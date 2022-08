Par seksi plesačice pozvao na zabavu za otkrivanje spola djeteta: 'Bilo je jako emotivno'

Cristina Scarlevschi i suprug organizirali su zabavu za otkrivanje spola djeteta na kojoj su djevojke plesale na šipci i bili su pogođeni kritikama onih kojima se to nije nimalo svidjelo.

Par je šokirao i podijelio mišljenja mnogih kada su angažirali plesačice na šipci na zabavi na kojoj su otkrili spol bebe.

Buduća mama i suprug organizirali su zabavu pored bazena kako bi pozvali svoju obitelj i goste da svjedoče 'čarobnom' trenutku u kojem su plesačice otkrile hoće li ona dobiti dječaka ili djevojčicu.

Video u kojem dvije profesionalne plesačice, jedna u ružičastom bikiniju, a druga u plavom, ustaju do stupa i okreću se u zraku, pregledan je više od 6 milijuna pregleda.

U koreografiji su imale 'borbenu' točku, nakon koje je jedna od njih otišla do para, s balonom iz kojeg su izašli plavi konfeti.

Neki su gledatelji brzo opisali čin bezobraznim i neprikladnim.

- Zabave za otkrivanje spola danas izmiču kontroli - rekao je jedan.

- Ovo otkrivanje spola je neprikladno. Predstavljaš da imaš djevojčicu ili dječaka tako što neke djevojke plešu - dodao je drugi.

Ali neki su komentirali da je ideja jedinstvena i bolja od drugih. Jedan je par tako iskoristio divljeg tigra da juri oko balona ili par koji je aktivirao bombu ručne izrade koja je potresla kuće njihovih susjeda.

Kasnije je otkriveno da je Cristina učiteljica plesa na šipci. Tako su njezine učenice došle na ideju plesne predstave.

- Moja obitelj i prijatelji, svi su pljeskali i gledali s ponosom - dodala je.

- Ne vidim ništa loše ni ružno u ovome. Za mene je to nešto što me karakterizira i bio je to čaroban, nezaboravan i vrlo emotivan trenutak - rekla je Cristina.

