Kad sam prije nešto više od 8 godina dobila dijagnozu Parkinsonove bolesti, neko vrijeme sam se nadala da su liječnici pogriješili. No, ubrzo sam prihvatila bolest i Parkinson je postao moj najbolji prijatelj. Naučio me uživati u životu i tome da svaki dan treba iskoristiti najbolje što možete – kaže uz vedar smijeh Branka Temimović (62), koja se s tom dijagnozom suočila u 55-oj godini. Te 2014. primijetila je da ju desna noga ne sluša.

- Titrala je i ritmički se poigravala bez moje volje. Već mi se neko vrijeme mutio vid i imala sam problema sa spavanjem, no nisam tome pridavala značaj. Prošla sam neke pretrage i nitko nije znao što bi moglo biti u pitanju. Sve dok me kći nije naručila kod neurologa, dr. Vladimira Miletića u KBC Zagreb. Pregledao me i za 3 minute postavio dijagnozu na temelju simptoma koje ranije nisam zamijetila. Uvidio je da se jedna ruka ne kreće dok hodam i da imam smanjenu ekspresiju lica – priča.

Odmah je počela gledati filmove o oboljelima na YouTube kanalu da nauči nešto o bolesti, no učinilo joj se da je zaključak svih tih filmova to da je život s bolešću izgubio smisao.

- Meni se nije činilo da je tako, pa sam ih prestala gledati i nastavila živjeti najbolje što mogu. Dobila sam terapiju koja me godinama održavala, tako da sam nastavila raditi, iako sam primjećivala da postajem sporija i da se teže krećem i da su mi pokreti teži. Pogotovo na večer, kad bih bila umorna i lijekovi bi prestali djelovati. Prije godinu dana uvidjela sam da više nemam dovoljno fizičke snage za posao i odlučila sam otići u prijevremenu mirovinu - priča.

No, od prvog dana u mirovini osvijestila je kakva joj se prilika pruža: Preselila je u rodnu Podravinu i od tada svako jutro ustaje s mišlju da 'počinje prekrasan novi dan, možda ljepši od bilo kojeg koji slijedi'.

- Od ranog jutra uživam u pjevu ptica na terasi uz kavu, u druženju s dragim ljudima i sitnicama koje život čine lijepim – kaže Branka. Dodaje kako ima sreću da nema depresiju, koja ponekad prati Parkinsona, niti znakove demencije, koja također zna doći 'u paketu', pa ni niz neugodnih simptoma koji mogu pratiti bolest i liječenje.

- Suprug Senad, inače velika ljubav još iz studentskog doma, šali se da još odlično računam, tako da nema straha za mene. On mi je uvijek bio velika podrška u životu, sad mi je još i bolji. No, koliko god zna biti teško, ne odustajem i ne dopuštam da netko baš sve odradi umjesto mene, jer ne može se nitko boriti za mene ako to ne radim ja. Tako, iako sad već hodam s dva štapa, svaki dan odlazim u vrt, pomalo sadim i obrađujem ga i veselim se kad vidim kako napreduje – priča Branka.

Velika radost su joj unuci, koji vole da im baka pomaže oko svega što rade, no razumiju i da se ponekad mora povući da bi odmorila i vratila se životu s još većim veseljem.

U Hrvatskoj između 10 i 15 tisuća oboljelih

Parkinsonova bolest je druga po učestalosti kronična neurodegenerativna bolest, odmah iza Alzheimerove. Procjenjuje se da u svijetu ima oko 10 milijuna oboljelih, a u Hrvatskoj se njihov broj kreće između 10 i 15 tisuća. Procjene ukazuju na to da će gotovo svaka 50. osoba starija od 65 oboljeti od ove bolesti, a broj dodatno raste s dobi, kaže neurolog dr. Vladimir Miletić iz Klinike za neurologiju KBC-a Zagreb, s kojim smo razgovarali povodom 11. travnja, Svjetskog dana Parkinsonove bolesti.

- Parkinsonova bolest prepoznatljiva je po motoričkim simptomima. Među njima je najvažnija bradikineza, ili otežan početak kretnje ili smanjenje amplitude i frekvencije pokreta tijekom izvođenja ponavljajuće radnje. Dodatno, mogu biti prisutan tremor ruku u mirovanju, koji djeluje kao da brojite novce i počinje asimetrično na jednoj strani tijela, te povišen mišićni tonus, ili rigor, odnosno krutost koja se tijekom ispitivanja očituje kao jednoliki otpor pri izvođenju pasivne kretnje. No, važno je reći da pojava tremora ruku ne predmnijeva nužno Parkinsonovu bolest, jer gotovo trećina bolesnika nema tremor na početku bolesti, a neki bolesnici ga nikad ni ne razviju. Također, bolesnici koji imaju tremor dominantni tip bolesti imaju sporiju progresiju, iako se tremor možda čini dramatičnim simptomom, kaže.

