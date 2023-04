Parovi potvrdili: Ovo su sigurno najgori pokloni za vjenčanje

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Poklanjanje je obavezno, to je ritual kojeg ne možemo izbjeći, stoga često dolazi do krivih ili besmislenih poklona. Postoje liste u dućanima koje su praktične, no možda želimo dati nešto - posebno

Vjenčanje je prigoda da darujemo drage ljude, no ponekad ne znamo zapravo što im se sviđa ili koji stil imaju u stanu. Osim toga, tu su i posebni pokloni, kao što su ručnici s monogramom i slične 'custom made' fore. Popularne su vaze, slike i slično, a ponekad je najjednostavnije dati gotovinu. POGLEDAJTE VIDEO: Većina nas mnogo je razmišljala o darivanju, ali ispada da na kraju totalno pogriješimo. Naime, danas mnogi tradicionalni darovi uopće više nisu hit. Jedan od primjera je set posuđa jer mladi parovi danas ne drže mnogo zabava te se općenito ne kuha toliko kao prije. Ako se i zabavljaju, mladi parovi to rade na opušteniji način, u dnevnoj sobi te ne koriste toliko suđa i općenito elemenata uređenja. Iz tog razloga im više nije potrebno poklanjati stvari kao što su stolnjaci, salvete, prstenje za njih, dekanteri i slično. Parovi općenito ne koriste ove stvari kada ih dobiju kao vjenčane darove - a vjerojatno nemaju ni mjesta za njih, piše She finds. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime Stvari poput ukrasnih jastuka, presvlaka za krevet, navlaka za poplune i slično nisu ono što parovi trebaju kada tek počinju. Ako ništa drugo, trebali bi odabrati neutralnu posteljinu koja im se uistinu sviđa, jer inače dobivaju previše skupe posteljine koju ne vole. Također, stvari koje birate trebale bi se svidjeti i njoj i njemu. Uz jastuke i posteljinu, užasni darovi su blenderi. Ako vole smoothie i miješana pića, vjerojatno već imaju nešto slično ili će si sami nabaviti, po vlastitim preferencijama. A ako ne vole slične nutritivne kreacije, male su šanse da će sada početi. Ako razmišljate o darovnim karticama, odmah prijeđite na gotovinu. Ako ne znate u kojim trgovinama svakodnevno kupuju ili što im je na popisu za kupnju, nemojte pogađati odabirom proizvoljnog iznosa u nekom dućanu slučajnog odabira. Nekada je vjenčanje bila jedina prigoda za ovo, no danas općenito imamo manje tih kućnih stvari, ne trebaju nam svi ti detalji. Novac je bolji, mogu ga iskoristiti za neke druge stvari. Ako kupujete za nju i njega odvojeno, bolje je razmisliti o svakodnevnim potrebama kao što su na primjer zvučnici i slično.