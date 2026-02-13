Pazite koje cvijeće poklanjate za Valentinovo, evo koju poruku šalje crvena ruža, žuta, bijela...

CRNA RUŽA – kraj, tuga ili novi početak. Crna ruža ima dublje i složenije značenje. Najčešće se povezuje s krajem, tugom i oproštajem, ali može značiti i kraj jedne faze i početak nove. U modernom kontekstu, crna ruža ponekad simbolizira i mračnu eleganciju, snagu i bunt. Narančasto-ružičasta (koraljna) – energija i strast s nježnošću Kombinacija narančaste i ružičaste znači strast, ali i nježnost. To je boja koja govori o početku veze s emocijama i željom, ali bez “teške” strasti – više kao kombinacija uzbuđenja i topline. | Foto: 123RF