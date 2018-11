Pawsome: Lampa i krevet za psa kod nas su jedan proizvod

Brend Pawsome nudi potpuno drukčiji dizajn namještaja za ljubimce i njihove ljude. Mačji zahod ujedno je stolić za dnevni boravak bezvremenskog izgleda, a pseći krevet u nekoliko poteza postaje moderno sjenilo za lampu. Iza ove ideje stoje arhitektica Marina Šimac (30) i građevinarka Anja Perkov (32) iz Zagreba, koje su spojile ljubav prema njuškama i dizajniranju namještaja.

Rade u struci i bave se interijerima i arhitekturom, a Pawsome je za sada hobi koji ih iznimno usrećuje.

- Na ideju smo došle spontano, kad smo kao vlasnice ljubimaca počele osmišljavati rješenja pet friendly namještaja za svoje stanove nezadovoljne dizajnerskom ponudom na tržištu. Tako smo se prije oko dvije godine počele baviti razvojem Pawsome priče, koja je prije godinu dana ugledala svjetlo dana - priča Marina.

Namještaj za ljubimce iznimno je popularan posljednjih nekoliko godina, ali u moru brendova Pawsome se ističe po multifunkcionalnosti, estetici i dizajnu.

- S obzirom na to da se sve izrađuje ručno po narudžbi, od kvalitetnih materijala, malo teže konkuriramo s cijenama, ali nama je to u redu jer u konačnici želimo da nas percipiraju kao dizajnerski brend, a za to je potrebno vrijeme - kaže Marina i nastavlja ističući kako cijeli kreativni proces prolazi kroz njihove ruke.

- Sav dizajn je naš. Sve uzorke, materijale, spojeve i krojeve same dizajniramo i detaljno razrađujemo, a u procesu projektiranja konzultiramo se sa suradnicima o izradi kako bi u konačnici proizvod bio baš ono što želimo. Naravno, veliku ulogu imaju dlakavci, koji testiraju prototipe i daju nam konačno odobrenje. Tad znamo da smo dobre u onom što radimo - pojašnjava arhitektica.

Svi proizvodi brenda Pawsome nastaju u domaćoj proizvodnji, a namještaj izrađuju od recikliranog drva.

- Sva proizvodnja je u Hrvatskoj i surađujemo s mladim obrtnicima jer nam je to od starta bilo vrlo važno. Maja Blažek ima brend Lollipop i podrška nam je u tekstilnom dijelu, a stolar Željko Stipeč vjerno nas prati (i trpi) u našim posebnim zahtjevima u izradi namještaja - kaže.

Krenule smo od toga da naša ciljana skupina ne moraju biti samo ljudi koji imaju ljubimce, jer dizajn je jednostavan i upečatljiv, pa ako netko želi kućicu za pse koristiti kao noćni ormarić, zašto ne, imamo i takvih narudžbi, priča Marina. Među ostalim proizvodima ističe se kolekcija jastuka koji funkcioniraju kao zasebni komadi. Posebno zanimljiv je Iko, koji može imati ulogu sjenila za lampu ili krevetića za ljubimca.

- Važno je reći da se bavimo dizajnom interijera i savjetovanjima koja nisu nužno u vezi sa životinjama, tako da se često bavimo dizajnom domova klijenata koji nemaju ljubimce - ističe Marina, vlasnica dviju maca.

U rad pokušavaju dodati i humanitarnu notu:

- Često na našim snimanjima sudjeluju i životinje iz udruga za udomljavanje i te nas suradnje posebno vesele. Nadamo se da ćemo u jednom trenutku u većoj mjeri moći sudjelovati u pomaganju onima kojima je to najpotrebnije, zasad se to ostvarilo na manjim suradnjama kao što je ljetna kolekcija marama, od čije prodaje dio odlazi udruzi Indigo.