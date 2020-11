On nije jedini koji to misli, s njim se sla\u017ee i Jeane Dixon, jedna od prominentnijih samoprogla\u0161enih astrologinja i vidjelica u Americi.

- Majanski starje\u0161ine kao jedan od datuma kada bi mogao do\u0107i kraj svijeta naveli su 21. 12. 2012., a kada se to nije dogodilo kao sljede\u0107i mogu\u0107i datum ozna\u010dili su 21. lipnja ove godine. Rekli su i ako se tada ni\u0161ta ne dogodi da \u0107e sljede\u0107i datum biti na moj ro\u0111endan, 21. 12. 2020.. Tada \u0107e do\u0107i do velikog poravnanja Jupitera i Saturna, koji \u0107e tada tvoriti najsjajnije tijelo na nebu jo\u0161 od Betlehemske zvijezde. To \u0107e biti najbli\u017ee \u0161to \u0107e Jupiter i Saturn do\u0107i jedno drugom od 1623. i ne\u0107e se opet toliko pribli\u017eiti sljede\u0107ih 500 godina. Zna\u010di govorimo o jako rijetkom fenomenu, koji \u0107e se dogoditi tijekom zimskog solsticija. To \u0107e se sve dogoditi 21. 12. 2020., a potaknuti time i majanski starje\u0161ine sve su uvjereniji da bi to uistinu mogao biti datum kada \u0107e svemu do\u0107i kraj - objasnio je svoju teoriju Begley.

Iako ova godina uistinu i jest apokalipti\u010dna, prija\u0161nja Begleyjeva predvi\u0111anja nisu se ba\u0161 pokazala to\u010dnima.

Ve\u0107 je tvrdio da \u0107e kraj do\u0107i 21. lipnja, a isto je govorio i tijekom nedavne pomr\u010dine krvavog mjeseca.