'Partner je tražio da dam otkaz i budem kućanica, pa me ostavio'

Mjeseći tijesto u svojoj besprijekornoj kuhinji, Kendel Kay zamahnula je kosom i nasmiješila se kameri svog mobitela. Kasnije je prenijela video prilog pečenja kolača na svoj TikTok profil, na kojem ima 500.000 pratitelja, uz naslov: Izabrala si lagodan život i dopustila svom muškarcu da se brine o financijama, kako bi se mogla odmoriti u svojoj ženskoj energiji i provesti cijeli dan u kuhinji.

Naime, Kendel je napustila uspješnu karijeru modela kako bi postala 'djevojka koja ostaje kod kuće', ali je s vremenom postala duboko nezadovoljna svojim životom.

Kendel je vrijeme uglavnom provodila u kuhinji, čisteći po kući i vodeći računa o sebi

- Jako je riskantno odlučiti se na taj stil života, ako nemate mrežu podrške na koju se možete osloniti - kaže. Snimka je objavljena u srpnju 2023. i prikupila je milijun pregleda i više od 1500 pozitivnih komentara, piše The Sun.

Provođenje sati u kuhinji za Kendel je, naime, sad već normalno. Nakon što se 2021. godine preselila da bi bila sa svojim dečkom nakon samo nekoliko tjedana poznanstva, ostavila je iza sebe uspješnu karijeru modela i odlučila biti djevojka koja "ostaje kod kuće", jedna od onih koja će brinuti o domaćinstvu i suprugu.

Njezin dečko Luke Lintz, sada 25-godišnjak i izvršni direktor PR tvrtke vrijedne milijune, plaćao je stanarinu, račune i glamurozne izlete, dok je Kendel čistila, kuhala za njega i dijelila isječke iz njihove zajedničke idile na internetu. Međutim, Kendel je sada slobodna i priznaje da je postala duboko nezadovoljna životom kojem toliko mladih žena teži.

Zapravo, kad je njihova veza u studenom 2023. došla kraju, našla se u krizi identiteta, živeći od ušteđevine i žrtvujući svoju financijsku neovisnost.

- Gubitak neovisnosti bio mi je najgora stvar vezana uz odluku da ostanem doma. Tako je krhko oslanjati se na drugo ljudsko biće - kaže Kendel.

Kendel, koja inače objavljuje na računu @Kendelkay na TikToku, imala je 23 godine i radila je kao model i marketinški stručnjak za društvene mreže, kad je u Meksiku upoznala Lukea. Par je odmah kliknuo, a na kraju putovanja Luke je zamolio Kendel da odmah otputuje u njegov dom u Puerto Rico i živi s njim.

- Moj je raspored bio fleksibilan i željela sam biti s njim, pa je odluka o preseljenju bila laka, iako sam ga poznavala tek nekoliko tjedana - kaže Kendel. Preselila se u Lukeovu kuću na plaži i postali su par.

Uz brigu o kući, žene su za ovaj način života posebno motivirane zato što imaju dovoljno vremena za njegu i brigu o svom izgledu

- Moja obitelj nije bila iznenađena, uvijek sam bila avanturistički nastrojena. Možda su mislili da sam luda, ali nitko mi ništa nije rekao u lice. Luke me financijski podržavao od samog početka. On bi plaćao večere, međunarodna putovanja i sve zajedničke troškove poput namirnica, obroka i taksija - priča Kendel. Ali, kad je riječ o osobnom luksuzu, poput manikure i odjeće, kupovala bih to sama, jer sam još uvijek zarađivala od svojih videa i marketinškog rada, a imala sam i ušteđevinu, dodala je.

Nakon otprilike šest mjeseci veze, Luke ju je zamolio da napusti posao modela. Kendel vjeruje da je bio nesiguran zbog njene karijere i pristala je jer je on zarađivao puno više i bio je spreman brinuti o njoj. No, uskoro su se njeni dani vrtjeli oko "brige o sebi i brige za Lukea", koji joj je dao kreditnu karticu.

- Skuhala bih mu kavu i doručak, zatim obavila dugu rutinu njege kože i kućne poslove, zatim vježbanje. Napravila bih nam večeru. Uvijek sam se nadala da ću jednog dana biti mama koja će ostati kod kuće i činilo se da stvari idu tim putem, priča. Tako je 2022. počela snimati videozapise na društvenim mrežama o svom životu, s naslovima kao što su: "Kad ti kažu da nađeš posao, a ja sam doslovno samo djevojka kod kuće", koji su imali milijune pregleda.

