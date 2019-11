Partner ne može bez mobitela? Uz dogovor postavite granice

Moderna je tehnologija, ponajprije 'pametni' telefoni, kao malo koja druga pojava u povijesti podijelila ljude. Jedni su oduševljeni njihovim mogućnostima i objeručke su prihvatili sve njihove mogućnosti, a drugi sumnjičavo iz prikrajka promatraju one udubljene u spravice i odmahuju glavom.

No sviđalo se to nama ili ne, tehnologija nam je zakoračila u život i što joj se više odupiremo, zapravo samo zaostajemo u napretku, ali i gubimo korak u komunikaciji s drugima. Nemojte dopustiti da vas mobitelji rastave nego ih iskoristite za povezivanje jer su za to i stvoreni. Ako je vaš partner velik ljubitelj mobitela i općenito modernih spravica, a osjećate da previše vremena provodi pred njihovim ekranima, dogovorite s njim nekoliko jednostavnih pravila o korištenju tehnoloških čuda kod kuće koja ne bi trebala posebno sputati nikoga.

Ako lijepo objasnite svoje želje, vjerojatno će se i on ili ona složiti da svaki par treba neko vrijeme samo za sebe, bez skretanja pogleda. No iznenadni poziv u nezgodno vrijeme i nagon da ne smijemo pustiti da mobitel samo zvoni, mogu dovesti u pitanje i vašu vezu, ako se ne budete pridržavali pravila koja mogu biti i prešutan test vaše sposobnosti za roditeljstvo partneru koji ih traži.

Neka to budu jednostavna i kratka pravila. Ona neka se tiču vama najvažnijih dnevnih rituala: ručka ili večere, razgovora o minulom danu i trenutaka opuštanja. Prvo pravilo neka bude da nema javljanja na mobitel niti pisanja poruka tijekom pripremanja jela i uživanja u njemu. Također je važno ne prekidati međusobne razgovore, pa se drugo pravilo tiče toga da na pozive odgovorite tek nakon što završite razgovor.

Jer ima li išta neugodnije nego kad jedva čekate podijeliti neki događaj s partnerom, a dok vi govorite njegov je pogled uprt u mobitel ili tablet. Možete dogovoriti i neko vrijeme, na primjer, nekoliko sati po dolasku s posla, bez mobitela, jer može biti frustrirajuće ako uvijek jedan partner kuha, a drugi piše poruke ili razgovara na mobitel. Ili da vam zvonjava prekine dragocjene trenutke slatkog poslijepodnevnog odmora.

S druge strane zašto, kad je već tu, ne iskoristiti tehnologiju u svoju korist. Možda neće biti zgodno voditi duge razgovore s partnerom s posla, ali razmjenjivanje kratkih SMSova neće vam oduzeti previše vremena. I bez obzira na to je li to slatka mala poruka poput: 'Mislim na tebe' i 'Jedva čekam večer da se vidimo' ili usklađivanje dnevnih obveza poput: 'Ne zaboravi otići na roditeljski' i 'Sjeti se pozvati majstora za perilicu' neka takva poruka obvezno završi s: 'Voli te...', 'Pusa' ili nekom riječi koja samo vama ima posebno značenje. Takve male 'nepotrebne' stvari mnogo su važnije nego se čini, znak su pažnje i uvijek izmame osmijeh i onaj osjećaj topline.

