavi taj put - kazala je ravnateljica Unicefa Henrietta Fore. .</p><p>- Kad se djeci uskrati pristup zdravstvenim službama zbog preopterećenosti sustava i kad se žene boje roditi u bolnici zbog straha od zaraze, svi oni postaju žrtve koronavirusa - upozorila je te dodala: 'Bez hitnog ulaganja u pokretanje ugroženog zdravstvenog sustava milijuni djece mlađi od pet godina, posebice novorođenčad mogli bi umrijeti'. </p><p>Od 77 zemalja obuhvaćenih istraživanjem Unicefa tijekom ljeta, u 68 posto zabilježeni su problemi s kontrolnim pregledima za djecu i s cijepljenjem. Istraživanje 105 zemalja koje je proveo WHO otkrilo je da su u 52 posto zemalja zabilježeni zastoji u pružanju zdravstvene skrbi djeci, a 51 posto zemalja izvijestio je o ugroženim programima prehrane pothranjene djece.</p><p>Te su usluge presudne u sprečavanju smrti novorođene i starije djece, ističe WHO, podsjećajući da pristup trudnica primaljama smanjuje rizik gubitka trudnoće za 16 posto, te za 24 posto smanjuje rizik prijevremenog porođaja.</p><p>- Pandemija Covida-19 ozbiljno je ugrozila godine napretka prema iskorijenjivanju smrti koje su se mogle spriječiti kod djece - kaže direktor za globalno zdravlje u Svjetskoj banci Muhammad Ali Pate u priopćenju. Dodaje da je presudno zaštititi službe koje spašavaju živote i koje su bile presudne u smanjivanju dječjeg mortaliteta. </p><p>Prema analizi sveučilišta Johns Hopkins, zbog poremećenog zdravstvenog sustava uslijed pandemije koronavirusa u svijetu bi moglo svaki dan umrijeti i do šest tisuća djece više. Iako je postignut napredak u borbi protiv dječjeg mortaliteta Unicef predviđa da će uz zadržavanje sadašnjih trendova između 2019. i 2030. umrijeti deset milijuna djece u dobi od pet do 14 godina i 52 milijuna djece mlađe od pet godina.</p>