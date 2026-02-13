20 RAZLIČITIH VRSTA
Pazite koje cvijeće poklanjate za Valentinovo, evo koju poruku šalje crvena ruža, žuta, bijela...
Cvijeće za poklon puno je više od lijepog znaka pažnje – svaki cvijet nosi svoju posebnu poruku i simboliku. Od ljubavi i prijateljstva do zahvalnosti i poštovanja, odabir pravog cvijeta može reći više od riječi
Donosimo značenje najčešćih cvjetova kako biste znali što zapravo poručujete buketom.
| Foto: janalyso
Donosimo značenje najčešćih cvjetova kako biste znali što zapravo poručujete buketom. |
Foto: janalyso
Donosimo značenje najčešćih cvjetova kako biste znali što zapravo poručujete buketom.
| Foto: janalyso
CRVENA RUŽA – ljubav, strast i predanost.
Crvena ruža je klasik koji ne prestaje biti simbol ljubavi. Darivanje crvene ruže znači duboku romantičnu naklonost, strast i želju za bliskošću. Ova boja se najčešće koristi za izražavanje zaljubljenosti, snažnih emocija i predanosti. Ako želiš reći “volim te” bez riječi, crvena ruža je najjasniji izbor. Što je ruža tamnija, to se značenje često smatra intenzivnijim i dubljim.
| Foto: 123RF
RUŽIČASTA RUŽA – nježnost, divljenje i zahvalnost.
Ružičasta ruža simbolizira nježnost, ženstvenost i osjećaj divljenja. To je idealna boja za izražavanje poštovanja, zahvalnosti i nježnih emocija koje nisu nužno romantične. Svijetlo ružičasta često govori o prijateljstvu, nježnim osjećajima i simpatičnosti, dok tamnija ružičasta može značiti dublje divljenje i zahvalnost.
| Foto: Teerapat Seedafong
BIJELA RUŽA – čistoća, poštovanje i novi početak.
Bijela ruža je simbol čistoće, nevinosti i iskrenih namjera. Često se koristi na vjenčanjima i ceremonijama jer označava novi početak i čistu ljubav. Također može značiti poštovanje, dostojanstvo i sjećanje, zbog čega se bijele ruže često koriste i u prigodama odavanja počasti.
| Foto: 123RF
ŽUTA RUŽA – prijateljstvo, radost i optimizam.
Žuta ruža simbolizira prijateljstvo, sreću i vedrinu. To je savršen izbor kada želiš nekome reći “cijenim te kao prijatelja” ili “sretan sam što te imam u životu”. Žuta boja nosi energiju i optimizam, pa je prikladna i za čestitanje, podršku i razvedravanje dana. Važno je napomenuti da žuta ruža nije tradicionalno simbol ljubavi, već prijateljstva i bliskosti bez romantike.
| Foto: 123RF
NARANČASTA RUŽA – strast, želja i uzbuđenje.
Narančasta ruža je snažan simbol uzbuđenja, želje i intenzivne privlačnosti. Njena boja kombinira toplinu crvene i svjetlost žute, pa često znači početak strastvene veze ili jačanje emocija. Darivanje narančaste ruže može značiti “zainteresiran/a sam za tebe” ili “želim te bolje upoznati”, uz snažnu dozu energije i entuzijazma.
| Foto: 123RF
LJUBIČASTA RUŽA – tajanstvena privlačnost i divljenje
Ljubičasta ruža je povezana s misterijem, magijom i posebnom privlačnošću. Ova boja simbolizira divljenje i fascinaciju, često u kontekstu osobe koja izgleda “posebno” ili “jedinstveno”. Ljubičasta ruža može značiti i romantično divljenje na daljinu ili “volim te, ali u drugačijem, mističnom smislu”.
| Foto: Png Studio
PLAVA RUŽA – nemoguća ljubav, jedinstvenost i tajna.
Plava ruža prirodno ne postoji, pa se često povezuje s nečim rijetkim, neobičnim i gotovo nemogućim. Simbolizira tajnu, želju za nečim što je teško postići ili ljubav koja je “nedostižna”. Darivanje plave ruže može značiti i “ti si jedinstven/a” ili “tvoj karakter je rijedak i poseban”.
| Foto: 123RF
ZELENA RUŽA – obnova, nada i ravnoteža.