Kendel kaže kako nikad nije razmišljala o poslu iz snova, no ideja da ima supruga koji joj omogućava da ostane kod kuće bila je njen san

- Neke žene su me podržavale, rekavši da bi voljele živjeti kao ja, a druge su govorile da je to što radim glupo - priča.

Iako nema znakova da je Luke bio zlostavljač ili ju je htio kontrolirati, Kendel priznaje da je nakon nekog vremena privlačnost među njima, kao i prema takvom načinu života, počela nestajati.

- Kućanski poslovi su preuzeli cijeli moj život. Nisam mogla napustiti kuću dulje od nekoliko sati, kao da se brinem o djetetu. Počela sam se osjećati ograničeno, kao da me drže u kutiji, priča. Do ljeta 2023. osjećala se duboko nesretnom.

- Radila sam više u našoj vezi nego izvan nje, i to bez prihoda. Nisam osjećala da imam toliko financijske slobode kao kad sam bila sama. Luke je bio zauzet poslom, pa kad je provodio vrijeme sa mnom, uživala sam u tome, ali kad smo bili razdvojeni, osjećala bih se ljuto, priča Kendel. Tako su u studenome ona i Luke dogovorili privremeni razvod tijekom kojeg je otišla u Kaliforniju u posjet obitelji. Kaže da je, dok je bila tamo, prekinuo s njom preko telefona.

- Mislim da je shvatio da smo oboje nesretni. Bilo je teško to čuti, ali postojao je dio mene koji je osjetio olakšanje što sam se ponovno mogla osjećati slobodnom, kaže. Ostala je 2 tjedna s obitelji, pa ponovo unajmila svoj stan. Još je imala nešto ušteđevine, no morala se uhvatiti ukoštac s time da ponovo počne brinuti sama o sebi.

Neke druge djevojke koje su prošle sličan put progovorile su o tome kako su ostale beskućnice, bez novca i s velikim prazninama u životopisima zbog kojih je teško pronaći posao nakon razlaza veze.

Američka vlogerica Ari Luu (29) doživjela je kraj takve veze nakon tri godine.

- Nemam auto, nemam posao, nemam novca. Dovedena sam poziciju da ostanem kod kuće i budem samo podrška svom partneru, koji je financijski brinuo o meni, i time sam dala sve što sam imala. A sad sam ostala apsolutno bez ičega - ispričala je u svom podcastu Delusional Daydreams.

Rachel Luke, osnivačica Rachel Luke Digital Marketinga, vjeruje da je online fascinacija takvim vezama povezana sa željom za bijegom od stvarnosti.

Mnoge žene uživaju u ideji da budu zadužene samo za brigu o kućanstvu i svom izgledu te da ne moraju brinuti o financijama

- Gleda se na to kako bi bilo dobro da nemamo što drugo za raditi osim izgledati dobro i učiniti kuću prekrasnom, bez brige i problema oko financija. Mnogima se čini da je to lakše postići nego da u životu usklađujemo posao, društveni život, probleme, prijateljstva i obiteljske obveze. Ne razmišljamo dublje o sadržaju i o tome kako bi zapravo bilo živjeti taj život, već samo mislimo kako bi bilo divno sređivati ​​kosu svaki tjedan, svakodnevno kupovati nove stvari i provoditi sate šminkajući se. To je eskapizam u svom najboljem izdanju i odražava stanje svijeta u kojem trenutno živimo, koje djeluje stresno - kaže.

Millie (izmišljeno ime), 27-godišnjakinja iz Essexa, također je iskusila mračnu stranu takvog načina života nakon 18 mjeseci svoje veze.

- Kad sam srela Daniela (28), u baru jedne večeri u ljeto 2022., osjećala sam se izgubljeno. Otkako sam prije dvije godine završila dramsku školu, nisam bila sigurna što želim raditi i radila sam privremene poslove. Živjela sam u jeftinoj sobi kod prijatelja i zavidjela onima koji su se penjali na karijernoj ljestvici ili su se obiteljski skrasili, priča.

