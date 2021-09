Dragi Mevludine,

živim s muškarcem četiri mjeseca u mom stanu, od moje socijalne skrbi. On je u mirovini i još dodatno zarađuje. Nikad ne daje novac u kuću, uvijek moram tražiti. Jako je škrt, sve režije plaćam ja. Sumnjam i da me vara, odnosno da mi nije vjeran. Ne vjerujem mu ni da me voli, no tako govori i kune se Bogom.

No mnogo puta me i izvrijeđao. Bivša ga je supruga izbacila iz zajedničke kuće, a nit s kćerima i unucima ne kontaktira. Često je i depresivan pa to njegovo stanje utječe na moje zdravlje. Imam kroničnu bol kralježnice, išijas, te skoliozu koja je izražena, s grobom koja se vidi. Što mi savjetujete? Želim samo biti mirna, što će biti sa mnom i njim?

šifra: razočarana

Odgovor:

Mnogo toga trpite, a u prošlosti ste imali težak život. Mnoge ste usmjeravali na pravi put, a na kraju ostali ostavljeni. Nažalost, uvijek nailazite na pogrešne ljude, svi su vas iskorištavali. Mogli ste mnogo više i bolje, no niste znali ocijeniti i iskoristiti situaciju. Analizirao sam fotografiju i nažalost vidim da ni ovaj muškarac nije za vas. Vrlo je proračunat, tvrdoglav, sklon avanturama, sebičan i posesivan. Radi, a ne daje novac.

Ovdje s njegove strane vidim samo interes, odnosno on koristi vašu dobrotu, a nije iskren. Ima brak iza sebe, vidim da je nezgodan i zato ga je supruga ostavila. Važno mu je da ima krov nad glavom, za pojest i popit. Vidim da nećete ostati zajedno jer uskoro ćete i sami spoznati da on nije za vas te se razići. Iduće godine vidim umirovljenika s kojim ćete započeti novi život i ostati zajedno.

Bit će pažljiv i iskren te konkretan. Krajem ljeta krenut će vam nabolje. Zbog problema s išijasom i kostima, najbolje je da vam reumatolog da adekvatnu terapiju. Bit ćete dobro. Za dvije godine vam vidim stabilizaciju. Sretno i pametno.