Zelena ruža simbolizira rast, obnovu i svježinu. To je boja prirode i života, pa se povezuje s novim početkom, stabilnošću i unutarnjim mirom. Darivanjem zelene ruže može se poručiti “želim ti sreću i mir” ili “naš odnos je stabilan i zdrav”.
| Foto: 123RF
CRNA RUŽA – kraj, tuga ili novi početak.
Crna ruža ima dublje i složenije značenje. Najčešće se povezuje s krajem, tugom i oproštajem, ali može značiti i kraj jedne faze i početak nove. U modernom kontekstu, crna ruža ponekad simbolizira i mračnu eleganciju, snagu i bunt.
Narančasto-ružičasta (koraljna) – energija i strast s nježnošću
Kombinacija narančaste i ružičaste znači strast, ali i nježnost. To je boja koja govori o početku veze s emocijama i željom, ali bez “teške” strasti – više kao kombinacija uzbuđenja i topline.
| Foto: 123RF
TULIPANI – strast, nova ljubav i sreća.
Tulipani su idealni za one koji žele pokazati nježnu, ali jasnu naklonost. Crveni tulipani simboliziraju ljubav i strast, dok žuti često znače prijateljstvo i radost. Tulipani su posebno povezani s novim početkom, pa su odličan izbor za početak veze ili za prvu godišnjicu.
| Foto: 123RF
GERBERI – sreća, radost i prijateljstvo.
Gerberi su veseli cvjetovi koji simboliziraju radost, optimizam i prijateljstvo. Idealni su kada želiš nekome izmamiti osmijeh ili reći “drago mi je što te imam”. U ljubavnom kontekstu znače jednostavnu, vedru naklonost bez velike dramatičnosti.
| Foto: 123RF
SUNCOKRET – odanost, toplina i divljenje
Suncokret je simbol vjerne ljubavi, topline i svjetlosti. Darivanje suncokreta znači “ti si moje sunce” – osoba koja unosi energiju i radost u život. Ovaj cvijet je posebno dobar za veze u kojima želiš naglasiti stabilnost i odanost.
| Foto: 123RF
KARANFILI – privrženost i poštovanje.
Karanfili su simbol nježnosti, poštovanja i privrženosti. Crveni karanfili znače ljubav i divljenje, ružičasti zahvalnost i nježnost, a bijeli često simboliziraju čistoću i nevinost. Karanfili su dobar izbor ako želiš nekome pokazati da ga cijeniš i poštuješ.
| Foto: 123RF
MAK – strast i sjećanje.
Makovi simboliziraju strast, ali i sjećanje. Crveni mak često se povezuje s intenzivnim emocijama, dok bijeli ili crni mak mogu značiti sjećanje i tugu. Kao poklon, mak je više “emocionalan” i može imati dublje, osobno značenje.
| Foto: 123RF
LJILJAN – poštovanje i čistoća osjećaja.
Ljiljani simboliziraju eleganciju, dostojanstvo i iskrene namjere. Često se poklanjaju kao znak divljenja i dubokog poštovanja.
| Foto: Marijan Sušenj/PIXSELL
ORHIDEJA – posebnost i profinjena ljubav.
Orhideja predstavlja luksuz, ljepotu i rijetkost. Poklanja se osobi koju smatramo jedinstvenom i neponovljivom.
| Foto: PR
BOŽUR – sretan brak i blagostanje.
Božuri simboliziraju romantičnu sreću, bogatstvo osjećaja i dugotrajnu ljubav. Čest su izbor za vjenčanja i godišnjice.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
LAVANDA – mir i povjerenje.
Lavanda označava spokoj, harmoniju i nježnu privrženost. Poklanja se kao znak pažnje i stabilne, smirene ljubavi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
HORTENZIJA – zahvalnost i razumijevanje.
Hortenzija simbolizira iskrenu zahvalnost i duboko razumijevanje među ljudima. Često se poklanja kao znak zahvalnosti.
| Foto: 123RF
KRIZANTEMA – poštovanje i iskrenost.
Krizantema simbolizira odanost, dugovječnost i iskrene osjećaje. U mnogim kulturama predstavlja prijateljstvo i poštovanje, a često se poklanja kao znak pažnje i zahvalnosti. Iako se kod nas često povezuje s blagdanom Svih svetih, u ostatku svijeta krizantema je vrlo pozitivan simbol sreće i dugog života.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime