Parfem za kosu koji miriše na jasmin i zeleni čaj donosi vam opuštajući 'spa' osjećaj

Keune Haircosmetics, predstavio je najnoviji proizvod - So Pure parfem za kosu. Radi se o jedinstvenoj formuli obogaćenoj prirodnim sastojcima koja nudi neodoljivu mješavinu mirisa lista smokve, svježeg bergamota i ogrozda s dodatkom cvjetne esencije jasmina i biljnog zelenog čaja.

Prirodni sastojci ovog parfema njeguju kosu, ostavljajući je blistavom i svilenkasto mekom. Savršeno uravnotežena kombinacija podatne gline i toplih tonova ambre stvara toplinu koja obuzima osjetila, pružajući vam trenutke opuštanja i mira.

Ovaj revolucionarni proizvod označava novu eru u mirisima za kosu, inspiriran ljepotom i mirisima prirode, nudeći neusporedivi senzorni doživljaj u njezi kose. Temelj linije So Pure oslanja se na četiri važna stupa. Prvi od njih je da su So Pure proizvodi veganski, izrađeni od certificiranih prirodnih sastojaka i bez okrutnosti jer Keune nikada ne testira na životinjama.

Drugi je prenamjena jer su svi proizvodi So Pure izrađeni od sastojaka dobivenih iz neiskorištenih dijelova šećerne repe pa Keune koristi ono što već postoji i nema potrebe za uzgojem novih usjeva. Treći je stup ugljična neutralnost gdje Keune pazi na svaki korak u proizvodnom lancu: od proizvodnje do formula, transporta i pakiranja, a sve nesmanjene emisije nadoknađuje certificiranim projektom kompenzacije ugljika. Četvrti stup je koncentrirana formula koja u istom volumenu daje više šampona i regeneratora. So Pure je usto bez glutena, bez silikona, šamponi su bez sulfata, a sva su druga rješenja, osim rješenja Cool, bez umjetnih bojila.