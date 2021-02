- Zapravo je to jedno od ponašanja pasa koje najviše intrigira veterinare i stručnjake za pse - kaže Colby Lehew, trenerica pasa iz SAD.

- U svojem najosnovnijem obliku stavljanje šape na čovjeka je oblik komunikacije. Ili, preciznije, riječ je o inicijativi komunikacije, sličnoj pročišćavanju grla kako biste signalizirali sugovorniku da ćete progovoriti ili lupkanju prijatelja po ramenu kako biste privukli njegovu pažnju - dodala je.

Međutim, pas bi pažnju na sebe i želju za komunikacijom mogao izraziti i lajanjem, pa zašto onda koristi šapu?

- Mnogi su psi skloni 'govoriti' svojim 'rukama'. Razlog je taj što smo ih mi to naučili. Kad vam pas doda šapu, vjerojatno ćete pozitivno reagirati. Ponekad ćete ponuditi i nagradu, npr. pohvalu, tjelesnu naklonost ili poslasticu. Nagradom naših pasa za komunikaciju šapama, potičemo ih da to čine iznova - objasnila je veterinarka dr. Sarah Wooten.

Ako pas stavlja šapu na vas tijekom maženja i češkanja, to pak znači da je zadovoljan i želi da nastavite raditi to što radite - mazite ga i češkate.



- To je jedan od najčešćih razloga zbog kojih će psi staviti šape na svoje ljude. Slično tome, pas vam može staviti šapu ako ste mu pružali fizičku naklonost, ali ste prestali. To se obično događa vrlo brzo: čim počnete povlačiti ruku, pružit će vam šapu i dodirnuti vas, kao da kaže: 'Hoću još'- dodala je dr. Wooten.

Šapa može značiti i 'sve će biti u redu'

- Bila ona dobra ili loša, psi osjećaju našu energiju i važno im je kako se mi osjećamo. Kad smo tužni ili neraspoloženi, naši psi to lako mogu razumjeti. To su situacije kad vas vaš pas može doticati šapom, kao da želi reći: 'Hej, shvaćam da prolaziš kroz nešto i želim ti reći kako će sve biti u redu' - pojasnila je dr. Wooten.

- Dodirivanje šapom jedan je od načina na koji psi mogu pokazivati ljubav. Baš kao što psi obožavaju češkanje po trbuhu, čini se kako i oni razumiju da njihovi ljudi vole da ih se dodiruje, a budući da nas vole, žele nas usrećiti - kaže veterinarka dr. Sara Ochoa.

Ponekad pas tako pokazuje da on nije dobro

Davanje šape ponekad može značiti 'ne osjećam se tako dobro' ili pokazivati da je pas uznemiren zbog nečega.

- Psi povezuju davanje šape s dobivanjem nagrade od nas, ali ne dolaze sve nagrade u obliku pohvale, naklonosti ili hrane. Ponekad je nagrada ponuda udobnosti i pomoći kada se pas ne osjeća dobro. Po govoru tijela vašeg psa znat ćete daje li vam sretnu šapu ili onu 'ne osjećam se dobro' - pojasnila je dr. Ochoa.

- Naši se psi mogu osjećati loše i fizički i emocionalno. Dakle, ako se vaš pas, na primjer, osjeća tjeskobno ili je pod stresom, može potražiti utjehu nudeći šapu. U takvom slučaju ćete primijetiti i kako vaš pas više puta liže njušku ili zijeva. Osim toga, ako liže šape, to bi mogao biti znak da se osjeća tjeskobno ili je pod stresom - nadovezala se veterinarka dr. Caroline Wilde.

Nešto otkriva i to koliko dugo drži šapu na vama

Uglavnom je to kratka gesta. Pas stavi šapu na vas i brzo je makne. Međutim, ponekad može staviti šapu i držati je na vama. Veterinarka je objasnila što bi to moglo značiti.

- Razlozi za kratke i duge dodire pasa u osnovi su isti. Međutim, dugo držanje šape obično se događa kad su kratki dodiri izignorirani od strane vlasnika ili nije uslijedila nagrada na koju je pas navikao. S druge strane, ukoliko vam se čini da trajniji dodir šape došao niotkud, vjerojatno možete biti sigurni da ste upravo primili pseći ekvivalent medvjeđem zagrljaju - rekla je veterinarka dr. Jennifer Coates, članica savjetodavnog odbora na portalu 'Pet Life Today', prenosi Reader's Digest.