Millie i Daniel, koji je radio za banku, hodali su šest mjeseci prije nego što ju je on zamolio da se preseli u luksuzni stan koji je posjedovao u Londonu.

Trend djevojaka i žena koje pristaju na to da budu samo kućanice sve je rašireniji

- Prijatelji su mislili da je to brzo, ali sam bez oklijevanja rekla 'da'. Zašto ne bih htjela živjeti u lijepoj kući, bez stanarine, sa šarmantnim, zabavnim tipom - priča. U početku je Millie plaćala račune, dok je Daniel plaćao hipoteku i častio ih jelima vani, često je odvodeći na romantične vikende u Europu.

- Bilo je to kao san, nisam mogla vjerovati da sam imala toliku sreću, dodaje. Nakon godinu dana njihove veze, Daniel je predložio Millie da napusti posao recepcionarke.

- Inzistirao je da zarađuje dovoljno za nas oboje i iako sam se isprva opirala, budući da me odgojila majka feministkinja, mogućnost da postanem djevojka koja je kod kuće bila je previše primamljiva. Daniel je radio dugo, a ja sam dane ispunjavala teretanom, čišćenjem, kupnjom i kuhanjem te susretima s prijateljima na kavi koji su zavidjeli na tome kako živim - priča Millie. Kaže kako je bliska s mamom, koja živi u inozemstvu, ali joj nije rekla da će dati otkaz, jer ona to ne bi odobrila. No, Daniel joj je dao kreditnu karticu, a onda se osjećaj zadovoljstva počeo topiti.

- U početku je bilo uzbudljivo otići u dućan i kupiti što god poželim, ali glas u mojoj glavi stalno je govorio da mu više nisam ravna i da nisam radila za te poslastice - sjeća se. Osjećala se i pomalo usamljeno i bilo joj je dosadno, a Danielu se nije mogla žaliti, jer je plaćao račune.

- Jedne večeri u prosincu 2023. Daniel je došao kući s posla i pitao što je za večeru, ali taj dan nisam ništa napravila. Tog sam se dana osjećala potišteno i provela sam ga ležeći na sofi, ignorirajući pranje rublja i suđe. Bio je stvarno ljut, vikao je da je to moj 'posao'. Zbog toga sam shvatila da me počeo doživljavati kao zaposlenicu. Osjećala sam se bezvrijedno i shvatila da je to nezdrava dinamika. Poželjela sam natrag svoj život u kojem neću nikom biti dužna jer plaća račune za mene - kaže. Daniel i ona su prekinuli i vratila se u prijateljičinu slobodnu sobu. Zaposlila se u baru i zarađivala 11,44 funte ili nešto manje od 12 eura po satu, osjetivši olakšanje jer je povratila samopoštovanje.

Stručnjakinja: To je često način stavljanja pod kontrolu, a prati ga zlostavljanje

Trend djevojaka koje ostaju kod kuće postao je vrlo učestala pojava na društvenim mrežama. Kad ukucate tu frazu dobit ćete 37,3 milijuna rezultata na TikTok-u, a u nekim slučajevima i više. Sjajni videozapisi prikazuju glamurozne žene kako pospremaju, kuhaju, vježbaju i bave se složenim ritualima njege kože, što je mnoge navelo da proglase taj životni stil svojim "snom". Međutim, kritičari su ovaj trend označili antifeminističkim i opasnim, upozoravajući da promiče potencijalno nezdravu dinamiku moći, u kojoj žena ovisi o svom partneru u svim financijskim pitanjima, i nema pravo na nikakvu potporu ili podjelu imovine nakon razvoda.

- U vezama u kojima muškarci podržavaju djevojke koje ostaju kod kuće postoji hijerarhija temeljena na spolu. Djevojke koje ostaju kod kuće također se suočavaju s financijskim rizicima u usporedbi s udatim ženama jer nemaju pravnu zaštitu. Nedostatak financijske neovisnosti uobičajena je tema vezana uz prisilnu kontrolu partnera i jedan je od znakova zlostavljanja u vezi. Ovisnost može uzrokovati probleme sa samopoštovanjem i samopoštovanjem - kaže psihoterapeutkinja Susie Masterson. Preuzimajući ulogu hranitelja, muškarac implicitno sugerira da žena ili nije u stanju ili je manje sposobna brinuti se za sebe.