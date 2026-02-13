Obavijesti

Galerija

Komentari 1
20 RAZLIČITIH VRSTA

Pazite koje cvijeće poklanjate za Valentinovo, evo koju poruku šalje crvena ruža, žuta, bijela...

Cvijeće za poklon puno je više od lijepog znaka pažnje – svaki cvijet nosi svoju posebnu poruku i simboliku. Od ljubavi i prijateljstva do zahvalnosti i poštovanja, odabir pravog cvijeta može reći više od riječi
Elderly Asian Couple Sharing a Bouquet of Red Roses at Home. Concept of Love, Romance, and Togetherness in Senior Years. Valentine's Day, Anniversary
Donosimo značenje najčešćih cvjetova kako biste znali što zapravo poručujete buketom. | Foto: janalyso
1/22
Donosimo značenje najčešćih cvjetova kako biste znali što zapravo poručujete buketom. | Foto: janalyso
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026