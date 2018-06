Pazite kako se šalite s Ribama, a Škorpionima nemojte lagati

Ovan

Nikad, ali baš nikad se nemojte svađati s njima.

Mogu biti vrlo eksplozivni, agresivni i impulzivni. Plus, obično su dobro građeni i fizički su snažni pa im se bolje ne zamjerati.

Bik

Nikad im ne kradite hranu.

Bikovi će rado s vama podijeliti svoju hranu, pogotovo ako su je sami skuhali. No ako im maznete nešto iz tanjura, smatrat će to velikom uvredom i optužiti vas za manjak elementarne kulture.

Foto: Dreamstime

Blizanci

Nikad im ne govorite da ušute.

Brbljavost je njihovo drugo ime i ako im kažete da zašute, to je kao da ste ih poslali na mučenje. Njima je neizdržljivo šutjeti.

Rak

Nikad ih ne kritizirajte.

Znači, ni konstruktivna kritika ne dolazi u obzir. Oni jednostavno ne podnose bilo koji oblik kritike. Znaju biti pomalo nesigurni i zato je takav način komunikacije za njih najgore što možete napraviti.

Foto: Dreamstime

Lav

Ne pokušavajte biti bolji od njih.

Oni su kraljevi, uvijek u centru pozornosti i obično uvijek lideri. Zato, ako se pokušavate nadmudrivati s njima i pokazati da ste vi bolji, pametniji ili jednostavno u pravu, nećete uspjeti. Odlični su u argumentima i obično svaki takav razgovor završi njihovom pobjedom.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

Djevica

Nemojte im dokazivati da su u krivu.

Ako ikad ukažete Djevici da je rekla ili učinila nešto krivo, iskoristit će sve svoje analitičke i istraživačke vještine i uvjeriti i sebe i vas da ste u krivu.

Foto: themoviedb.org

Vaga

Ne prisiljavajte ih ni na što.

Vage ne vole kad ih se stjera u kut i natjera da moraju odlučiti o nečemu. Ako to budete pokušavali, one će doživjeti slom. A to nitko ne želi.

Škorpion

Nikad im nemojte lagati.

Oni su strastveni i intenzivni i nikako ne podnose laži. Ako shvate da ste im lagali, suočit ćete se s bijesom kakvog niste mogli ni zamisliti.

Foto: Dreamstime

Strijelac

Nikad ih ne zauzdavajte.

Njima treba sloboda da bi mogli živjeti punim plućima, i fizički i emotivno. Ako ih pokušate zauzdati i ograničiti njihovo razmišljanje i kretanje, poludjet će, a postoji opasnost i od udaljavanja.

Jarac

Nemojte se pretvarati.

Oni su vrlo direktni i iskreni, a ako je netko prijetvoran prema njima, odmah će se udaljiti od njih i više neće imati posla s njima.

Foto: Fotolia

Vodenjak

Ne pokušavajte ih promijeniti.

Ovo je jedinstvena i originalna persona koja živi po svojim pravilima. Ako ih pokušate promijeniti na potpuno suprotan način od onoga što jesu, zamjerat će vam to zauvijek.

Ribe

S njima nema šale.

U doslovnom smislu. Znači, spačke i prvoaprilske šale ne iskušavajte na njima. Znaju biti pretjerano osjetljivi i ako vašu šalu dožive tako da su oni predmet sprdnje, možete doživjeti emotivni ispad koji ne želite gledati u svom životu.

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!