Pedijatar Jovančević: 'Mala djeca ne smiju izravno na sunce'

Za djecu je vrlo korisno da borave na suncu, jer se time omogućava sinteza D vitamina koji je vrlo važan za niz procesa u organizmu koji potiču razvoj djetetovog imuniteta i njegov rast. No, djecu u dobi do šest mjeseci nije dobro izlagati direktnom suncu, jer je njihova koža još vrlo osjetljiva, a mehanizam zaštite od djelovanja štetnih sunčevih zraka još nije razvijen, upozorava pedijatar dr. Milivoj Jovančević.

- U prvim mjesecima djetetova života ne preporučuje se ni korištenje zaštitne kreme, pa ako s djetetom idete na plažu, to treba biti jako rano ujutro, ili kasno pred večer. Neka što više boravi u kolicima, zaklonjeno sjenilom, a ako boravi izvan njih, bilo bi dobro nabaviti odjeću koja štiti od štetnih UV zraka. Imajte na umu da obična odjeća ne pruža takvu zaštitu, pa to što ste djetetu odjenuli majicu ili bodi koje inače nosi, nije dovoljno - kaže sugovornik.

Djecu stariju od šest mjeseci možete zaštititi zaštitnim kremama i izložiti suncu kraće vrijeme. No, to obavezno moraju biti kreme koje sadrže mineralnu zaštitu od sunca, jer one sprječavaju da UV zrake uopće dođu do kože.

- Dosta su guste, teško se razmazuju i peru, pa ih ljudi ne vole, ali su vrlo učinkovite. No, čak i uz njih, dijete ne bi trebalo izlagati suncu između 9 i 17 sati, kad je djelovanje štetnih zraka najjače. Ne preporučuje se ni sjediti s djetetom satima u hladu, jer ste i tada izloženi štetnim zrakama. Umjesto toga, dođite s djetetom kratko na plažu, okupajte ga, osušite, pa se povucite negdje gdje ste zaklonjeni od sunca - savjetuje pedijatar.

Nakon prve godine djeteta mogu se koristiti zaštitna sredstva za sunčanje koja kombiniraju kemijska zaštitna sredstva i mineralnu zaštitu. No, pazite da krema nema konzervansa i parabena, što bi u ranoj dojenačkoj dobi moglo biti štetno. Kremu obavezno nanesite pola sata prije izlaganja suncu i ponavljajte mazanje svakih sat vremena, odnosno obavezno nakon kupanja, ili nakon što se dijete oznoji.

Ako planirate boravak na brodu s malim djetetom, budite posebno oprezni, jer se štetne UV zrake odbijaju od površine mora, čime se pojačava njihovo djelovanje. Zato plovite s djetetom rano ujutro, ili pred večer i namažite dijete kremom dok ste na palubi. I svakako vodite računa da plovilo ima tendu, ili kabinu u koju se možete povući kad zaključite da je bilo dovoljno izlaganja suncu.