Trenutak u kojem motorički simptomi postanu vidljivi, zapravo predstavlja tek jedan od šest stupnjeva bolesti (točnije treći).

- U zadnje vrijeme sve je jasnije da Parkinsonova bolest ne počinje kad se pojavi tremor, ili kad čovjek primijeti da mu je ruka usporenija, da mu se mijenja rukopis i slično, već deset i više godina prije pojave samih motoričkih simptoma. U toj fazi mogu se javiti značajni nemotorički simptomi, poput smetnje pražnjenja stolice (konstipacija), gubitka njuha, depresije, ortostatske hipotenzije (pad krvnog tlaka u stojećem položaju) i smetnji spavanja, odnosno REM poremećaja spavanja koji označava neobično ponašanje u snu (vikanje, pričanje, pokreti udovima, kao da bolesnik 'proživljava svoj san') - priča neurolog.

Kombinacija ovih simptoma u čovjeka srednje životne dobi treba pobuditi sumnju na mogući razvoj Parkinsonove bolesti, dodaje.

- Bolest ima progresivan tijek, no srećom sporo progresivan. Razvoj simptoma je teško predvidjeti: Uz klasične motoričke simptome, s napredovanjem bolesti se može razviti i cijeli spektar nemotoričkih simptoma, od poremećaja pažnje, depresije i apatije, halucinacija, demencije, paničnih napada, preko učestalog mokrenja ili hitnog nagona za mokrenjem, znojenja, seksualne disfunkcije - hiperseksualnosti, erektilne disfunkcije, suhoće očiju i drugih. Tu su i refluks i povraćanje, mučnina, opstipacija ili inkontinencija stolice, smetnje njuha, parestezije, sindrom nemirnih nogu, poremećaji spavanja, pojačana dnevna pospanost, ružni i uznemirujući snovi, nesanica, apneja u snu i slično. Kod nekih pacijenata bilježe se i pojačani umor, dvoslike, porast težine ili anoreksija te edemi nogu, dodaje dr. Miletić.

Nemotorički simptomi prisutni su u više od 90 posto bolesnika, a neka su istraživanja pokazala da bolesnik s Parkinsonovom bolesti ima i do desetak pridruženih nemotoričkih simptoma. Progresijom bolesti i ti simptomi postaju izraženiji. Istraživanja su pokazala da najveće poteškoće bolesnicima u uznapredovaloj fazi bolesti zadaju upravo nemotorički simptomi, poput halucinacija, depresije, urinarne inkontinencije, smetnji gutanja, kognitivnih ispada i demencije, te da su upravo oni razlog smještaja bolesnika u stacionare. Stoga ne čudi podatak da nemotorički simptomi imaju veći negativni utjecaj na kvalitetu života bolesnika od motoričkih simptoma, dodaje.

Pacijente treba godinama pratiti

Nekada se kao jedini način potvrde Parkinsonove bolesti uzimala biopsija mozga i patohistološka analiza uzorka, dok se danas u obzir uzima i 'klinička potvrda', koja uključuje neurološki pregled i kontinuirano praćenja bolesnika i njegovih reakcija na lijekove. Sama dijagnoza ne postavlja se na temelju jednog pregleda, već dugoročnog praćenja bolesnika.

- Poznato je da određene bolesti iz spektra atipičnih parkinsonizama mogu duže vrijeme (i do 5 godina) nalikovati klasičnoj Parkinsonovoj bolesti, a tek nakon nekog vremena se pokažu u pravom svjetlu. Stoga su neophodno redovite kontrole neurologa, kao i redovite korekcije terapije. Još uvijek nema lijekova za bolest, odnosno onih koji bi promijenili njen tijek, jer je proces neurodegeneracije zasad nezaustavljiv, no lijekovima se može 'maskirati stanje' – kaže neurolog. Smisao liječenja zasad je ublažavanje simptoma, pa kad se pojave klasični motorički simptomi savjetuje se i uvođenje terapije, dodaje.

