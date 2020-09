Pčelarko Omoti: Prvi hrvatski ekoomoti za zamatanje hrane

Pčelarko Omoti služe kao održiva i ekološka alternativa za aluminijsku i prianjajuću foliju. Radi se o pamučnim folijama od voska čiji je rok trajanja 12 mjeseci, a izrađuje ih Marina Devide (39) koja živi u Vela Luci

<p>Namjene Omota su raznovrsne, od zamatanja namirnica u kuhinji do očuvanja krutih sapuna i šampona u kupaonici. Mogu se koristiti za zamotavanje kruha, sendviča, sira, maslaca, voća, povrća,zapravo svega osim mesa i ribe zbog potencijalnih bakterija, priča nam <strong>Marina Devide</strong> (39) koja stoji iza ekoloških Pčelarko Omota koji su prvi ekoomoti u Hrvatskoj.</p><p>Riječ je o pamučnim folijama od voska koji služe kao održiva i ekološka alternativa za aluminijsku i prianjajuću foliju. Omoti imaju certifikate kvalitete i sigurnosti.</p><p>- Napravljeni su od pamučnog platna sa OEKO-TEX certifikatom hrvatskog proizvođača Čateks , hrvatskim voskom Opg-a Tomislav Antolčić te eko ulja kokosa i jojobe. Naši Omoti posjeduju certifikate kakvoće i sigurnosti te su u potpunosti sigurni za korištenje – objašnjava Marina iz Rijeke koja se zbog ljubavi preselila u Vela Luku na otok Korčulu.</p><p>Ona je velika ljubiteljica prirode i zdravog načina životu što ju je i dovelo do Pčelarko Omota.</p><p>- Ideja je došla od moje drage prijateljice koja živi i radi u Australiji. Naime, poznavajući mene i moju ljubav prema zdravom načinu života, poslala mi je sliku australskih folija od voska. Odmah sam se oduševila i htjela kupiti iste, ali kako ih nisam pronašla nigdje u Hrvatskoj, odlučila sam se za proizvodnju - kaže Marina koja je prije dvije godine krenula s izradom prvih Omota.</p><p>- Prvi Omoti nisu bili niti približni ovima koji su sada u proizvodnji. Trebalo je vremena dok nisam pronašla idealne sirovine i savršen omjer istih- govori Marina i dodaje da je za izradu jednog omota potrebno oko 15 minuta.</p><p>- Omote radim tako da pamučno platno odrežem na određenu veličinu, premažem otopljenom mješavinom sirovina te stavim na sušenje. Kada su omoti ohlađeni pakiram ih u ambalažu. Najduže traje topljenje voska jer radimo na niskim temperaturama da zadržimo svu blagodat sirovina. Vosak je prirodni antibiotik protiv virusa i gljivica što ga čini idealnim za naše Omote jer se na taj način čuva namirnica od brzog kvarenja - objašnjava Marina.</p><p>Omoti se mogu koristiti minimalno 12 mjeseci. Nakon svake upotrebe, operu se, osuše i spremni su za novo korištenje.</p><p>- Peru se u hladnoj vodi sa malo sapunice i suše prirodnim putem. Nakon što vosak i smola više ne mogu ispunjavati svoju funkciju koja je lijepljenje Omota i zaštitu od vanjskih utjecaja, Omoti se mogu odložiti u kompost gdje će se prirodnim putem razgraditi - ističe Marina i dodaje da omoti dolaze i u više veličina.</p><p>- Imamo ih u šest veličina od najmanje XS 15x15 cm koji se koriste za zamotavanje manjih polovica voća i povrća do najvećeg Jumbo Omota dimenzije 45x55 cm kojeg koristimo za prekrivanje velikog protvana. Najtraženiji je paket s tri Omota, dimenzija S 20x20 cm,M 25x25 cm i L 30x35 cm koji se ujedno i najčešće upotrebljavaju u kućanstvu, djeci za sendviče, prekrivanje manjih posuda te polovice kruha. Ostaje nam još Pčelarko Omot veličine XL 40x45 cm koji je idealan za očuvanje svježine kruha - rekla je Marina.</p><p>Omote trenutno možete naručiti putem društvenih mreža, Instagrama i Facebooka, a cijena se kreću od 20 kuna za najmanji XS Omot do 80 kuna za najveći Jumbo.</p><p>- Svaki dan imamo sve više interesa za naše Omote ne samo u Hrvatskoj nego i van naših granica. Najprodavaniji nam je osnovni komplet u S, M i L veličini u dezenu lavande. Omoti se mogu naručiti i po želji. Kupcima pošaljem dostupne dezene i oni izaberu koji žele i u kojoj veličini - rekla je za kraj Marina.<br/> </p>