- To poboljšava kvalitetu života bolesnika i zahvaljujući današnjim terapijskim mogućnostima, Parkinsonova bolest se više ne smatra fatalnom. Kvaliteta života oboljelih značajno je poboljšana primjenom dostupnih lijekova, a životni vijek bolesnika gotovo je izjednačen prosječnom vijeku zdrave populacije. No, jako je važno da i bolesnik prihvatiti svoje stanje i 'pravila igre' koja nisu komplicirana, ali zahtijevaju posvećenost – dodaje. Glavni i najučinkovitiji lijek već 60-ak godina je levodopa, odnosno prekursor dopamina koji se u našem tijelu kemijskim procesima pretvara u dopamin. Od ostalih skupina lijekova koriste se lijekovi koji u tijelu oponašaju djelovanje dopamina, u obliku tableta ili flastera, zatim inhibitori enzima monoaminooksidaze B (MAO-B), COMT inhibitori (lijekovi koji samo produžuju učinak levodope) i amantadin.

- Ovi lijekovi međusobno se kombiniraju, kako bi učinak bio što bolji. No, kao što mogu pružiti povoljan učinak, imaju i brojne nuspojave. Tu prvenstveno mislim na levodopu, jer je poznato da će gotovo svi bolesnici koji uzimaju ovaj lijek tijekom 10 godina razviti nevoljne kretnje (diskinezije). I lijekovi koji oponašaju njegovo djelovanje mogu u 5 do 10 posto bolesnika izazvati vrlo neobične simptome iz spektra tzv. poremećaja kontrole impulsa (ovisnička ponašanja, patološki šoping, patološko kockanje, patološko pojačanje libida, opsesivno-kompulzivne radnje). Napredovanje bolesti zahtijeva i modifikaciju terapije, odnosno postupno povećavanje doza lijekova, pa je važno odrediti hoće li potencijalno povećanje doze imati povoljan učinak na simptome ili može izazvati neželjene učinke, osobito kada znamo da su određeni simptomi bolesti kao što su govor, gutanje, položaj trupa, hod i tremor vrlo otporni na lijekove. Zbog svega toga izuzetno je važno da je pacijent koji iz uzima pod redovnom kontrolom - pojašnjava dr. Miletić.

Redovna tjelesna aktivnost izuzetno važna

Inače, uzrok Parkinsonove bolesti nije poznat. Pretpostavlja se da bolest nastaje međuigrom genskih i okolišnih čimbenika. Starija životna dob jedan je od faktora rizika, no može se pojaviti i u mlađoj dobi. Takvi oblici bolesti uglavnom su genetski uvjetovani i predstavljaju 5 do 10 posto oboljelih, kaže liječnik.

- Postoji više od 20 gena čije mutacije uzrokuju parkinsonizam. Dodatno postoji veliki broj gena koji nose mali rizik za razvoj bolesti, što ne znači nužno da će nositelji tih gena razviti bolest. Ipak, takve genetske predispozicije u kombinaciji sa okolišnim čimbenicima mogu biti okidač za početak procesa neurodegeneracije, nakupljanje patološkog proteina alfa-sinukleina i posljedično propadanje živčanih stanica – kaže. Među okolišnim čimbenicima rizika postoje oni s negativnim učinkom, poput trauma i ozljeda glave, dugotrajne izloženosti bojama, lakovima, otapalima, života u ruralnim sredinama, korištenje bunarske vode, bavljenja poljoprivredom u kontekstu izloženosti različitim pesticidima i kemikalijama.

- S druge strane, određene pozitivne učinke pokazala je konzumacija zelenog čaja i umjerena konzumacija kave, a istraživanja su pokazala i da nikotin može imati neuroprotektivnu ulogu. No, potrebna su brojna dodatna istraživanja kako bi ovakve spoznaje mogle biti i klinički uporabljive. A jedan od najvažnijih i često najzanemareniji čimbenik na koji se može utjecati je fizička aktivnost, dodaje.

- Na njoj treba svakodnevno inzistirati i poticati je, ona mora postati stil života, jer samo sinergijom lijekova i fizičke aktivnosti može se postići učinak kakav svi bolesnici priželjkuju. Danas se bolesnicima savjetuju brojni oblici aktivnosti i rekreacije kao što su nordijsko hodanje, ples, stolni tenis, aerobne vježbe i treninzi i slično, kaže sugovornik. Samo 30-ak minuta treninga dnevno može značajno doprinijeti poboljšanju stanja bolesnika – kaže neurolog. Bez malo volje, želje i truda od strane samog bolesnika zaista nema rezultata, a dobrobit može biti višestruka, u domenama fizičkog i emocionalnog funkcioniranja te psihosocijalnog aspekta života, dodaje.

- I da, ne mora se previše vremena potrošiti na razmišljanje o vrsti i načinu vježbanja. Bitno je da se bolesnik 'pokrene' – kaže sugovornik. Ako nemate gdje vježbati, uvijek možete zasukati rukave u vrtu, zaključuje gospođa Branka.